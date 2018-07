Leimen/Heppenheim. (dpa/tv) Sonne satt und wenig Regen - die Winzer blicken erwartungsvoll einer in diesem Jahr besonders frühen Lese entgegen. Die ersten Trauben der frühen Rebsorten könnten möglicherweise bereits im August vom Stock genommen werden, erwartet das Deutsche Weininstitut in Bodenheim bei Mainz. In allen Anbaugebieten sei das Wachstum den Durchschnittsjahren um mehr als zwei Wochen voraus.

Über die Qualität lässt sich nach Angaben des Deutschen Weininstituts noch nichts sagen - die Aussichten für einen guten Tropfen seien aber bestens. Für die nächsten Wochen wünschen sich die Winzer weiterhin warmes Wetter aber auch Regen.

Auch an der Bergstraße zwischen Zwingenberg und Wiesloch ist die Reife der Trauben weit fortgeschritten. "In den Weinbergen sieht es fast zu schön aus", sagt Thomas Seeger, Winzer in Leimen. "Wenn jetzt nichts mehr passiert, bekommen wir eine ordentliche Menge und super Qualitäten in den Keller - ähnlich wie 2015." Mit der Lese wird er voraussichtlich in zwei bis drei Wochen beginnen, die Trauben der Rotweinsorte Frühburgunder seien bereits durchgefärbt.

Trockenschäden gebe es nicht, sagt Thomas Seeger, die Böden hätten viel Wasser gespeichert. Die alten Anlagen stehen da wie im Lehrbuch, nur die weniger als sechs Jahre alten Rebstöcke würden etwas leiden. Das Laubwachstum sei sehr stark gewesen, bis vor einer Woche wurde geschnitten. Vor ein paar Tagen habe es 23 Liter pro Quadratmeter geregnet - jetzt wachse sogar das Gras wieder unter den Stöcken. Die Feuchtigkeit im Boden versorge auch die Beeren gut, Zucker und Mineralstoffe würden dadurch in ausreichender Menge eingelagert. Damit die Alkoholgehalte in den Weinen nicht zu hoch werden, könnten die ertragsreduzierten Spitzenweine der Sorten Spätburgunder und Grauburgunder im Weingut Seeger möglicherweise schon Ende August gelesen werden. Sonnenbrand sei nicht zu erwarten, Risiken wären jetzt noch möglicher Hagel und die Kirschessigfliege, die kommt, wenn die Beeren reif werden.

"Der Jahrgang 2018 könnte in die Annalen eingehen", heißt es an der Mosel. Und in der Pfalz sagt Jürgen Oberhofer vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz in Neustadt über die zu erwartende Qualität: "Es ist wie beim Fußball, wenn wir in der 70. Minute deutlich führen, aber das Spiel trotzdem noch nicht gewonnen haben." Nach dem warmen Sommer sind hohe Mostgewichte in den Trauben zu erwarten; viel Zucker ermöglicht Weine mit hohem Alkoholgehalt - allerdings hat in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach leichteren Weinen zugenommen.

Diesem Anliegen folgt auch die Entscheidung einiger großer Winzer an der mittleren Mosel und der Saar, Randlagen wieder zu bewirtschaften, die in den 90er Jahren wegen zu geringer Mostgewichte aufgegeben worden waren. Diese als "obere Riegel" bezeichneten Lagen seien ideal für leichtere Weine, erklärte der Geschäftsführer des Vereins Moselwein, Ansgar Schmitz. "Am Markt wächst die Nachfrage nach filigranen Weißweinen. Das hat mit dem Lifestyle zu tun, es wird wieder mehr auf den Alkoholgehalt geachtet."

Bei dem anhaltend schönen Sommerwetter werden die Winzer im Rheingau und an der Weininsel Groß-Umstadt voraussichtlich so früh mit der Lese beginnen wie noch nie. In Heppenheim an der Bergstraße werden die ersten Trauben am 20. August von den Rebstöcken geholt.