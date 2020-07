Von Florian Richter

Heidelberg. Menschen mit verkürzten oder amputierten Armen stellt das Autofahren vor Herausforderungen. Der Technologiekonzern ABB passt Fahrzeuge an ihre Bedürfnisse an. Mehr als 1000 Autos haben Markus Ringer und Bernd Wagner, Facharbeiter bei ABB in Heidelberg, bereits für Menschen mit amputierten oder verkürzten Armen umgebaut. Rund drei Monate dauert es, bis alles fertig ist. Die Kosten liegen bei rund 24.000 Euro. Jeder einzelne Wagen ist eine echte Herausforderung und ein Unikat.

Bei den Kunden handelt es sich in der Regel um Opfer von Arbeitsunfällen oder um contergangeschädigte Personen. "Jedes dieser Fahrzeuge ist eine hochwertige Maßanfertigung", erklärt Matthias Ullrich, Leiter der Werkstätten. Das Modell, an dem sie sich orientieren, wird als "System Franz" bezeichnet – benannt nach dem Hochspannungsmonteur Eberhard Franz, der in den 1950er Jahren bei BBC (heute ABB) arbeitete. Nach einem Hochspannungsunfall 1957 mussten ihm beide Arme am Schultergelenk amputiert werden. Schon kurz nach dem Unfall machte er sich Gedanken darüber, wie er in Zukunft Auto fahren könnte.

Acht Jahre später erhielt er nach zahlreichen Versuchen in der eigenen Garage die erste Zulassung für ein Fahrzeug mit dem System "Franz". Dabei finden sich die wichtigsten Funktionen des Fahrzeugs im Fußraum: Zum Lenken dient ein Pedal, das die Lenksäule mithilfe einer Tretkurbel dreht. Bei leichten Kurven lenkt der linke Fuß – fest am Lenkpedal verankert – durch eine Vor- und Rückwärtsbewegung das Fahrzeug, in engeren Kurven ist es eine fahrradähnliche Kurbelbewegung, die die Fahrtrichtung verändert. Weitere Funktionen, beispielsweise der elektrische Fensterheber, können durch Schalter unter dem Fahrersitz bedient werden. Auch Fahrer ohne Behinderung können ein solches Fahrzeug nach wenigen Handgriffen ganz normal verwenden.

Für Entwickler Wagner macht nicht nur das System dahinter die Faszination dieser Arbeit aus. Für ihn hat sie eine noch viel höhere Bedeutung: "Auf diese Weise können wir den betroffenen Menschen ein Stück Lebensqualität schenken".

Gelenkt wird mit dem Fuß. Foto: Hentschel

Inzwischen werden auch außergewöhnlichere Modelle umkonstruiert: "Es waren auch mal ein großer John-Deere-Traktor oder ein Porsche GT3, der nur auf Rennstrecken gefahren werden darf, dabei", berichtet Ullrich. Überhaupt habe sich der Kundenkreis, der viele Bestandskunden umfasst, im Laufe der vergangenen Jahrzehnte stark ausgeweitet: "Wir erhalten inzwischen Anfragen aus Polen, Belgien und Italien", sagte der 49-Jährige. Im autonomen Fahren, das zukünftig in Deutschlands Verkehr an Präsenz gewinnen könnte, sieht Wagner keine gleichwertige Alternative für die Betroffenen: In Situationen, in denen der Fahrer persönlich eingreifen muss, könnte es für einen Menschen mit amputierten Armen schwierig werden, meint er.

Ziel ist es jetzt, diese Sparte auszubauen. Ullrich ist es wichtig, in Zukunft mehr Aufmerksamkeit auf das Nischensegment zu legen.

Info: Weitere Informationen und Kontakt per E-Mail an matthias.ullrich@de.abb.com