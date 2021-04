Von Matthias Kros

Ludwigshafen. Der Ludwigshafener Chemiekonzern BASF ist mit einem Gewinn- und Umsatzsprung ins neue Jahr gestartet und blickt entsprechend zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. "Hinter uns liegt das stärkste erste Quartal in der Geschichte der BASF", rief Vorstandschef Martin Brudermüller bei der Hauptversammlung am Donnerstag den eigenen Aktionären zu. Die Chemiebranche und mit ihr der Marktführer BASF gelten als wichtiger Konjunkturindikator, da ihre Produkte in allen großen Industriezweigen benötigt werden.

Aufgrund der Umsatz- und Ergebnisentwicklung, der unerwartet starken Belebung der Weltwirtschaft sowie deutlich gestiegener Rohstoffpreise habe man die Jahresziele angehoben, teilte der weltgrößte Chemiekonzern mit. Brudermüller erwartet nun einen Umsatzanstieg auf 68 bis 71 (bisher: 61 bis 64) Milliarden Euro und ein bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) von 5,0 bis 5,8 (bisher: 4,1 bis 5,0) Milliarden Euro. "Den Rückenwind aus dem starken vierten Quartal 2020 konnten wir in das erste Vierteljahr 2021 mitnehmen", sagte der Manager. Zwar blieben die Unsicherheiten bestehen: "Die Pandemie ist noch nicht zu Ende." Die Weltwirtschaft belebe sich aber stärker als gedacht.

Im vergangenen Geschäftsjahr hatten die Corona-Krise und die rückläufige Nachfrage aus der Autoindustrie tiefe Spuren in der BASF-Bilanz hinterlassen. Brudermüller war deshalb zu Jahresbeginn noch recht vorsichtig. Doch nun wächst bei ihm die Zuversicht. Das zweite Quartal werde auf jeden Fall deutlich stärker ausfallen als das extrem schwache Vorjahresquartal.

Die Aktionäre dürfen sich trotz der schwachen Geschäfte im Vorjahr übrigens über eine unveränderte Dividende von 3,30 Euro freuen. Mancher Anteilseigner kritisierte das bei der Hauptversammlung als Schieflage, da auf der anderen Seite zahlreiche Stellen abgebaut und staatliche Hilfen in Anspruch genommen worden seien. Brudermüller ließ das aber nicht gelten. Die BASF habe nur in sehr geringem Ausmaß auf Kurzarbeit zurückgegriffen. Zudem handele es sich beim Kurzarbeitergeld nicht um Steuermittel, sondern um Geld aus der Sozialversicherung, in die man ebenso wie die eigenen Mitarbeiter regelmäßig Beiträge einbezahle.

Die Hauptversammlung fand am Donnerstag wegen der Corona-Pandemie erneut virtuell statt. Die Aktionäre mussten deshalb ihre Beiträge bereits einen Tag vorher einreichen, was sie aber nicht abhielt: Insgesamt 217 Fragen mussten die Manager des Chemiekonzerns beantworten. Dabei ging es oftmals um den Klimaschutz: Brudermüller kündigte hier mehr Transparenz an. "Kunden fordern: Reduziert den CO2-Fußabdruck eurer Produkte für uns." Auch künftige Investitionen interessierten die Aktionäre: BASF engagiere sich weiter stark in China, gab Brudermüller vor. "Das Land bestimmt den Weltmarkt für Chemie. Heute sind es mehr als 40 Prozent. Bis 2030 wird der Marktanteil auf mehr als 50 Prozent anwachsen." Bis dahin würden knapp 70 Prozent des globalen Chemiemarktwachstums aus China kommen. Und daran wolle man teilhaben.