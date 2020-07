Von Barbara Klauß

Mannheim. Noch spüren die Unternehmen der Region die Auswirkungen der Corona-Pandemie deutlich. Bislang läuft die hiesige Wirtschaft aus Sicht der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar nur verhalten. In ihrem vierten Positionspapier macht die Kammer daher Vorschläge, wie der Wirtschaft ihrer Meinung nach wieder mehr Schwung verliehen werden könnte.

Das Wiederanlaufen: Ein Teil der Unternehmen habe wieder Fahrt aufgenommen, erklärt IHK-Präsident Manfred Schnabel am Dienstag. Andere litten jedoch weiterhin unter coronabedingten Einschränkungen. "Unser Ziel ist nun, dass möglichst viele Unternehmen wieder zu alter Stärke zurückfinden", so Schnabel. Er fordert – unter der Voraussetzung, dass der Gesundheitsschutz gewährleistet bleibt – mehr Eigenverantwortung, etwa beim Mund-Nasen-Schutz. So sei die IHK zwar nicht gegen eine Maskenpflicht, etwa beim Betreten eines Geschäfts, führt er aus. Doch sollten Kunden und Händler, wenn es die Situation etwa in einem Beratungsgespräch erlaube, übereinkommen können, die Maske abzusetzen. "Wir müssen langsam wieder zu einer Normalität zurückkehren", sagt Schnabel und erhofft sich dadurch, dass wieder mehr Kunden den Weg in die Läden finden.

Hilfsprogramme: Die verschiedenen Hilfsprogramme, die es mittlerweile gibt, begrüßt die IHK insgesamt, sieht jedoch auch Schwachstellen. Noch fallen Schnabel zufolge zu viele Unternehmen durchs Raster. Als Beispiel nennt er die "Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen", die nur in Anspruch nehmen kann, wer unter anderem im April und Mai einen Umsatzeinbruch von mindestens 60 Prozent hatte. "Viele konnten aber im April und Mai noch bestehende Aufträge abarbeiten", sagt Schnabel. Umsatzlöcher zeigten sich oftmals erst später. Derartige Ungerechtigkeiten müssten beseitigt werden, fügt er hinzu. "Sonst leidet die Akzeptanz."

Konjunktur- und Haushaltspolitik: Das Konjunkturpaket der Bundesregierung enthält aus Sicht der IHK viele sinnvolle Instrumente – aber auch solche, die sehr teuer seien und deren Aufwand den Nutzen zu übersteigen drohe. Als Beispiel nennt Schnabel die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer. Sie könne zu Strohfeuern und Vorzieheffekten führen und bedeute einen hohen Umstellungsaufwand. Zudem mahnt die Kammer, dass die öffentlichen Haushalte konsolidiert werden müssten, sobald es die wirtschaftliche Lage wieder erlaube.

Bildung sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Gefordert ist die Politik aus Schnabels Sicht zudem in der schulischen Bildungspolitik. "Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu gewährleisten und die Bildungsziele zu erreichen, muss mit Beginn des neuen Schuljahrs der flächendeckende Regelbetrieb in allen Schulen in vollem Umfang wieder gewährleistet sein", sagt der IHK-Präsident. Er weist zudem darauf hin, dass die Corona-Pandemie Defizite im Bildungssystem aufgezeigt habe und fordert daher, die digitale Infrastruktur an Schulen zu verbessern, die Digitalkompetenz der Lehrkräfte zu verstärken und mehr digitale Bildungsinhalte zu verankern. "Hier geht es nicht nur um die wichtigen Fachkräfte von morgen, sondern auch um die Zukunftsaussichten unserer Jugend."