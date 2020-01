Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Sparkassen-Tochter S-Immobilien Heidelberg GmbH glaubt, dass die Immobilienpreise in Heidelberg und Umgebung im laufenden Jahr noch einmal um 5 bis 10 Prozent steigen werden. "Die Rahmenbedingungen sind nach wie vor gut", sagte Geschäftsführer Georg Breithecker am Dienstag bei einem Pressegespräch. "Niedrige Zinsen und Zuzug in die Region sorgen für einen hohe Nachfrage, die wir auch weiterhin nicht befriedigen können". Schon 2019 seien die Preise um etwa 8 Prozent gestiegen, schätzt er. Damit liegt Heidelberg deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt, den das Statistische Bundesamt kürzlich mit fünf Prozent Wachstum bezifferte. Breithecker erinnerte in diesem Zusammenhang daran, das Baukosten und Grundstücke in ähnlicher Größenordnung teurer geworden seien.

S-Immobilien ist nach eigenen Angaben Marktführer auf dem Heidelberger Immobilienmarkt. Im vergangenen Jahr habe man mit einem Objektumsatz von 125 Millionen Euro und 354 vermittelten Immobilien einen neuen Rekord erzielt, so Breithecker. Neben der klassischen Vermittlung ist die Sparkassen-Tochter auch bei der Konzeption und Vermarktung kommunaler Neubaugebiete und Stadtentwicklungsprojekte aktiv, bestes Beispiel ist die Bahnstadt. Bei diesem noch jungen Heidelberger Innenstadtviertel ließen sich die Preissteigerungen der vergangenen Jahre gut ablesen, sagte Breithecker. Während zu Beginn der Vermarktung im Jahr 2010 Preise von etwa 3000 Euro pro Quadratmeter gezahlt wurden, seien es jetzt bereits etwa 5000 Euro.

Die Gefahr einer sogenannten Immobilienblase, bei der sich die Kaufpreise deutlich von der sachlich gerechtfertigten Entwicklung abkoppeln, sieht der Geschäftsführer aber weiterhin nicht. "Ich erkenne derzeit keine Überproduktion von Wohnungen", sagte er . Und auch Rainer Arens, Chef der Sparkasse Heidelberg, macht sich "wegen des nach wie vor hohen Einsatzes an Eigenkapital" beim Immobilienkauf keine größeren Sorgen. Jedenfalls sei nicht von einer "massiven Verschuldung der deutschen Haushalte" auszugehen.

S-Immobilien Heidelberg feiert in diesem Jahr 25. Geburtstag. Neben der Zentrale in der Universitätsstadt gibt es noch Büros in Wiesloch, Schwetzingen, Hockenheim und Neckargemünd. Insgesamt seien bereits rund 6600 Objekte im Gesamtwert von 1,62 Milliarden Euro verkauft worden, weiß Breithecker. Für die Zukunft plane man vor allem die digitalen Angebote wie eine Online-Bewertung von Immobilien weiter auszubauen.