Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Berlin. Wer sollte Deutschland in den kommenden vier Jahren regieren und hat dafür die richtigen Rezepte? Die Arbeitgeberverbände haben sich zu dieser Frage nun klar und eindeutig positioniert. Eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken sollte es nach Auffassung des Bundesverbandes der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) möglichst nicht sein. Denn von einem solchen Bündnis, so machte gestern Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger, Chef des Heidelberger Dosierpumpenherstellers Prominent, ganz unverblümt deutlich, kann die Wirtschaft kaum etwas Gutes erwarten.

Doch seine Sorge geht tiefer. Er fürchtet, dass sich mehr und mehr eine wirtschaftsfeindliche Stimmung im Lande breitmachen könnte. "Was mich umtreibt, ist ein zunehmend falsches Bild, das von der Wirtschaft gezeichnet wird", sagt er. "Hier werden Gegensätze aufgemacht und Misstrauen gesät." Das aber spalte die Gesellschaft und schade dem Aufholen nach der Pandemie. "Wirtschaft, das sind wir doch alle", wirbt er mit Blick auch auf die Arbeitsplätze. Nur im Zusammenwirken aller Beteiligter könne es vorangehen. Letztlich säßen alle im gleichen Boot, "und dieses Boot sollte nach Möglichkeit keine Löcher und einen guten Motor haben". Das müsse die Leitlinie sein.

Die Arbeitgeber legen dazu ein Acht-Punkte-Paket vor, das sich an die Wahl stehenden Parteien richtet und mit dem sie ihre Prioritäten deutlich machen. Eine dieser Kernforderungen ist die nach einer Änderung des Jahrzehnte alten Arbeitszeitgesetzes, um größere Flexibilisierungsmöglichkeiten zu schaffen. Dabei gehe es nicht um eine Ausweitung der Arbeitszeit, sondern deren flexiblere Verteilung über die Woche, erläutert Dulger. Er lässt aber mit Blick auf die Lebensarbeitszeit und die demografische Entwicklung keinen Zweifel: "Wir werden alle länger arbeiten müssen". Nötig seien darüber hinaus tiefgreifende Reformen der Sozialsysteme. Dabei müsse die Abgabenlast unter 40 Prozent bleiben. "Das sollte gesetzlich festgeschrieben werden". Daneben fordern die Arbeitgeber mehr Anstrengungen im Bildungsbereich unter Beachtung der zentralen Rolle der Digitalisierung. Und im Steuersystem halten sie Korrekturen für unabdingbar, um den Anstieg der Belastung zu stoppen.

Und welche Folgerungen ziehen die Arbeitgeber daraus in Hinblick auf die anstehenden Bundestagswahlen? "In der Sozialpolitik können Sie die Papiere von SPD, Grünen und Linkspartei faktisch übereinanderlegen", formuliert Dulger. Abgesehen von einem Überbietungswettbewerb zur Höhe des Mindestlohnes müssten diese drei Parteien in diesem Bereich praktisch keine Verhandlungen mehr führen. "Hier besteht große Einigkeit", lautet das Fazit seiner Analyse. Der Arbeitgeberpräsident warnt vor einem "Feuerwerk von Belastungen und Regulierungen für die Wirtschaft", die diese drei Parteien veranstalten wollten.

Dagegen sehen die Arbeitgeber sich beim Wahlprogramm der FDP, das die Partei gerade am Wochenende beschloss, gut aufgehoben. Mit Blick auf die eigenen Positionen urteilte Dulger: "Die FDP hat das traditionell auf dem Schirm." Ihr Programm werde von den Arbeitgebern im Großen und Ganzen unterstützt. CDU/CSU hätten zwar noch kein Wahlprogramm vorgelegt. Darauf sei man im Arbeitgeber-Lager "sehr gespannt". Was Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet bislang dazu angekündigt hatte, nämlich ein Jahrzehnt der Modernisierung, stößt bei der BDA jedenfalls auf fruchtbaren Boden. Dulger forderte die Unionsparteien auf, mutig soziale und wirtschaftspolitische Themen aufzugreifen und diese dann ins Zentrum des Wahlkampfes zu stellen.