Von Barbara Klauß

Mannheim. Einzelne rote Fahnen der IG Metall wehen über dem Neuen Messplatz in Mannheim. Sonst hat die Veranstaltung am Montagmittag wenig gemein mit den Bildern, die man sonst von Warnstreikkundgebungen der Gewerkschaft kennt. Keine Menschenmassen vor den Werkstoren der großen Arbeitgeber der Region, stattdessen stehen ein paar Menschen mit großem Abstand zueinander vor der Bühne, auf der die Gewerkschaftssekretäre ihre Reden halten. Hinter einem Absperrband parken Autos in sechs bis sieben Reihen, über einzelnen manchen flattern Fahnen.

So zumindest stellt sich das Bild auf dem Computer-Bildschirm dar, auf dem die Zuschauer die Kundgebung live vom Sofa aus verfolgen und sie kommentieren können. "Danke" schreibt da ein Nutzer. "So konnte man auch krankgeschrieben am Streik teilnehmen." Sehen tut das aber natürlich niemand. Die Bilder von Menschenmassen und einem Meer wehender Fahnen, die man aus früheren Tarifkonflikten kennt, entstehen so nicht.

Dennoch zeigen sich die Redner auf der Bühne am Neuen Messplatz zufrieden: 16.000 Menschen hätten in Mannheim in dieser Tarifauseinandersetzung bereits die Arbeit niedergelegt, erklärt der Erste Bevollmächtigte Thomas Hahl; 200.000 in Baden-Württemberg. "Darauf können wir stolz sein!", ruft er den Leuten unten zu. "Trotz Pandemie sind wir in der Lage, eine Tarifrunde zu führen! Und trotz Pandemie haben wir die richtige Antwort für die Arbeitgeber!"

An diesem Montag hat die IG Metall Mannheim Beschäftigte aus sechs Betrieben zur Kundgebung aufgerufen: von Mercedes-Benz und EvoBus, John Deere, Caterpillar Energy Solutions, ZF WABCO, Pepperl+Fuchs Mannheim und ART Hockenheim. Der Gewerkschaft zufolge kamen rund 800 Teilnehmer auf den Neuen Messplatz – mit Autos, Motorrädern, Fahrrädern oder auch zu Fuß. Gut 3100 Nutzer sahen sich demnach bis zum Nachmittag den Livestream an. An Frühschlussaktionen beteiligten sich in den beteiligten Betrieben insgesamt 6000.

Nach vier ergebnislosen Runden in der aktuellen Tarifrunde hatten sich Arbeitgeber und Gewerkschaft im Südwesten bei ihrem fünften Treffen in der vergangenen Woche leicht angenähert. Ein Ergebnis ist jedoch noch nicht in Sicht.

Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld – entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest partiellen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall lehnt das ab und fordert stattdessen, tarifliche Sonderleistungen zu kürzen. Das wiederum will die Gewerkschaft nicht mitmachen. An ihren Warnstreiks will die IG Metall festhalten, bis ein Gesamtpaket auf dem Tisch liegt.

In den vergangenen Wochen hatte es in etlichen Betrieben in der Region Warnstreiks gegeben, allerdings wegen der Corona-Pandemie meist ohne große Kundgebungen. Und auch bei der Veranstaltung nun in Mannheim mussten Auflagen erfüllt werden: So konnten vor der Bühne nur 200 Menschen auf Markierungen stehen, wer mit dem Auto gekommen waren, durfte es nicht verlassen. Krach machten die Streikenden trotzdem – sogar lauter als mit den sonst üblichen Trillerpfeifen: "Hupt, dass sie uns bis Stuttgart hören", rief der Zweite Bevollmächtigte Daniel Warkocz den Teilnehmern zu. Und die hupten.