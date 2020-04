Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Fürfeld. Das Corona-Virus hat das Weltgeschehen weiter fest im Griff. Immer mehr Personen erkranken an Covid-19, Menschen sterben. Um die Krankenhäuser zu entlasten, wurden mancherorts, wie beispielsweise am Stadion in Schwetzingen, bereits Drive-in-Teststationen zur Untersuchung von Corona-Verdachtsfällen im Auto eingerichtet. Und genau da kommt ein Unternehmen mit Hauptsitz in Bad Rappenau ins Spiel: Als Firma mit modularen Raumlösungen hat die "Losberger De Boer Gruppe" dem Virus den Kampf angesagt: bundes-, europa- und weltweit.

"In diesen Zeiten spürt man die Notwendigkeit, bei der Bekämpfung der Krise zu helfen. Und wir sind in der Lage, genau das zu tun", sagt Losberger De Boer-Marketingdirektor Onno Koole im Gespräch mit der RNZ. "Wir können in kürzester Zeit schnell errichtbare Unterkünfte dahin liefern, wo sie benötigt werden, damit sie Patienten zur Verfügung stehen, die dringend auf medizinische Hilfe angewiesen sind." Und die Zelte und Container von Losberger De Boer sind im Zusammenhang mit der Corona-Krise in der ganzen Welt zu finden. Unter anderem in Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich und den Niederlanden. Aber auch in Rumänien, den USA, Chile, China, Südkorea und Katar.

Die Nachfrage hat sich beim kurstädtischen Unternehmen in den letzten Wochen und Monaten deutlich vom Event- in den medizinischen Bereich gewandelt. Der Bedarf hierbei variiere sehr stark je nach Kundentyp und Anwendung. So seien im medizinischen Bereich vor allem aufblasbare Einheiten, die als Feldkrankenhäuser genutzt werden, stark nachgefragt. Aber auch sogenannte modulare Einheiten und mittelgroße Strukturen für Triage- und Testeinrichtungen – wie die Drive-in-Teststation in Schwetzingen – und große Strukturen, die als Isolierstationen verwendet werden, werden derzeit vermehrt abgerufen. "Und wir sehen auch die Nachfrage von Unternehmen anderer Branchen." Als Beispiel nennt Koole zusätzliche Kantinen zur Einhaltung des geforderten Abstandsgebots oder zusätzlichem Lagerraum aufgrund der Verlangsamung des Güterverkehrs.

Zu einem Lieferengpass kommt es bei Losberger De Boer momentan aber nicht. "Wir verfügen über einen großen Bestand an Vermietungsmaterial", sagt Koole. Man könne auf Anfragen umgehend reagieren. Die Nachfrage habe "derzeit noch einen geringen Einfluss auf die Produktion". Angesicht der aktuellen Situation müsse man in der nächsten Zeit allerdings mit den Kunden absprechen, wie die vermieteten Materialien gereinigt werden sollen. Üblicherweise werden die einzelnen Container und Zeltkomponenten bei der Rücknahme stets in speziellen, industriellen Waschanlagen gereinigt. Inwieweit aufgrund des Virus ein zusätzliches Reinigungsverfahren erforderlich ist, ist noch unklar.

Trotz der gesteigerten Aufträge in Bezug auf Corona-Notunterkünfte wird auch Losberger De Boer womöglich ein deutlich schlechteres Jahresergebnis erzielen als geplant. Denn unter anderem verdient das Unternehmen sein Geld mit Raumlösungen für die Eventbranche. "Es ist eines unserer wichtigsten Marktsegmente", betont Koole. "Und jedes Unternehmen, das in dieser Branche tätig ist, ist mit einer schwierigen Zeit konfrontiert." Vor allem, weil nicht abzusehen sei, wie lange die derzeitige Situation noch andauern wird. Viele Projekte seien abgesagt beziehungsweise bis auf Weiteres verschoben worden. Es sei unmöglich, eine Antwort darauf zu geben, wie das Betriebsergebnis in diesem Jahr ausfallen werde. Man müsse nun hart daran arbeiten, die benötigten Notfalleinrichtungen zu bauen, ein "striktes Kostenmanagement" zu betreiben und alle notwendigen Maßnahmen zur Zukunftssicherung des Unternehmens umzusetzen. Daher seien die Mitarbeiter, die in Bereichen mit sinkender Nachfrage arbeiten und nicht in andere Segmente der Firma untergebracht werden können, in Kurzarbeit geschickt worden.

"Wir gehen nicht davon aus, dass die Nachfrage nach Unterkünften unsere Verluste in der Eventvermietung und dem Eventverkauf ausgleichen oder ein ähnliches Ausmaß wie der Bedarf an Flüchtlingsunterkünften vor einigen Jahren annehmen wird", betont Marketingdirektor Koole. Schon damals sprang das Unternehmen den zuständigen Behörden in einer Krisensituation zur Seite und trug zur Lösung bei. Dennoch ließen sich die Krisen nicht miteinander vergleichen, da sich das Corona-Virus weltweit auf die Wirtschaft auswirke.