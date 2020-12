So wird ein möglicher Wahlkampf in diesem Jahr nicht aussehen: Corona macht wirkmächtige Bilder von Menschenmengen und wehenden roten Fahnen unmöglich. Die Gewerkschaft ist dennoch handlungsfähig, erklärt der Heidelberger IG Metall-Chef Geiger. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Heidelberg. Seit Monaten belastet die Corona-Pandemie die Wirtschaft erheblich. Nun stehen in einer der Schlüsselbranchen, in der Metall- und Elektroindustrie mit rund 3,8 Millionen Beschäftigten in Deutschland, Tarifverhandlungen an. Die Gewerkschaft IG Metall hat Forderungen vorgelegt, die bei den Arbeitgebern auf energischen Widerstand stoßen. Im RNZ-Interview spricht der Heidelberger IG Metall-Chef Mirko Geiger über die Lage der Betriebe, über Anliegen der Beschäftigten und über mögliche Arbeitskämpfe in Zeiten der Pandemie.

Mirko Geiger. Foto: zg

Herr Geiger, wie ist denn die Lage im Moment in den Betrieben der Region?

Die Lage ist differenziert – auch weil wir hier in der Metall- und Elektroindustrie einen Branchenmix haben. Und insbesondere im Bereich Elektrotechnik sieht es gut aus, manchen Firmen geht es in der Corona-Krise sogar besser als vorher. Daneben gibt es eine ganze Reihe von Firmen, die bisher erträglich durch die Krise gekommen sind. Bei denen hat die Kurzarbeit viel dazu beigetragen, dass Beschäftigung gehalten werden konnte. In der Region gilt das vor allem für die Automobilzulieferer. Seit ein paar Wochen ist dieser Bereich wieder auf dem aufsteigenden Ast und die Kurzarbeit wird zurück gefahren. Auf der anderen Seite gibt es Betriebe, denen es schon vor der Corona-Krise schwer gefallen ist, ihre Umsatzgrößen zu halten. Dort haben sich die wirtschaftlichen Schwierigkeiten während der Krise verstärkt. Und sie werden auch nach der Krise bleiben. Das sind hier in der Region im Moment aber eher Einzelfälle.

Nun stehen Mitte Dezember die ersten Verhandlungen in der Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie an. Und wenn es um die Forderungen der Gewerkschaft geht, verwiest die Arbeitgeberseite auch gerne auf diese differenzierte Lage – und erklärt, dass es derzeit keinen Spielraum gebe.

Das sehen wir anders. Natürlich gibt es einen Spielraum für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Mit der dreigliedrigen Forderung, die wir aufgestellt haben, senden wir vor allem das Signal, dass die Sicherung der Beschäftigung an erster Stelle steht. Gleichzeitig wollen wir betriebliche Zukunftstarifverträge abschließen, um gemeinsam an der Zukunft zu arbeiten – an alternativen Produkten, an neuen Fertigungsmethoden oder an anderen Arbeitsorganisationen. Dafür soll ein Teil des Abschlusses verwendet werden. An der Stelle tue ich mich schwer, wenn die Arbeitgeberseite sagt, es gibt nichts.

Das bezieht sich allerdings auch auf die monetären Forderungen.

Ja. Das ist der dritte Punkt unserer Forderung. Selbstverständlich geht es uns auch um die Absicherung der Einkommen für die Beschäftigten. Das ist nichts Verwerfliches. Seit 2018 gab es keine Erhöhung in den Tariftabellen. Das liegt auch daran, dass der einzelne Beschäftigte seit 2019 mit dem so genannten T-Zug, der von Arbeitgeberseite erheblich bekämpft wurde, die Wahl hat zwischen Geld oder freien Tagen. Inzwischen wurde diese Wahl – wegen der wirtschaftlichen Lage – in vielen Betrieben für ein Jahr ausgesetzt. Die Leute bekommen nur noch die freien Tage, weil dadurch weniger Kurzarbeit nötig ist. Im Moment ist das also eher ein Kriseninstrument und ein Hilfsmittel für die Unternehmen als ein Zuwachs an Entgelt. Für die – wenn auch überschaubare – Preisentwicklung 2019 und 2020 haben die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie keinen Ausgleich bekommen.

Hintergrund > Die Forderungen der IG Metall: Die Gewerkschaft verlangt für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ein Volumen von vier Prozent: Je nach Auftragslage der Unternehmen soll es für einen Ausgleich bei verkürzter Arbeitszeit oder für eine Lohnerhöhung genutzt werden. Zusätzlich [+] Lesen Sie mehr > Die Forderungen der IG Metall: Die Gewerkschaft verlangt für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie ein Volumen von vier Prozent: Je nach Auftragslage der Unternehmen soll es für einen Ausgleich bei verkürzter Arbeitszeit oder für eine Lohnerhöhung genutzt werden. Zusätzlich soll ein Rahmen für sogenannte Zukunftstarifverträge auf betrieblicher Ebene geschaffen werden, in denen festgelegt ist, wie das jeweilige Unternehmen durch die Transformation in der Branche kommen kann. > Zustimmung der Beschäftigten: Durch eine Umfrage unter ihren Mitgliedern fühlt sich die IG Metall bestätigt. Demnach ist die Verunsicherung in den Betrieben hoch; die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust reicht bis tief in die Kernbelegschaft großer Betriebe. Ein Befund, den eine Befragung der IG Metall Heidelberg bestätigt. Bundesweit hielten laut Umfrage zwei Drittel der mehr als 250.000 Befragten aus 6700 Betrieben die vorgeschlagene Vier-Tage-Woche mit einem Lohnausgleich für geeignet, den Strukturwandel zu bewältigen. Ebenso viele sprachen sich für deutliche Entgelterhöhungen in der Tarifrunde aus. Darüber hinaus gehende "Zukunftstarifverträge" für jedes einzelne Unternehmen finden sogar rund 90 Prozent Zustimmung. Auch solle Kurzarbeit für Fortbildung genutzt werden.

[-] Weniger anzeigen

Zudem sagen die Prognosen für 2021 durchaus wieder ein Wachstum voraus. Also ist es nur fair zu sagen: Wir wollen ein Volumen von vier Prozent. Zumal das ja nicht heißt, dass wir eine Entgelterhöhung von vier Prozent in den Tariftabellen fordern. Sondern wir wollen dieses Volumen einsetzen für Beschäftigungssicherung, für Zukunftstarifverträge und auch für einen geldlichen Ausgleich der Preissteigerungsrate für die Beschäftigten der Metall- und Elektroindustrie. Ich wüsste nicht, wieso das die Metall- und Elektroindustrie überstrapazieren sollte.

Aber solche Prognosen sind doch nicht sehr sicher ...

Da steckt eine Unsicherheit dahinter, das ist richtig. Aber wir sehen im Moment ein deutliches Anwachsen der Exportindustrie, getrieben von Südostasien und da insbesondere von China. Wir gehen davon aus, dass das auch 2021 anhält. Andererseits haben wir zwar eine große Unsicherheit, was den innereuropäischen Export angeht. Aber wir hoffen, dass mit der Impfperiode auch die Wirtschaft in den europäischen Ländern wieder anzieht.

Und die Arbeitgeber – auch der neue Gesamtmetallpräsident Stefan Wolf – meinen durchaus,, dass diese Forderungen die Betriebe in der aktuellen Situation über Maß belasten würde.

Wie gesagt: Das Bild in der Branche ist differenziert. An einer ganzen Reihe von Betrieben ist die Krise – glücklicherweise – völlig vorübergegangen. Dort arbeitet ein nicht unerheblicher Teil der Beschäftigten in dieser Region. Und die Kolleginnen und Kollegen haben in den schwierigen Monaten, die hinter uns liegen, weiter gearbeitet, zum Teil im Drei-Schicht-Betrieb, sie haben zum Teil Mehrarbeit geleistet. Diese Kolleginnen und Kollegen wünschen sich mehr Geld. Und das ist ein berechtigtes Anliegen.

Natürlich werden wir uns in dieser Tarifrunde auch über Differenzierungen unterhalten müssen. Aber genau darauf zielt ja unser Ansatz ab. Es würde sich für Stefan Wolf anbieten, diese Forderung im Ganzen zu lesen.

Haben die Forderungen demnach auch etwas mit dem Wunsch nach Anerkennung zu tun – Anerkennung dessen, was die Beschäftigten leisten in dieser schwierigen Zeit?

Ja, wir sehen ja eine Reihe von Firmen, die einen so genannten Corona-Bonus zahlen. Das Jahr 2020 war eine erhebliche Belastung für viele Kolleginnen und Kollegen. Aber es hat sich auch gezeigt, dass die Mitarbeiter zu ihren Firmen stehen. Deshalb sollten die Unternehmen, bei denen das finanziell möglich ist, sehr genau über eine Anerkennung für ihre Beschäftigten nachdenken. Ein feuchter Händedruck ist ein bisschen wenig. Es geht um Wertschätzung.

Im Oktober hatte Stefan Wolf gesagt, dass er in Krisenzeiten Mehrarbeit teils auch ohne Lohnausgleich sinnvoll fände, und dass die 35-Stunden-Woche nicht mehr in die Zeit passe. Er wünscht sich mehr Flexibilisierung.

Was will er denn noch flexibilisieren? Wir haben Firmen mit 150 Arbeitszeitmodellen und mehr. Es gibt keine Minute, die man nicht irgendwie flexibel im Drei-Schicht-Betrieb abdecken kann. Ich frage mich wirklich, wo da noch mehr Flexibilität her kommen soll.

Zudem haben wir im letzten Dreivierteljahr gesehen, wie die Beschäftigten mit Zustimmung der Betriebsräte in einer wirtschaftlich extrem schwierigen Situation zu Hause geblieben sind und ihre Küchentische so eingerichtet haben, dass sie weiter arbeiten konnten. Es wurde Kurzarbeit gemacht, ohne große Gefechte darum zu führen. Mangelnde Flexibilität kann man da wirklich nicht vorwerfen.

Und mehr Arbeitszeit ohne Entgeltausgleich – das hat mit der Realität, die wir im letzten Dreivierteljahr erlebt haben, überhaupt nichts zu tun. Wir haben mit allen Geschäftsleitungen händeringend nach Lösungen gesucht, um Kapazitäten rausnehmen. Das ist an dieser Stelle reine Ideologie.

Was erwarten Sie, wie die Tarifrunde werden wird?

Das kann ich noch nicht sagen. Aber wir stellen uns darauf ein, dass wir den Arbeitgebern im Zweifelsfall über die Hürde helfen müssen. Und es ist ein Trugschluss, wenn die Arbeitgeber meinen, die IG Metall wäre unter Corona-Bedingungen nicht handlungsfähig.

Aber die wirkmächtigen Bilder von demonstrierenden Menschenmassen, die rote IG Metall-Fahnen schwenken, wird es diesmal ja wohl nicht geben ...

Massenveranstaltungen dicht gedrängt wie bisher – das werden wir auf keinen Fall machen. Auch in einer Tarifrunde steht die persönliche Gesundheit der einzelnen Kolleginnen und Kollegen an erster Stelle. Aber Sie können sicher sein, dass wir die Aktionsweisen in der Schublade haben. Wenn Sie sich die großen Parkplätze vor den Unternehmen anschauen – da sind wir in der Lage, alle Bedingungen einzuhalten, damit die Menschen sich nicht infizieren.

Sie könnten ja auch Aktionen ins Internet verlegen ...?

Ja, auch das. Jedenfalls werden die Auseinandersetzung, wenn es dazu kommen sollte, anders aussehen als in den zurückliegenden 50 Jahren.