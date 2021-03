Kairo/Heidelberg. (mk/dpa) Der Frachter "Ever Given" verstopft weiter den Suezkanal – und auch in der Region wächst deshalb allmählich die Sorge. Stark exportorientierte Unternehmen wie die BASF in Ludwigshafen oder Heidelberger Druckmaschinen befürchten bereits Lieferverzögerungen und Engpässe bei den Transportkapazitäten. Die träfen auch viele kleinere Firmen der Region, die auf ihre Ausfuhren angewiesen sind. Nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lag die Exportquote in ihrem Bezirk im vergangenen Jahr bei über 60 Prozent, was deutlich über dem Landes- und Bundesschnitt liegt. Insgesamt machten die Betriebe der Region im Ausland Umsätze von 16,3 Milliarden Euro.

Doch ihre Lieferketten drohen nun abzureißen, denn nicht nur der Unglücksfrachter sitzt fest, sondern mittlerweile auch mindestens 150 weitere Transportschiffe, die aufgrund der Havarie im engen Kanal oder an der Zufahrt warten müssen. Das treibt derzeit nicht nur die produzierende Industrie um: Die Nachrichten von der "Ever Given" zeigten einmal mehr, wie verwundbar die Lieferketten seien, schrieb Christian Klein, Vorstandschef des Walldorfer Softwarekonzerns SAP, bei dem Kurznachrichtendienst Twitter und warb für mehr Autonomie und Flexibilität durch den Einsatz von Technologie.

Seit Dienstag blockiert das 400 Meter lange Transportschiff den Suezkanal, eine der wichtigsten Wasserstraßen der Welt. Das unter der Flagge Panamas fahrende Containerschiff war wegen eines Sandsturms auf Grund gelaufen. Der japanische Eigentümer hofft, den Frachter an diesem Wochenende freizubekommen. Nach Einschätzung des niederländischen Bergungsunternehmens Boskalis, das Ägypten unterstützt, ist ein Erfolg in kurzer Zeit nicht möglich. Neben den Baggerarbeiten soll Brandstoff abgepumpt und damit das Gewicht des Schiffes verringert werden, wie ein Sprecher des Unternehmens der niederländischen Agentur ANP sagte.

Der Suezkanal ist für die gesamte Weltwirtschaft wichtig, vor allem aber für die Chemie- und Pharmaindustrie: Rund 16 Prozent der Chemieimporte kommen laut dem Verband der Chemischen Industrie (VCI) per Schiff durch diese Wasserstraße, zugleich gehen 18 Prozent der deutschen Chemieexporte durch den Suezkanal nach Asien. "In der Chemieindustrie und bei ihren industriellen Kunden sind momentan die Lieferketten aus Asien unterbrochen", sagte Henrik Meincke, Chefvolkswirt des Verbands der Chemischen Industrie (VCI), am Freitag in Frankfurt. Dadurch komme es bereits zu Engpässen bei wichtigen Vorprodukten.

Alarmiert ist deshalb auch die BASF in Ludwigshafen: "Die Sachlage ist weiterhin unklar", sagte eine Sprecherin auf Anfrage. Derzeit beobachte und analysiere man die Situation gründlich. "Wir erwarten Verzögerungen im Schiffsverkehr zwischen den Regionen EMEA und Asien-Pazifik". Die genauen Auswirkungen auf die Lieferketten der BASF hingen davon ab, wie lange die Unterbrechung noch dauern werde.

Deutschlands Maschinenbauer spürten Engpässe vor allem bei Lieferungen von elektronischen Bauteilen wie Halbleitern aus Asien bereits ohne Stau im Suezkanal, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Die Blockade könne die Situation nun weiter verschärfen. Auch die Heidelberger Druckmaschinen AG beobachtet die Lage derzeit sehr genau: Viele Reedereien nähmen derzeit keine neuen Aufträge mehr an, sagte ein Unternehmenssprecher in Wiesloch. Deshalb sei es nicht auszuschließen, dass es zu Lieferverzögerungen komme. Eine Umleitung der Schiffe um Afrika herum dauere eine Woche länger und sei extrem teuer. "In welchem Umfang die Verzögerungen nun sind, wird man sehen", sagte er weiter. Auf die Bilanz des Ende März zu Ende gehenden Geschäftsjahres des weltgrößten Druckmaschinenbauers erwartet er aber zunächst keine Auswirkungen. Heideldruck hat einen Produktionsstandort nahe Schanghai, der mittlerweile auf eine Exportquote von fast 20 Prozent kommt. Auch nach Deutschland wird geliefert.