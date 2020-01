Insgesamt acht Mitarbeiter arbeiten für die Flugsicherung in Mannheim, die sich der City Airport 2007 hat zertifizieren lassen. Auf dem Bild sind zwei Mitarbeiter zu sehen, die vom Tower aus die Start- und Landebahn überwachen. Bild: dpa

Von Matthias Kros

Mannheim. Der City Airport Mannheim, zu dessen Gesellschaftern auch die Stadt Heidelberg gehört, droht bei der geplanten finanziellen Unterstützung von Regionalflughäfen durch den Bund leer auszugehen. Das befürchtet Flughafen-Chef Dirk Eggert: "Wir haben Signale erhalten, dass wir von der Förderung ausgenommen sind und nur die größeren Regionalflughäfen profitieren", sagte er gegenüber der RNZ. "Wir können das aber so nicht akzeptieren und fordern eine Gleichbehandlung."

Es geht um die Kosten für die Flugsicherung. Regionalflughäfen wie der City Airport Mannheim oder der Baden-Airpark in Karlsruhe leiden hier unter einem Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu den 16 Großflughäfen in Deutschland, bei denen die zum Bund gehörende Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS) die Flugsicherung übernimmt und den Fluggesellschaften in Rechnung stellt. Sogar bei internationalen Flügen, die lediglich deutschen Luftraum durchqueren, darf die DFS Gebühren verlangen.

Die kleinen Regionalflughäfen müssen die Flugsicherung dagegen alleine stemmen und können keine Überfluggebühren kassieren. In der Regel beauftragen sie dafür eine DFS-Tochter. Nur der City Airport Mannheim hat sich als einziger Flughafen in Deutschland eine eigene Flugsicherung zertifizieren lassen und beschäftigt dafür acht Mitarbeiter.

Theoretisch könnten die Regionalflughäfen die anfallenden Kosten zwar ebenfalls auf die Fluggesellschaften abwälzen. Im scharfen Wettbewerb mit den Großflughäfen sei das aber kaum durchsetzbar, meint Eggert. "Hier wird eindeutig mit zweierlei Maß gemessen."

Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat dieses Problem erkannt. In einem ersten Schritt hat deshalb der Haushaltsausschuss des Bundestages Ende vergangenen Jahres grünes Licht für eine Übernahme der Kosten an den regionalen Flughäfen gegeben. Im laufenden Jahr sind dafür 20 Millionen Euro vorgesehen, ab 2021 sogar bis zu 50 Millionen Euro. "Es steht aber noch nicht fest, nach welchen Kriterien die Mittel vergeben werden", erklärt eine Sprecherin des Ministeriums. Sie verrät lediglich, dass an insgesamt 16 Regionalflughäfen "ein Bedarf erkannt" worden sei. Entschieden werde bis Ende Februar.

Doch in der Branche kursieren bereits genauere Informationen. Laut Eggert sollen nur Regionalflughäfen mit mehr als 500.000 Passagieren pro Jahr berücksichtigt werden. Damit würden in Baden-Württemberg die regionalen Airports Baden-Airpark in Karlsruhe/Baden-Baden (1,3 Millionen Passagiere) und Friedrichshafen (500.000) zum Zuge kommen. Mannheim zählt dagegen jährlich nur etwa 100.000 Passagiere, von denen ein gutes Drittel auf die regionale Fluggesellschaft Rhein-Neckar Air entfallen.

"Da will die Politik eine Ungerechtigkeit beenden und schafft gleich eine neue", schimpft Eggert. "Mannheim wird als kleinerer Flughafen ungerecht behandelt." Rund 800.000 Euro wende man jedes Jahr für die Flugsicherung auf, erklärt er. Übernähme der Bund diese Kosten, wäre der City Airport, der zuletzt einen operativen Verlust von gut 120.000 Euro vermeldete, mit einem Schlag profitabel. "Wir bedauern das sehr und werden mit aller Macht dagegen vorgehen", sagt Eggert. In den kommenden Wochen werde man sich bemühen, vor allem über den Verband, in dem sich die Regionalflughäfen zusammengeschlossen haben, Druck zu machen.

Der City Airport Mannheim ist der einzige Flughafen der Rhein-Neckar-Region mit regelmäßigem Linienverkehr (Berlin, Hamburg, Sylt). Dadurch konnte das Defizit in den vergangenen Jahren bereits erheblich reduziert werden. Hinzu kommen viele Werkverkehre großer Unternehmen wie SAP. Der Flughafen gehört mehrheitlich der Stadt Mannheim (60 Prozent). Weitere Anteile besitzen die Städte Heidelberg und Ludwigshafen sowie das Land Baden-Württemberg. Anfallende Verluste werden allerdings ausnahmslos von der Stadt Mannheim ausgeglichen.