Von Matthias Kros

Mannheim/Heidelberg. Die IG Metall in Mannheim und Heidelberg ruft in ihren Betrieben eindringlich zur Teilnahme an den laufenden Betriebsratswahlen auf. "Betriebsräte können nur stark sein, wenn sie auch von der Belegschaft getragen werden", sagte Heiko Massfeller, Zweiter Bevollmächtigter der Gewerkschaft in Heidelberg. "Der Indikator dafür ist die Wahlbeteiligung. Je mehr Beschäftigte ihr Recht nutzen, die Kandidatinnen und Kandidaten ihrer Wahl zu wählen, desto stärker ist die Durchsetzungsfähigkeit des neu gewählten Gremiums".

Thomas Hahl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Mannheim, sprach am Freitag vor Journalisten sogar von einer "historischen Wahl". Die Branche befinde sich mitten in einer tiefen Transformation und nur ein starker Betriebsrat könne sie aktiv mitgestalten. "Es macht bei Verhandlungen mit der Geschäftsführung natürlich einen großen Unterschied, ob ich als Betriebsrat 80 oder 50 Prozent der Beschäftigten hinter mir habe", so Hahl.

Für die Gewerkschaften ist die betriebliche Arbeit traditionell der wichtigste Zugang zu den Menschen, die Grundlage für alle weitergehenden Zielsetzungen. Flächentarifverträge oder Einfluss auf die künftige Ausrichtung ganzer Industriezweige sind ohne eine Verankerung in den Betrieben nicht denkbar. In den kommenden drei Monaten (1. März bis 31. Mai) werden insgesamt in rund 28 000 Betrieben in Deutschland die Arbeitnehmervertretungen neu gewählt.

Im Zuständigkeitsbereich der IG Metall Heidelberg seien es etwa 100 Betriebe mit rund 35 000 Beschäftigten, erklärte Mirko Geiger, erster Bevollmächtigter der Gewerkschaft. Erste Wahlen seien bereits abgeschlossen, unter anderem bei John Deere in Walldorf, wo man eine Wahlbeteiligung von rund 80 Prozent erzielt habe. "Unter erschwerten Bedingungen", wie Geiger betont. Schließlich sei ein Großteil der Belegschaft wegen der Corona-Maßnahmen noch immer im Homeoffice und daher auf die Möglichkeit der Briefwahl angewiesen. Die Wahlen bei großen Metall-Arbeitgebern wie Heidelberger Druckmaschinen oder ABB würden Mitte März folgen.

Hahl berichtete für Mannheim ebenso von rund 100 Betrieben, in denen gewählt werde, mit etwa 30 000 Beschäftigten. "Vom Weltkonzern bis zum kleinen Handwerksbetrieb um die Ecke", so Hahl. In der kommenden Woche stünden die Abstimmungen bei manchen Großbetrieben wie bei Daimler Truck, Caterpillar oder John Deere bevor.

Bei der letzten Wahl vor vier Jahren lag die Wahlbeteiligung seinen Angaben zufolge bei etwa 64 Prozent. Für die laufenden Abstimmungen peile man – angesichts der bevorstehenden wichtigen Weichenstellungen in den Unternehmen – einen Wert von rund 80 Prozent an. Hinderlich sei beim Erreichen dieses Ziels sicher die Tatsache, dass viele Kollegen von daheim aus arbeiteten, räumte Daniel Warkocz, Zweiter Bevollmächtigter der Gewerkschaft, ein. "Natürlich wird es dadurch nicht leichter".