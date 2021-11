ETF, ETC, ETN, UCIT: Fonds haben Namen mit vielen Abkürzungen. Was verbirgt sich hinter den sperrigen Kürzeln? Foto: dpa

Von Veronika Csizi

Region. Fonds und ETF sind sehr beliebt. Im Dschungel von etwa 45.000 Aktienfonds und bald 8000 ETF finden sich mittlerweile auch Namen wie "Lyxor Nasdaq 100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF – Acc" oder "iShares Fallen Angels High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)". Vom Fonds-Chinesisch verwirren lassen muss sich jedoch niemand. Denn im Prinzip ist die Entschlüsselung keine Hexerei.

Grob vereinfacht besteht ein Fondsname aus vier Teilen – unabhängig davon, ob es sich um einen aktiv gemanagten Fonds oder einen passiven ETF handelt: Ganz vorne steht in den meisten Fällen der Name des Anbieters, also der Fondsfirma. An zweiter Stelle folgt dann das Investmentthema beziehungsweise der Index, den das Papier abbildet. Drittens finden sich im Titel regulatorische Details und an letzter Stelle folgen konkrete Merkmale zu Anteilsklassen wie Währungen, Hinweise zur Gewinnverwendung oder zu den Investoren, die den Fonds kaufen können.

An erster Stelle steht also der Name jenes Unternehmens, das den Fonds beziehungsweise ETF auf den Markt gebracht hat. Im Falle eines aktiven Fonds könnten hier zum Beispiel Deka, DWS, JP Morgan, Blackrock, Fidelity, Allianz GI, Baring, Union Investment und viele andere zu finden sein. Weltweit waren Ende 2020 insgesamt 44.714 Aktienfonds auf dem Markt, hinzu kommen Rentenfonds, Immobilienfonds und Mischfonds. Handelt es sich um einen ETF, wird in den meisten Fällen einer der großen Anbieter genannt sein: ishares aus dem Hause Blackrock, Lyxor, eine Tochter der französischen Société Générale, xtrackers von der Deutschen Bank, daneben Vanguard, Wisdom Tree, Amundi und viele andere.

Insgesamt sind weltweit 9 Billionen Dollar in gut 7600 ETF investiert, das sind etwa 7 Prozent der Marktkapitalisierung von Aktien im Gegenwert von etwa 115 Billionen. In Europa liegen Kundengelder von 1,2 Billionen in ETF und 12,9 Billionen in Fonds beziehungsweise 5,5 Billionen in aktiven Aktienfonds. (Stand Ende Juni 2021).

Unter den großen ETF sind mittlerweile einige riesige Tanker, deren angelegte Gelder größer sind als das Bruttoinlandsprodukt ganzer Volkswirtschaften. So hält der iShares Core S&P 500 UCITS ETF (acc), ein Kernprodukt des Marktführers auf den S&P 500, den Index der 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA, aktuell 58,1 Milliarden Dollar.

Da es sich um ein Kernprodukt des Anbieters handelt, führt es das Attribut "core" im Namen, Englisch für Herzstück oder Kern. Andere Kernprodukte bilden etwa den Weltindex MSCI World ab, den Dax, den europäischen Leitindex EuroStoxx50, den britischen FTSE oder den japanischen Nikkei 225. Manche Indizes enthalten auch den Zusatz "TR" für Total Return. Dies bedeutet, dass schon im Index Zinsen, Ausschüttungen und Dividenden mitgerechnet sind. Auch aktiv gemanagte Fonds nennen natürlich ihre Kernthema, zusätzlich steht Value für Substanzwerte, Growth für Wachstumswerte und Blend für eine Kombination beider Stile.

Bei Rentenfonds oder Renten-ETF sind häufig auch Details wie Laufzeiten der Anleihen oder das Anleihespektrum im Titel erkennbar: "Sovereign" oder "Government" oder auch nur Gov steht dabei für Staatsanleihen, "corporate" für Unternehmensanleihen. 1-3yr als Namenszusatz bedeutet dann, dass Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen 1 und 3 Jahren gekauft werden. Kauft der Fonds US-Staatsanleihen, findet sich im Namen häufig das Wort "treasuries", wie Bundesanleihen in den USA genannt werden. Gelegentlich tragen Rentenfonds die Zusatz-Bezeichnung "High Yield" oder nur "Yield" im Namen: Yield steht englisch für "Rendite" und macht damit deutlich, dass der Fonds besonders hochverzinsliche und damit risikoreiche Anleihen kauft.

Viele Aktienfonds und Aktien-ETF werben neuerdings auch mit Nachhaltigkeitskriterien, für die sich dann ebenfalls Kürzel im Namen finden, etwa ESG. Die Abkürzung steht für "Environment, Social, Governance" (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) und bedeutet, dass der Fonds sein Portfolio nach nachhaltigen Grundsätzen ausrichtet, die jedoch nicht allgemeingültig definiert sind. Alternativ gibt es Papiere mit dem Zusatz SRI, für Socially Responsible Investing.

An dritte Stelle geben vor allem ETF regulatorische Hinweise zu ihrem Papier. UCITS etwa steht für "Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities" . Auf deutsch wird – deckungsgleich – manchmal das Kürzel OGAW verwendet, es steht für "Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren". Was sperrig daherkommt, ist jedoch ein wichtiger Hinweis: denn die Kürzel stehen für Anlegerschutz beziehungsweise bestimmte Anforderungen an die Investmentgesellschaften. Geregelt ist dabei zum Beispiel, welche Vermögenswerte bei der Geldanlage zulässig sind, welche Pflichtinformationen vorgeschrieben sind (beispielsweise ein ausführlicher Verkaufsprospekt). Festgezurrt ist ferner, dass maximal 20 Prozent des ETF-Vermögens in ein bestimmtes Wertpapier fließen oder dass bei swapbasierten ETFs der Anteil der Swaps 10 Prozent nicht überschreiten darf.

Immer enthält der Name des ETF auch einen Hinweis auf die Währung, in der er notiert. EUR steht natürlich für Euro, CHF für den Schweizer Franken, USD für Dollar oder CNY für chinesische Renminbi. Gerade CNY oder andere riskantere Währungen sind häufig "hedged", also gegen Euro währungsgesichert.

Mit dem Zusatz "daily" oder "monthly" erfährt der Anleger, wie oft die Absicherung angepasst wird, also täglich oder monatlich. Hedging ist immer ein zweischneidiges Schwert, denn die Absicherung kostet Geld und damit Rendite. Enthält ein ETF im Namen den Zusatz "leveraged", bedeutet das, dass er mit einem Hebel arbeitet. 2x hieße dann, dass der ETF die zweifach gehebelte Wertentwicklung des Index abbildet. Steigt der Index etwa um einen Punkt, so würde ein ETF mit der Bezeichnung 2x um 2 Punkte steigen, umgekehrt bei einem Rückgang um einen Punkt aber auch um 2 Punkte fallen.

Folgt nach der Index-Bezeichnung bei einem ETF das Kürzel DR, so bezeichnet das die Art, wie der Index im ETF abgebildet wird: DR steht dabei für Direct Replication, also für die tatsächliche physische Abbildung des Index. Der Fonds kauft die im Index vertretenen Werte also wirklich. Vor allem bei exotischeren Indizes wird die Performance jedoch oft nicht direkt, sondern mit einem Swap abgebildet, also einer Art Tauschgeschäft. Dabei lässt sich der ETF-Anbieter die Wertentwicklung des Index von einer Partnerbank gegen eine Gebühr garantieren. Im ETF ist dann der Swap, dazu jedoch andere Aktien als im zugrundeliegenden Index, vor allem große internationale Blue Chips, also Standardaktien. Nicht immer ist die Unterscheidung im ETF-Namen sichtbar. Swap-basierte ETF spiegeln den Index oft genauer wider.

Sehr wichtig für den Anleger sind auch zwei Kürzel, die sich meist am Namensende eines ETF finden und auf die Verwendung der Erträge hinweisen: Acc oder Dist beziehungsweise nur A und D. Acc meint "accumulating", also Fonds, die ihre Erträge, vor allem Zinsen und Dividenden, dem Fondsvermögen zuführen und damit wieder anlegen. Auf deutsch wird der Ausdruck "thesaurierend" verwendet. Dist steht für "distributung" und damit für ETF, die die Erträge regelmäßig an die Anleger ausschütten.

Einige ETF sind auch mit Kürzeln wie "capped" "ex" , "R" oder "I" versehen. Capped bedeutet, dass der Anteil einzelner Positionen im Fonds mit einem Deckel versehen ist – obwohl eine einzelne Aktie vielleicht in einem Index einen höheren Anteil hat. Ein Deckel kann zum Beispiel bei 5 Prozent liegen. "Ex" steht für den Ausschluss eines Teils innerhalb des Anlageuniversums. So würde beispielsweise "Asia ex China" für Investitionen in ganz Asien mit Ausnahme Chinas gelten. Auch Branchen werden gelegentlich ausgeschlossen, beispielsweise mit Zusätzen wie "ex financials". Findet sich ganz am Ende des Namens der Zusatz I oder R, so weist dies auf Tranchen hin, die unterschiedlichen Anlegergruppen angeboten werden. I-Tranchen sind für institutionelle Anleger wie zum Beispiel Pensionsfonds, R steht für "Retail" und damit für Privatkunden.

Wichtig für Anleger ist zudem das Kürzel am Ende: Steht hier nicht ETF, sondern beispielsweise ETC oder ETN, dann würde es sich nicht um einen Fonds handeln, bei dem das Geld der Anleger als Sondervermögen vor der Pleite der Bank geschützt ist. Vielmehr hätte der Investor Exchange Traded Commodities und Exchange Traded Notes vor sich. Ohne zusätzliche Absicherung wären diese Papiere für Rohstoffe und Währungen im Fall einer Insolvenz Teil der Konkursmasse.