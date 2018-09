Männer arbeiten im Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen an einer S-Klasse. In der Metallbranche und im Maschinenbau sind viele Zeitarbeitskräfte beschäftigt. Foto: dpa

Heidelberg. (kla) 2,8 Prozent der Beschäftigten in Deutschland sind Leiharbeiter, die meisten von ihnen Männer. Der größte Teil arbeitet in Verkehr und Logistik sowie in der Metallbranche, Frauen vor allem in Verkehr und Logistik, in der Verwaltung oder im Gesundheitsbereich. Auch Unternehmen in der Region setzen auf Leiharbeiter.

> ABB: Der Elektrotechnikkonzern beschäftigt an den Standorten Mannheim, Heidelberg und Ladenburg Unternehmensangaben zufolge derzeit 233 Leiharbeiter, sie machen 6,3 Prozent der Belegschaft aus. "Wir setzen Leiharbeiter zum Beispiel zur Unterstützung des Stammpersonals in Stoßzeiten ein oder um personelle Engpässe durch längerfristigen Ausfall etwa durch Krankheit auszugleichen", erklärt Jan-Christoph Schüler, Personalleiter ABB Deutschland. Im vergangenen Jahr habe ABB mehr als zehn Prozent der Leiharbeiter in reguläre Jobs übernommen.

> BASF: Beim Chemiekonzern arbeiten momentan rund 1900 Leiharbeitnehmer, wie das Unternehmen mitteilt. Das entspricht knapp sechs Prozent des Stammpersonals. Durch den Einsatz von Leiharbeitern würden Auftragsschwankungen abgedeckt und die Belastung der Stammarbeiter in Zeiten hoher Auftragslagen reduziert, heißt es. 2017 und 2018 wurden den Angaben zufolge mehr als 100 Leiharbeiter übernommen.

> Daimler: Konkrete Zahlen zur Leiharbeit, auch im Mercedes-Benz-Werk oder bei Evo-Bus in Mannheim, nennt der Konzern nicht. Laut IG Metall liegt die Quote dort bei etwa zehn Prozent der rund 8500 Mitarbeiter. "Zeitarbeitnehmer ergänzen die Stammbelegschaft, sie ersetzen sie nicht", so eine Daimler-Sprecherin. Seit 2005 habe das Unternehmen mehr als 8000 gewerbliche Zeitarbeiter als feste Mitarbeiter übernommen.

> Heidelberger Druckmaschinen: Am Standort in Wiesloch beschäftigt der Druckmaschinenhersteller derzeit rund 40 Zeitarbeitskräfte, das ist weniger als ein Prozent der Belegschaft, wie ein Sprecher mitteilt. Veränderungen hätten mit Schwankungen in der Arbeit zu tun. "Arbeitnehmerüberlassung ist hierzu ein notwendiges und legitimes Instrument der Flexibilisierung", fügt er hinzu.

> John Deere: Der Landmaschinenbauer hat derzeit in Mannheim etwa 178 Leasingmitarbeiter (5,2 Prozent), wie ein Sprecher mitteilt. Ende vergangenen Jahres waren es noch 7,2 Prozent. Grund des Rückgangs ist demnach die Übernahme von Leasingmitarbeitern. John Deere beschäftige Zeitarbeitskräfte als Elternzeitvertretung, um Auftragsspitzen abzufangen, zur Unterstützung bei Projekten und wenn kurzfristig Mitarbeiter mit speziellen Qualifikationen benötigt werden, so der Sprecher.

> Roche: Die Quote der Leiharbeiter liegt beim Pharmakonzern mit 550 etwa bei sechs Prozent der Belegschaft in Mannheim (fast 8300 etwa derzeit), erklärt eine Sprecherin. Eingesetzt würden sie, um Spitzen oder Engpässe auszugleichen oder um Projekte zu unterstützen.

Für die Metallindustrie in der Region geht Klaus Stein, IG Metall-Chef in Mannheim, insgesamt von einem hohen einstelligen Prozentbereich aus - relativ konstant über die vergangenen Jahre. Das Argument der Firmen, Produktionsspitzen abfedern zu wollen, verfängt für ihn nicht. Eine bestimmter Anteil der Arbeitsplätze sei fest mit Leiharbeitern besetzt, meint er - um dauerhaft Kräfte zu haben, die relativ schnell den Betrieb verlassen können. "Am liebsten wäre mir die Leiharbeit, die durch unbefristete Beschäftigung ersetzt wird", erklärt Stein.