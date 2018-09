Der Hauptsitz der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch. Foto: dpa

Von Thomas Veigel

Heidelberg. Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG steht immer noch unter dem Beschuss von Leerverkäufern. Das sind vor allem englische und amerikanische Hedgefonds, die sich Aktien ausleihen und verkaufen, weil sie nicht an die positiven Prognosen des Unternehmens glauben und von fallenden Kursen ausgehen. Sollte sich diese Annahme als richtig erweisen, können sie die geliehenen Aktien günstiger zurückkaufen und dem Verleiher zurückgeben. Der Gewinn liegt in der Differenz zwischen Verkaufs- und Rückkaufspreis abzüglich der zu zahlenden Leihgebühr.

Nun hat sich mit dem norwegischen Finanzministerium der wahrscheinlich größte Aktenverleiher gemeldet: 5,23 Prozent der Heidelberg-Aktien stellt der Staatsfonds Leerverkäufern zur Verfügung. Über elf Prozent der Heideldruck-Aktien sind im Moment leer verkauft.

Die anhaltenden Attacken verunsichern viele Anleger, die deshalb die Finger von Heidelberg-Aktien lassen. Schon deshalb fehlen dem Kurs positive Impulse. Insofern profitieren die Shortseller, wie die Leerverkäufer im Englischen heißen, zum Teil von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Probleme würden die Hedge Fonds erst dann bekommen, wenn das Unternehmen die Prognosen einhalten und deutlich steigende Umsätze und Gewinne melden würde.

Das war in den vergangenen Quartalen nicht der Fall, eher das Gegenteil. Deshalb ist der Kurs auch zwei Mal eingebrochen. Im November 2017 von 3,50 auf 3,00 Euro und im Juni 2018 von 3,00 Euro auf 2,30 Euro. Seither bewegt sich der Kurs seitwärts, am Dienstag stand er bei 2,35 Euro. Das sind 21 Cent unter dem rechnerischen Nennwert. Kursbewegende Nachrichten sind im Moment nicht zu erwarten. Höhere Gewinne sind in der weiteren Zukunft terminiert. Der hohe Anteil der Leerverkäufer hängt wie ein Damokles-Schwert über dem Kurs der Aktie und hält ihn unten.

Bei der Hauptversammlung des Unternehmens im Juli sprach Marc Tüngler, der unter anderem für die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sprach, von der "intakten Story" des Unternehmens. Unzufrieden sei er nur mit dem Aktienkurs, den er sich bei fünf Euro wünsche. Er könne nicht nachvollziehen, warum der Kapitalmarkt dem Unternehmen nicht glaube. Dass rund zwölf Prozent der Aktien leerverkauft seien, sei das Eine. "Das Perfide ist, dass es Aktionäre gibt, die ihre Aktien für diesen Zweck verleihen."

Immer wieder wird gerätselt, welche Anleger Aktien an Leerverkäufer verleihen, denn sie schaden sich damit selbst, weil die Short-Attacken den Kurs unten halten. Oder sie sind so fest vom Erfolg des Unternehmens und dann steigenden Kursen überzeugt, dass sie die Leihgebühr, die mindestens 1,5 Prozent des Aktienkurses beträgt, gerne als zusätzliche Rendite einstreichen.

Der norwegische Staatsfonds hält nach einer Mitteilung vom Montag 5,31 Prozent der Aktien, davon hat er 5,23 Prozent verliehen. Das sind 14,6 Millionen Aktien, die am Dienstag einen Wert von 34,3 Millionen Euro hatten. Der Staatsfonds hält Aktien von knapp 200 deutschen Unternehmen im Wert von rund 40 Milliarden Euro, darunter von allen wichtigen Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar. Der Fonds verwaltet ein Vermögen von rund 850 Milliarden Euro.

Größter Leerverkäufer von Aktien der Heidelberger Druckmaschinen AG ist der englische Hedge Fonds Immersion Capital mit einem Anteil von 4,73 Prozent, der seit Februar 2016 ohne Veränderung gehalten wird. Auf dem Rückzug befindet sich seit Juli der Hedge Fonds Marshall Wace, der seine Position von 1,60 auf aktuell 0,98 Prozent reduziert hat.