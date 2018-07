Ludwigshafen. (RNZ) Der Chemiekonzern BASF will einen zweiten Verbundstandort in China bauen. Am Montag unterschrieb Vorstandschef Martin Brudermüller anlässlich des Besuchs des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Berlin eine entsprechende Absichtserklärung.

Bis zum Abschluss des Projekts in der südchinesischen Provinz Guandong um das Jahr 2030 sollen umgerechnet bis zu 8,5 Milliarden Euro investiert werden. Die Fabrik, die in alleiniger Regie betrieben werden soll, wäre der drittgrößte BASF-Standort weltweit nach Ludwigshafen und Antwerpen in Belgien.

BASF betreibt vier weitere Verbundstandorte: zwei in den USA (Freeport/Texas und geismar/Louisiana) und zwei in Asien (Kuantan in Malaysia und Nanjing in China). Der Standort in Nanjing wurde im Jahr 2005 eröffnet und ist ein 50:50 Gemeinschaftsunternehmen mit dem chinnesischen Partner Sinopec.