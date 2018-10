Von Daniel Bernock

Leimen-Gauangelloch. Das Smart Home ist in aller Munde. Jeder hat über den Trend schon etwas gehört - doch wer wohnt eigentlich in einem "intelligenten" Gebäude? Petra Prokscha und ihr Lebensgefährte Nico Heisecke zum Beispiel. Sie haben sich in Leimen-Gauangelloch ihren Traum verwirklicht. "Wir sind die smartesten hier auf dem Hügel", sagt die 30-Jährige. Optisch hebt sich das Gebäude in einem Neubaugebiet in Leimen-Gauangelloch nur wenig von der Nachbarschaft ab, technisch dafür umso mehr.

Vor zwei Jahren sind sie hier eingezogen, nach neun Monaten Bauzeit. Noch immer sind sie am Ausprobieren, vor allem Nico Heisecke. Er hatte, wie er sagt, schon immer Interesse daran, Dinge "zu steuern." So habe er schon als Schüler ausprobiert, wie er Licht steuern kann. Heute arbeitet er bei dem Automatisierungs- und Elektrokonzern ABB in Heidelberg. Als das Paar den Entschluss fasste zu bauen, sei schnell klar gewesen: "Unser Haus muss smart sein!" In ihrem Umfeld hat das nur wenige überrascht: "Wir nehmen immer gerne die Vorreiterrolle ein, wenn es um neue Technik geht", sagt Nico Heisecke.

Bei dem Rundgang durch das Haus hat Heisecke stets ein Tablet griffbereit. Darüber lässt sich die gesamte Technik im Haus steuern, von den Jalousien über das Licht bis hin zur Heizung und der Klingelanlage. Davor hat das Paar in Mannheim Neckarau gewohnt - "dort lebten wir noch nicht smart", sagt der 29-Jährige. Die weniger zentrale Lage stört die beiden nicht: Sie kaufen fast ausschließlich online ein, mittlerweile auch Lebensmittel. Vor der Haustür gibt es eine große Box, für die der Postbote einen elektronischen Zugang hat und in die er Pakete ablegen kann, wenn das Paar nicht zuhause ist.

Auch wenn die beiden bereits zwei Jahre in dem Haus wohnen - in einem Smart Home wird es nie langweilig. Es sei ein "laufender, stetiger" Prozess. Manche Dinge, so hat sich über die Zeit herausgestellt, nutze er nicht, für andere Herausforderungen gilt es noch eine Lösung zu finden, sagt Nico Heisecke. Mit dem Tablet in der Hand kann er "Szenen" programmieren: Auf Knopfdruck werden dann die verschiedenen Voreinstellungen ausgeführt. So gibt es zum Beispiel das Szenario "Kochen". Dabei wird die Beleuchtung über der Arbeitsfläche auf maximale Helligkeit hochgefahren, ein rotes Ambiente-Licht soll für gute Laune beim Essenszubereiten sorgen. Die Szene "Aufstehen" startet Nico Heisecke morgens noch im Bett liegend über sein Smartphone. Daraufhin gehen die Lichter an, im Badezimmer startet das Radio sowie die Fußbodenheizung. Gleichzeitig heizt die Kaffeemaschine in der Küche vor - eine ganz klassische Siebträgermaschine.

Nach Angaben des Branchenverbands Bitkom besitzt jeder vierte Bundesbürger mindestens eine Smart-Home-Anwendung. Am meisten verbreitet sind intelligente Beleuchtungen, gefolgt von Video-Überwachung und Sprachassistenten. Die Zahlen werden in Zukunft zunehmen: 37 Prozent der Bundesbürger planen, sich in den nächsten zwölf Monaten ein "smartes" Gerät anzuschaffen.

Nico Heisecke und seine Freundin Petra Prokscha bezeichnen sich gerne als "Early Adopter", das sind Menschen, die sich für neueste technische Geräte begeistern, bevor sie in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und tatsächlich fühlt es sich wie eine kleine Reise in die Zukunft an, wenn man das Haus der beiden betritt, auch wenn jede einzelne Komponente für sich gesehen kein Hightech ist. Die Summe der Technologien und die Vernetzung der Geräte macht das Haus so speziell.

Beispiel Klingelanlage: Klingelt es an der Tür, kann das junge Paar sowohl auf dem Tablet, auf ihren eigenen Smartphones oder auf einem Bildschirm an der Wand sehen, wer vor der Tür steht. Von allen Geräten lässt sich dann mit der Person sprechen - und natürlich die Tür öffnen. Praktisch: Selbst wenn die beiden unterwegs sind, können sie sehen, wer klingelt und zum Beispiel dem Postboten sagen, wo er das Paket ablegen soll.

Verlassen die beiden das Haus, werden alle Geräte und Lichter ausgeschaltet, die Heizung runterreguliert. Die Jalousien fahren runter und schließen sich. Ein weiteres Sicherheitsfeature: Rund um das Haus gibt es Bewegungssensoren. Nähert sich jemand dem Haus, sieht das Nico Heisecke auf seinem Handy.

Erst im Laufe der Zeit, gibt der 29-Jährige zu, merkt man, welche Anwendungen nützlich sind und welche nicht. So habe er die Szene "Homecoming" nur selten genutzt. "Es war umständlich, wenn man nach Hause kommt und erst einmal auf dem Handy rumtippen muss", sagt Nico Heisecke. Stattdessen sind nun überall im Eingangsbereich Bewegungsmelder installiert, die das Licht steuern.

Im Keller des Paares offenbart sich die Technik hinter dem Smart Home. In einem zentralen Schaltkasten laufen unzählige Kabelstränge zusammen, den Anblick kennt man eher aus modernen Fabrikhallen oder Rechenzentren, nicht aber aus Privathäusern. Jede Steckdose, jeder Lichtschalter und jede Jalousie ist über ein eigenes Kabel mit dem Schaltkasten hier verbunden.

Die ganze Technik soll jedoch nicht nur Spielerei sein. Alleine durch die intelligente Steuerung der Jalousien lasse sich viel Energie sparen. Je nach Innen- und Außentemperatur kippen die Lamellen der Jalousien automatisch so, dass sie die Sonne nach innen leiten oder nach außen reflektieren. Im Sommer bleibt es dadurch innen kühl, im Winter spart das Heizungskosten. Mit der Heizungssteuerung hat Nico Heisecke nach eigener Aussage nie etwas zu tun. Den ganzen Winter über herrsche immer die gleiche Temperatur im Haus. Neben der Fußbodenheizung hat das Paar im Wohnzimmer noch einen Kaminofen. Wird dieser benutzt, reguliert sich die Fußbodenheizung automatisch herunter. Allerdings, trotz all der Technik im Haus, sagt Heisecke: "Man muss nicht alles automatisieren!" Im Hobbyraum im Untergeschoss stehen ganz klassisch Plattenspieler, im Wohnzimmer eine analoge Stereoanlage.

Die Befragten des Branchenverbands Bitkom, die keine Smart-Home-Geräte bisher haben, geben zu einem Drittel an, dass die Geräte zu teuer seien. 26 Prozent fürchten Hacker-Angriffe und 24 Prozent haben Angst um ihre Privatsphäre. Selbst der Chaos Computer Club warnte zuletzt vor Sicherheitsproblemen bei Smart-Home-Geräten. Der Preisdruck in der Branche gehe oft zulasten der Sicherheit, im Speziellen zu Lasten der Softwarequalität, sagte ein Sprecher der Vereinigung.

Nico Heisecke und seine Freundin fürchten sich nicht vor Spionage-Angriffen: "Jedes Handy hat eine Kamera und ein Mikrofon", sagt Nico Heisecke. Wer also ein Smartphone habe, könne auch gleich sein Haus oder seine Wohnung "smart" machen. Ganz günstig sei das allerdings nicht, gibt Nico Heisecke zu. Bei "hochwertiger Elektrotechnik" seien drei bis vier Prozent der Baukosten dafür fällig. "Bei uns war es etwas mehr", so Heisecke. Seiner Meinung nach sei jedoch der Wiederverkaufswert des Hauses deutlich höher, ähnlich wie bei einem Auto mit Vollausstattung. In einem normalen Haus zu wohnen, das können sich die beiden nicht mehr vorstellen. In einem Hotelzimmer werden sie immer an das Leben ohne intelligente Gebäudetechnik erinnert: "Da liege ich im Bett und merke dann: Mist, ich muss ja aufstehen, um das Licht auszumachen", sagt Nico Heisecke.

Nicht nur das Smart Home wuchs über eine Zeit von neun Monaten. Demnächst bekommt das Paar Nachwuchs, Nico Heisecke bastelt bereits an der Szene "Schlafenszeit", inklusive abgedunkeltem Licht, und Einschlafmusik.