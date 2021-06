Heidelberg. (mk) Das börsennotierte Biotechnologieunternehmen Heidelberg Pharma AG mit Sitz in Ladenburg hat mit einer Kapitalerhöhung 20 Millionen Euro an der Börse erlöst. Die neuen Aktien seien nicht den Altaktionären, sondern neuen auf Biotechnologie spezialisierten, institutionellen Investoren zugeteilt worden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Darunter seien der Polar Capital Biotech Investment Fund und Invus gewesen, den Großteil habe der DH-LT-Investments GmbH, St. Leon-Rot, ein Beteiligungsunternehmen von SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, erhalten. Die Hauptaktionärin der Heidelberg Pharma AG ist die Heidelberger Dievini Hopp Biotech Holding, hinter der ebenfalls Dietmar Hopp steckt.

Die Ausgabe der neuen Aktien war erst am Dienstag vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der Heidelberg Pharma AG beschlossen worden. Die neuen Aktien werden nun an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

Das Biotechnologie-Unternehmen forscht in der Krebstherapie und will das Geld auch hierfür verwenden. Hopp hatte erst im März weitere 30 Millionen Euro für die laufenden Forschungsprojekte zugesagt, im Jahr zuvor waren es 15 Millionen Euro gewesen.