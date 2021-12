Mainz/Ludwigshafen. (mk) 81 Prozent der Unternehmen in Rheinland-Pfalz sprechen sich für eine allgemeine Corona-Impfpflicht aus. Das hat eine am Dienstag veröffentlichte Blitzumfrage der rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHK) ergeben. Ziel sei es gewesen, das Stimmungsbild der Wirtschaft zu diesem aktuell intensiv diskutierten Thema zu ermitteln. In der Blitzumfrage seien die 254 Vollversammlungsmitglieder der rheinland-pfälzischen IHKs befragt worden, die repräsentativ für die Wirtschaftsstruktur der IHK-Bezirke seien. 54 Prozent von ihnen hätten sich von 30. November bis 1. Dezember an der Befragung beteiligt.

Für 13 Prozent der Teilnehmenden hat eine Impfpflicht keine Auswirkungen auf den Geschäftsbetrieb, sechs Prozent lehnen eine allgemeine Impfpflicht ab, da damit weitere Planungsunsicherheit einhergehe. "Die Unternehmen sprechen sich mit einer großen Mehrheit für eine allgemeine Impfpflicht aus. Nach Einschätzung der Unternehmen könne man so Lockdowns verhindern und für eine schnellere wirtschaftliche Erholung sorgen", erklärt Arne Rössel, Hauptgeschäftsführer der IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz. "Mit steigender Impfquote werden auch weniger Beschäftigte einen täglichen Test zur Erfüllung der 3G-Regel benötigen, was wiederum weniger Dokumentationsaufwand für die Unternehmen bedeutet."

Tags zuvor hatte sich auch die IHK Rhein-Neckar indirekt für eine Impfpflicht ausgesprochen: "Sollte die Politik der Meinung sein, dass ohne eine allgemeine Impfpflicht die Pandemie nicht zu überwinden ist, sollte sie diese mit offenem Visier durch die Vordertüre einführen", hatte Manfred Schnabel, Präsident der Kammer mitgeteilt. "Wir unterstützen daher jede Initiative der Politik, die eine Klärung der Impfpflicht zügig einleitet".

Abgefragt wurden in der Blitzumfrage der rheinland-pfälzischen Kammern auch die betrieblichen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie. So macht die Hälfte der Teilnehmer ihren Beschäftigten Impfangebote und 42 Prozent der Unternehmen bieten Tests zur Erfüllung der 3G-Regel am Arbeitsplatz an, ohne dazu rechtlich verpflichtet zu sein. "Die Wirtschaft stemmt sich weiter mit aller Kraft gegen die Pandemie und sucht und findet dafür Lösungen, stößt dabei aber an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Darum ist nun die Politik wieder gefordert, zügig verlässliche und pragmatische Rahmenbedingungen, etwa zur allgemeinen Impfpflicht oder zu Schutzmaßnahmen, zu setzen", so Rössel weiter.