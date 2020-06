Das HeidelbergCement-Werk in Brevik in Norwegen, wo die CCS-Anlage entstehen soll. Foto: ZG

Von Matthias Kros

Der voranschreitende Klimawandel ist in den vergangenen Wochen angesichts der Corona-Pandemie etwas in den Hintergrund geraten. Und damit auch manche Anstrengung von Unternehmen, etwas gegen die Erderwärmung zu unternehmen. Der Baustoffkonzern HeidelbergCement, Vertreter einer Branche mit besonders hohen Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase, hat beispielsweise gerade einen weiteren Schritt hin zur Abscheidung und Speicherung von CO2 (CCS) verkündet.

Dafür haben die norwegische Tochtergesellschaft von HeidelbergCement Norcem und das Ingenieurunternehmen Aker Solutions einen Vertrag über die Lieferung einer Anlage zur Abscheidung, Verflüssigung und Zwischenlagerung von Kohlendioxid (CO2)im Zementwerk Brevik in Norwegen unterzeichnet. Das Projekt steht nur noch unter dem Vorbehalt, das die norwegische Regierung es wie geplant finanziert. Mit Hilfe der sogenannten Advanced Carbon Capture (ACC) Technologie von Aker Solutions plant Norcem, die weltweit erste CO2-Abscheidung im großtechnischen Stil in einem Zementwerk durchzuführen. "Wir freuen uns, dass unser Projekt zur Abscheidung und Speicherung von CO2 in Brevik nun in die nächste Phase tritt", sagte Dominik von Achten, Vorstandsvorsitzender von HeidelbergCement. "Diese Vereinbarung ist ein wichtiger Schritt, die sonst unvermeidbaren prozessbedingten Treibhausgasemissionen erheblich zu senken."

Bei der Zementherstellung fallen aktuell große Mengen CO2 an, und zwar aus zwei verschiedenen Quellen: Zum einen aus dem eingesetzten Brennstoff, also etwa Kohle, Öl oder Gas. Und dann ist da noch die eigentliche Produktion. Bei einer Temperatur von knapp 1000 Grad Celsius kommt es zu einer sogenannten Kalzinierung, bei der Kalk in Kalziumoxid und CO2 gespalten wird. Diese sogenannten prozessbedingten CO2-Emissionen machen sogar den Großteil der Gesamtemissionen bei der Zementproduktion aus.

Das grundsätzliche Problem liegt nun darin, dass die bindenden Eigenschaften des Zements nur dann erhalten werden können, wenn man auch die Bestandteile und die Herstellung nicht grundlegend verändert. Es gibt derzeit also keine technologische Alternative zu den CO2-intensiven Brennprozessen. HeidelbergCement spricht deshalb von "unvermeidbaren prozessbedingten Treibhausgasemissionen".

Bleibt die Möglichkeit, die Treibhausgase, die bei der Zement-Produktion entstehen, gar nicht erst in die Atmosphäre zu entlassen. Dazu müsste das CO2 abgespalten, verflüssigt und in CO2-Speicher überführt werden oder alternativ in anderen Industriebereichen als Rohstoff eingesetzt werden. Allerdings ist diese Methode in Deutschland umstritten und technisch überaus anspruchsvoll – zudem fehlen geeignete Transportmöglichkeiten ebenso wie Lagerorte. Als Möglichkeit gilt beispielsweise ein Verstauen unter dem Ozeanboden. Das Bundesumweltamt verweist dabei aber auf mögliche Gefahren. CO2-Lecks in den unterirdischen Speichern könnten Grundwasser und Boden verseuchen.

Hintergrund Klimaneutral: Bis 2050 soll Europa nach den Plänen der Kommission der erste klimaneutrale Kontinent werden. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen zusätzlich zu herkömmlichen Maßnahmen wie Erneuerbare Energien oder Energieeffizienz hunderte Millionen Tonnen Kohlendioxid aktiv aus der Atmosphäre entfernt werden. Hierbei handelt es sich um so genannte "Negative Emissionen". Sie sind laut Experten deswegen notwendig, weil sich Rest-Emissionen beispielsweise aus der Flugbranche oder Teilen der Industrie niemals vollständig auf Null senken lassen. CO2-Abscheidung: Wie aber bekommt man das CO2 wieder aus der Atmosphäre? Die technischen Methoden werden unter "Carbon Capture and Storage" (CCS) zusammengefasst. Kohlendioxid wird dabei aktiv der Atmosphäre entnommen und gespeichert. Möglich ist aber auch eine gründliche Aufforstung.

"Mit dem Projekt im norwegischen Brevik wollen wir zeigen, dass CCS eine machbare, sichere und wirtschaftliche Technologie ist", sagt Ernest Jelito, Vorstandsmitglied von HeidelbergCement, zuständig für Nord- und Osteuropa-Zentralasien sowie Forschung und Entwicklung. Wenn alles so laufe wie geplant, könnte in Brevik die weltweit erste großtechnische Anlage zur CO2-Abscheidung in der Zementindustrie entstehen, in der jährlich 400.000 Tonnen CO2 abgeschieden, transportiert und dauerhaft gelagert werden. HeidelbergCement hatte in Brevik bereits 2015 vier verschiedene Technologien zur Abscheidung von CO2 aus Verbrennungsabgasen getestet. Basierend auf dem Ergebnis einer 2016 durchgeführten Vorstudie hatte die norwegische Regierung beschlossen, eine umfassende Machbarkeitsstudie für den Bau einer Großanlage zur CO2-Abscheidung durchzuführen. Auch im belgischen Zementwerk Lixhe, einem der größten im Konzern, testen die Heidelberger die Technologie in einer Demonstrationsanlage.

Der Baustoffkonzern hat im Jahr 2019 brutto 72,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid verursacht. Das ist dem aktuellen Nachhaltigkeitsbericht zu entnehmen. Im Jahr zuvor waren es noch etwas mehr, nämlich 75,7 Millionen Tonnen. Immer wieder wird das Unternehmen wegen des hohen CO2-Ausstoßes von Umweltschützern kritisiert. Zuletzt hatten am Tag der virtuellen Hauptversammlung Anfang Juni rund 200 junge Menschen vor der Zentrale des Baustoffunternehmens für wirksameren Klimaschutz demonstriert. Sie protestierten gegen den aus ihrer Sicht "unfassbar hohen" CO2-Ausstoß bei der Herstellung von Zement. Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" rechnet HeidelbergCement damit zu den größten CO2-Produzenten und fordert die Verantwortlichen zum Handeln auf. Die Demonstranten wandten sich auch dagegen, dass der in 60 Ländern vertretene Konzern beim Abbau des Ausgangsmaterials Kalkstein kleinbäuerliche Strukturen zerstöre – etwa in Indonesien.

Das Unternehmen mit einem Umsatz von 18,9 Milliarden Euro und einem Jahresüberschuss von 1,24 Milliarden Euro im vergangenen Jahr sieht sich selbst dagegen als Vorreiter beim Klimaschutz. "Nachhaltiges Wirtschaften im Einklang mit der Umwelt und ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie bei HeidelbergCement", sagte Konzernchef Dominik von Achten anlässlich der Vorlage des Nachhaltigkeitsberichts. "Wir bekennen uns ausdrücklich zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. In den kommenden Jahren werden wir insbesondere unser Engagement für den Klimaschutz weiter intensivieren."

HeidelbergCement plant, die Netto-CO2-Emissionen pro Tonne Zement bis 2030 um 30 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. Bis spätestens 2050 will das Unternehmen seine Vision eines CO2-neutralen Betons verwirklichen. Die Ziele stünden in Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen. HeidelbergCement-Wettbewerber Holcim, der zum Schweizer Baustoffkonzern LafargeHolcim gehört, teilte Anfang des Jahres sogar mit, den bundesweit ersten CO2-neutralen Beton entwickelt zu haben. Völlig CO2-frei ist dieser Zement aber nicht. Die Kompensation "nicht vermeidbarer CO2-Emissionen", wie es in einer Pressemitteilung heißt, erfolge beispielsweise durch die Unterstützung verschiedener zertifizierter Umweltprojekte oder den Erwerb bestimmter Zertifikate, etwa von Betreibern von Kohlenstoffspeichern.