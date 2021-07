Von Barbara Klauß

Stuttgart. Seit Monaten wehren sich Betriebsrat und Gewerkschaft NGG gegen das, was sie als "Zerschlagung" der Bäckereikette K&U bezeichnen. Nun erhalten sie Unterstützung von Politikerinnen und Politikern verschiedener Parteien: Mitglieder von Grünen, SPD und Linkspartei haben den Lebensmittelhändler Edeka Südwest mit einer "Solidaritätserklärung" aufgefordert, das Filialnetz der K&U-Bäckerei nicht abzustoßen.

"Diese Zerschlagung ist unverantwortlich, denn Edeka Südwest zählt zu den Gewinnern der Corona-Pandemie und erzielt satte Gewinne", heißt es in der Erklärung, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die unterzeichnenden Politikerinnen und Politiker stünden an der Seite der Beschäftigten der K&U-Bäckerei und forderten Edeka Südwest auf, soziale Verantwortung zu übernehmen. Unterzeichnet haben neben vielen anderen der Vorsitzende der SPD Baden-Württemberg, Andreas Stoch, die Heidelberger Bundestagsabgeordnete Franziska Brantner (Grüne) sowie Sahra Wagenknecht (Die Linke).

Im Februar dieses Jahres hatte die Gewerkschaft NGG mitgeteilt, dass die K&U Bäckerei GmbH, eine hundertprozentige Tochter von Edeka Südwest, bis Ende 2023 zerschlagen werden solle. Die Verkaufsstellen, die im Südwesten vor allem in Edeka-Filialen zu finden sind, sollen den jeweiligen Einzelhändlern zur Übernahme angeboten werden. Für die Beschäftigten droht aus Sicht der Arbeitnehmervertreter "eine deutliche Verschlechterung der Arbeitsbedingungen, da viele Einzelhändler nicht tarifgebunden sind". Zudem fürchtet die Gewerkschaft Lohnverluste und längere Arbeitszeiten. Betroffen von den Plänen sind laut Edeka Südwest noch rund 450 Verkaufsstellen. In der Solidaritätserklärung ist die Rede von mehr als 3000 Beschäftigten.

Edeka Südwest verweist darauf, dass die Verkaufsstellen der Bäckerei K&U seit vielen Jahren defizitär seien. Man habe deshalb bereits 2019 damit begonnen, Filialen an selbstständige Kaufleute des Edeka Südwest-Verbunds zu übergeben. "Unser Ziel ist, den Verkauf von Backwaren in unserem genossenschaftlichen Unternehmensverbund zukunftsorientiert auszurichten und Arbeitsplätze zu sichern", teilt ein Unternehmenssprecher am Donnerstag auf Anfrage mit.

Doch laut Alexander Münchow, Landesbezirkssekretär bei der NGG, nehmen viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das anders wahr. "Die Unsicherheit unter den Beschäftigten ist groß", sagt er. Viele wollten – auch wegen der sehr unterschiedlichen Bedingungen – nicht zu den Einzelhändlern wechseln.

Nun geht es darum, einen Interessenausgleich und Sozialplan auszuhandeln. "Wir vertrauen darauf, dass der Betriebsrat bei K&U dies positiv begleiten wird und wir den Mitarbeitenden im Vertriebsgebiet von K&U einen gesicherten Rahmen bieten können", so der Firmensprecher. Münchow aber bezeichnet die Verhandlungen wegen eines aus seiner Sicht unzureichenden Angebots des Unternehmens als gescheitert. Womöglich muss nun eine Einigungsstelle schlichten.

Update: Donnerstag, 8. Juli 2021, 20.16 Uhr

Kritik an Plänen von Edeka zur Bäckereikette K&U

Stuttgart. (dpa/lsw) Politiker von Grünen, SPD und Linkspartei haben den Lebensmittelhändler Edeka Südwest aufgefordert, das Filialnetz der K&U-Bäckerei nicht abzustoßen. In einer am Donnerstag in Stuttgart veröffentlichen Solidaritätserklärung heißt es: "Diese Zerschlagung ist unverantwortlich, denn Edeka Südwest zählt zu den Gewinnern der Corona-Pandemie und erzielt satte Gewinne." Statt einer verdienten Lohnerhöhung für die über 3000 Beschäftigten sollten die Filialen an die Inhaber der Einzelfilialen der Handelsgesellschaft verkauft werden.

Dort drohten den Mitarbeitern Lohnverluste, längere Arbeitszeiten und eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen. Edeka Südwest hingegen verwies darauf, dass die Verkaufsstellen der Bäckerei K&U seit vielen Jahren defizitär seien. Man habe deshalb bereits 2019 damit begonnen, Verkaufsstellen an interessierte selbstständige Kaufleute des Edeka Südwest-Verbunds zu übergeben. "Das Angebot an Brot- und Backwaren kann so noch stärker an den jeweils örtlichen Kundenwünschen ausgerichtet werden, wodurch Umsatzchancen generiert werden." Mit der Neuausrichtung könnten also weiter Perspektiven für die Mitarbeitenden an den Verkaufsstellen eröffnet und negative Auswirkungen für sie abgewendet werden.

Edeka Südwest betonte zugleich, dass man das Gespräch mit dem Betriebsrat suche. Die überparteiliche Solidaritätserklärung wurde unter anderem von der Linken-Politikerin Heike Hänsel, die Vize-Chefin der Bundestagsfraktion ist, unterzeichnet sowie von der Grünen-Arbeitsmarktexpertin Beate Müller-Gemmeke, dem SPD-Bundestagsabgeordneten Martin Rosemann und mehreren baden-württembergischen Landespolitikern der Grünen und der SPD. Gegen die Pläne von Edeka Südwest hatte bereits die Gewerkschaft NGG mobil gemacht und Proteste organisiert.