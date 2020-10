Heidelberg. (mk) Die Zementhersteller HeidelbergCement und Schwenk sind mit ihrer Klage gegen ein kartellrechtliches Veto der Europäischen Kommission gescheitert. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Es geht um die geplante Übernahme des Zementherstellers Cemex Croatia durch die beiden deutschen Unternehmen. Die Kommission hatte das Geschäft 2017 untersagt, weil sie befürchtete, dass dadurch der Wettbewerb auf dem Markt für Zement in Kroatien eingeschränkt würde. HeidelbergCement hatte an der Entscheidung von Anfang an Zweifel angemeldet und entsprechend rechtliche schritte eingeleitet. Cemex Crotia betreibt drei Zementwerke im kroatischen Split.