Mannheim/Zürich. (tv) ABB will sich nach Schweizer Medienberichten von der Sparte Prozessautomation trennen. Wie das Wirtschaftsmagazin "Bilanz" meldete, werde die Abspaltung der Sparte Prozessautomation geprüft. Der Verwaltungsrat soll sich mit dem Thema im September befassen, schreibt "Bilanz". Anfang nächstes Jahr solle die Öffentlichkeit informiert werden, schreibt das Magazin ohne Quellenangabe.

Eine Abspaltung der Sparte Prozessautomation würde für ABB einen einschneidenden Schnitt bedeuten. Mit dem Thema Prozessautomation macht der Schweizer Elektro-Konzern fast sechs Milliarden Jahresumsatz und macht mit rund 22.000 Mitarbeitern rund ein Fünftel des Konzerns aus. In Sachen Profitabilität erfülle die Sparte die Vorgaben aber nicht.

Als Björn Rosengren zu ABB kam, eilte ihm ein Ruf als harter Sanierer voraus. Der Vorstandschef machte sich bald nach Amtsantritt auf die Suche nach Schwachstellen und nach Geschäften, die die Zielvorgabe, eine Rendite von mindestens 15 Prozent zu erwirtschaften, nicht erfüllen. Er wurde bald fündig. Vor einem halben Jahr gab ABB bekannt, dass Geschäfte Turbolader, Stromwandler sowie Mechanical Power, die unter anderem Antriebe für Förderanlagen herstellt, abgestoßen werden sollen. Diese Geschäfte stehen für einen Umsatz von insgesamt 1,75 Milliarden Dollar, das sind etwa sechs Prozent des Gesamtumsatzes.

Die Sparte Prozessautomation ist in Bezug auf die Rendite sogar noch schwächer als die bereits genannten. In Deutschland hat ABB rund 8400 Mitarbeiter. Der Auftragseingang verringerte sich im Geschäftsjahr 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um drei Prozent auf 2,75 Milliarden Euro. Der Umsatz ging gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent auf 2,67 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibung (Operational EBITA) sank moderat und betrug 207 (2019: 210) Millionen Euro. Die Sparte Automation machte in Deutschland nach letzten verfügbaren Zahlen einen Umsatz von rund 600 Millionen Euro.