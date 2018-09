Ludwigshafen/Berlin. (rnz) Die BASF will auf dem Areal des ehemaligen Friedrich-Engelhorn-Hochhauses an Tor 2 des Standorts Ludwigshafen ein Bürogebäude errichten. Das neue Gebäude soll mit den benachbarten Bauten, wie dem Besucherzentrum, dem Büro- und Konferenzzentrum und dem derzeit im Bau befindlichen Creation Center, ein städtebauliches Ensemble bilden und sich sowohl im Design als auch in der Höhe an diesen orientieren.

Das 102 Meter hohe Engelhorn-Hochhauses war in den Jahren 2013 und 2014 abgerissen worden. Der Abriss war umstritten, weil das Gebäude als Wahrzeichen der Stadt galt. Bei seiner letzten Bilanzpressekonferenz im Februar hatte der damalige Vorstandsvorsitzende Kurt Bock gesagt, dass derzeit kein Bedarf für neue Büroarbeitsplätze bestehe.

Grund für den Neubau, so die BASF, sei die notwendige Sanierung des unter anderem vom Vorstand genutzten Gebäudes D 100. Diese wird etwa drei Jahre dauern. Im neuen Gebäude soll es auch Räumlichkeiten für den Vorstand geben.