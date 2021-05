Matthias Kros

Ludwigshafen. Während in Baden-Württemberg voraussichtlich erst ab Mitte Mai in 14 Modellprojekten mit dem Impfen durch Betriebsärzte begonnen werden soll, hat die BASF in Ludwigshafen schon jetzt fast ein Viertel der Belegschaft mit einem Corona-Vakzin versorgt. Bis Ende der Woche werde man rund 8700 Mitarbeiter geimpft haben, sagte eine Konzernsprecherin am Freitag Nachmittag. Angesichts der aktuell etwa 39 000 Beschäftigten in Ludwigshafen entspricht das einer Quote von gut 22 Prozent.

Die BASF hatte bereits am 14. April das eigene Impfzentrum am Stammsitz in Betrieb genommen, rund 2300 Impfdosen dafür erhält der Chemiekonzern derzeit pro Woche von der Landesregierung in Mainz. "Wir sind zufrieden, die Bereitschaft unserer Mitarbeiter, sich zu impfen, ist sehr hoch", sagte die Unternehmenssprecherin. Und dabei laufe man noch gar nicht unter Volllast: "Wenn hoffentlich bald genügend Impfstoff zur Verfügung steht, können wir jeden Tag 600 Erst- und weitere 600 Zweit-Impfungen durchführen". Dann werde man für eine noch stärker spürbare Entlastung der Impfzentren und Arztpraxen der Region sorgen. Die Vorreiterrolle des Chemiekonzerns beim Thema Impfen erklärt die Sprecherin sich dadurch, dass man "schon sehr früh entsprechende Gespräche mit der Landesregierung gesucht" habe.

Ähnlich gerüstet wie die BASF sind zwar auch fast alle Firmen mit großen Belegschaften in Baden-Württemberg. Doch ihnen fehlt bislang der Impfstoff. Rainer Hundsdörfer, Vorstandschef der Heidelberger Druckmaschinen AG, hatte deshalb bereits Ende April an die Landesregierung appelliert, endlich loslegen zu dürfen. Inzwischen hat das Sozialministerium in Stuttgart immerhin 14 Modellbetriebe ausgewählt, die in einem ersten Schritt Mitte Mai jeweils bis zu 1000 Impfdosen erhalten sollen. Zu ihnen gehört als Vertreter des Bezirks der IHK Rhein-Neckar auch die Mannheimer MVV Energie AG.

Nach aktueller Planung des Bundesgesundheitsministerium sollen dann alle Betriebsärzte spätestens ab dem 7. Juni impfen können. Vielen dauert das zu lange. In den Unternehmen stünden die Impfstraßen für den Einsatz bereit, sagte Siegfried Russwurm, Präsident des Industrieverbands BDI. Hier werde viel Potenzial verspielt. Baden-Württemberg müsse den Druck auf den Bund erhöhen, sagte kürzlich auch Stephan Schlosser, Landesvorsitzender im Berufsverband VDBW (Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte).

Das geschehe ja auch, verteidigte sich ein Sprecher des Sozialministeriums am Freitag in Stuttgart und verwies auf einen Brief von Landesminister Manfred Lucha (Grüne) an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) von Mitte der Woche, in dem er zum wiederholten Mal nachdrücklich weitere Impfdosen aus Berlin einfordere.

Doch allzu große Hoffnungen auf ein früheres Impfen in den Betrieben machte der Ministeriumssprecher am Freitag nicht. In den baden-württembergischen Impfzentren reiche der Impfstoff noch nicht für alle, die schon heute eine Impfung wollten.

Auch die jüngste Freigabe des Impfstoffes von Astra-Zeneca bedeute nicht, dass sich die Unternehmen nun einfach damit eindecken könnten. Die Aufhebung der Priorisierung betreffe lediglich die Arztpraxen in Bund und Land, erklärte der Sprecher.