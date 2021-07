Von Barbara Klauß

Heidelberg. Vor eineinhalb Jahren startete ein Großexperiment, auf das niemand wirklich vorbereitet war: Wegen des neuen Corona-Virus verschwanden von einem Tag auf den anderen Millionen Beschäftigte aus den Büros und arbeiteten plötzlich von ihren Wohnungen und Häusern aus. Kaum jemand hätte das vorher für möglich gehalten. Doch die Arbeitswelt versank nicht im Chaos. Die Menschen richteten sich zu Hause ein. Manche können sich kaum noch etwas anderes vorstellen. Andere halten es im Homeoffice nicht mehr aus. Einige Firmen wittern eine Chance zu sparen, reduzieren ihre Büroflächen und machen die nicht mehr benötigten Quadratmeter zu Geld. Andere hätten all ihre Mitarbeiter lieber heute als morgen wieder um sich.

Die Vorstellungen darüber, wo und wie nach der Pandemie am besten gearbeitet werden soll, gehen weit auseinander. In vielen Unternehmen wird gerade verhandelt, wann und wie oft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause bleiben dürfen. In anderen hofft man auf eine Rückkehr zu dem Zustand, der vor der Pandemie als normal galt. Geleitet werden Arbeitgeber und Arbeitnehmer von ganz verschiedenen Erfahrungen, Hoffnungen und Wünschen.

Hintergrund Wer kann ins Homeoffice? Mobiles Arbeiten bietet sich besonders für Büroarbeiten an. In der Corona-Pandemie schickte eine Vielzahl an Unternehmen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Homeoffice, um die Ausbreitung des Virus zu verringern. Wie viele blieben zu Hause? Während laut Statista vor [+] Lesen Sie mehr Wer kann ins Homeoffice? Mobiles Arbeiten bietet sich besonders für Büroarbeiten an. In der Corona-Pandemie schickte eine Vielzahl an Unternehmen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ins Homeoffice, um die Ausbreitung des Virus zu verringern. Wie viele blieben zu Hause? Während laut Statista vor der Krise vier Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus arbeiteten, waren es im ersten Lockdown im April 2020 rund 30 Prozent. Ende Januar 2021 arbeitete aufgrund hoher Infektionszahlen knapp ein Viertel der Erwerbstätigen ausschließlich oder überwiegend im Homeoffice. Was wäre noch möglich? Immer wieder wird Kritik laut, das Potenzial sei noch lange nicht ausgeschöpft. Einer Studie des ifo Instituts zufolge könnten 56 Prozent der Beschäftigten von zu Hause aus arbeiten. Welche Wünsche gibt es für die Zukunft? Fast zwei Drittel der Deutschen sprachen sich Ende Juni in einer YouGov-Umfrage dafür aus, dass es – auch unabhängig von der Pandemie – weiterhin die Möglichkeit geben sollte, von zu Hause aus zu arbeiten. Eine Umfrage von EY Mitte Mai ergab, dass 38 Prozent nur noch drei- bis viermal pro Woche ins Büro wollen, 36 Prozent nur noch ein- bis zweimal. 7 Prozent würden am liebsten ausschließlich zu Hause arbeiten. 19 Prozent wollen das künftig überhaupt nicht mehr. Pflicht oder nicht? Wegen der Pandemie waren die Unternehmen verpflichtet, den Beschäftigten Homeoffice zu ermöglichen. Diese Pflicht ist am 1. Juli ausgelaufen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) möchte Arbeitgeber dauerhaft verpflichten, Homeoffice zumindest für einen bestimmten Zeitraum zu erlauben, Arbeitgeberverbände lehnen das ab. So fordern Flexibilität und Freiräume statt weiterer Regulierungen.

Alles zu eng und zu laut

Christian Schulte (Name geändert) ist im Moment einfach alles zu viel. In dem Haus, in dem er mit seiner Frau und den drei Kindern wohnt, hat er sich zwar ein provisorisches Arbeitszimmer eingerichtet, oben, unter dem Dach, wo eigentlich mal ein Gästezimmer entstehen sollte. Aber eine ordentliche Arbeitsumgebung ist das nicht. Er durfte Monitor und Schreibtischstuhl aus dem Büro holen. Aber richtig gut findet er das alles hier irgendwie nicht. "In der Firma haben wir schöne Büros, da ist alles optimal eingerichtet", sagt er. Hier scheint das Licht ungünstig auf den Bildschirm, im Sommer ist es stickig und heiß. Eine Klimaanlage gibt es nicht.

Christian Schulte hat es immer genossen, für den Job unterwegs zu sein, auf Geschäftsreisen andere Städte und Länder zu sehen, neue Leute zu treffen. Nun sitzt er zum Teil ganze Arbeitstage lang vor dem Bildschirm und klickt sich von Videokonferenz zu Videokonferenz. "Da brummt einem nach ein paar Stunden gewaltig der Kopf", sagt er. Zumal es im Haus selten still ist. Seit die Kinder wieder in den Kindergarten und in die Schule gehen, ist es besser. Aber nachmittags ist immer noch Trubel. Auch wenn die Tür zum Arbeitszimmer zu ist. "Mir fehlt es einfach auch, ins Büro zu fahren, meine Kollegen zu treffen, mit ihnen in die Kantine zu gehen", sagt er. Für ihn war sein Arbeitsalltag gut so wie er war, bevor Corona kam. "Jetzt immer zu Hause zu sein – für mich ist das nichts", sagt er.

Endlich Zeit, wann ich sie brauche

Endlich habe ich einen Weg gefunden, wie ich die Aufgaben im Job und in der Familie besser unter einen Hut bekomme. In den vergangenen Monaten ist mir in meinem Alltag als berufstätige Mutter so viel Stress genommen worden – allein dadurch, dass ich von zu Hause aus arbeite.

Plötzlich habe ich viel mehr Zeit. Weil ich sie mir freier einteilen kann. Ich erledige Aufgaben dann, wenn sie anfallen, und nutze die Leerläufe zwischen Terminen oder die Pausen, um Wäsche zu waschen oder das Abendessen zu besorgen. Weil ich öfter da bin, können mein (auch berufstätiger) Mann und ich die Dinge, die im Alltag nun einmal anfallen, wesentlich besser unter uns aufteilen.

Was aber noch schwerer wiegt, ist die emotionale Entlastung: Zu Hause bin ich wenigstens zwischendurch für meine Familie da. So schaffe ich es öfter, meinen Sohn vom Kindergarten abzuholen, mit ihm auf den Spielplatz oder ein Eis essen zu gehen, mit ihm zu kuscheln oder zu besprechen, was er den Tag über erlebt hat.

Klar ist es anstrengend, wenn sich der Arbeitstag wegen solcher Auszeiten in den Abend zieht. Und natürlich vermisse ich meine Kollegen. Aber: Das Gefühl, Zeit zu haben für meine Familie und für meinen Job, wiegt das bei Weitem nicht auf.

Die Kollegen fehlen im Büro

"Wir versuchen gerade, wieder Normalität im Büro zu schaffen", sagt Annette Green, die das Geschäft des Softwarehauses SAS Institute im deutschsprachigen Raum von Heidelberg aus leitet. Vor Kurzem gab es eine Welcome-back-to-the-office-Party – mit Kaffee-Barista und Eiswagen. "Wir wollten die Mitarbeiter einladen, zurück ins Büro zu kommen", erzählt Green.

Bei SAS gab es immer schon die Möglichkeit, virtuell zu arbeiten. Tageweise haben die Kolleginnen und Kollegen das auch genutzt. Doch mit Beginn der Pandemie verschwanden auf einen Schlag alle Mitarbeiter ins Homeoffice, auch die rund 300 in Heidelberg. In den vergangenen Monaten kam kaum jemand in die Büros im Haarlass. "Ich war immer ein paar Tage in der Woche hier", sagt Green. Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter aber traf sie dann fast nie. "Ich fand das sehr einsam." Sie wünscht sich, mal wieder Gespräche an der Kaffeemaschine zu führen, bei denen sie hört, wie es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geht. "Das kriegt man nur schwer mit, wenn man sich nur virtuell sieht", sagt sie. Wenigstens ein paar Mal in der Woche wünscht sie sich diesen persönlichen Kontakt.

Auch das Führen sei anders, wenn die Kollegen nicht da sind, meint Annette Green. "Die Kommunikation ist schwieriger." Ebenso wie Gefühle der Zusammengehörigkeit aufrecht zu erhalten, Verbundenheit, Identifikation mit dem Unternehmen. Außerdem vermisst die Managerin den Kundenkontakt, die Gelegenheit zum Netzwerken, das Reisen.

Inzwischen, seit viele Mitarbeiter geimpft und Schulen und Kindergärten wieder geöffnet sind, kehren sie nach und nach zurück. Mit dem Gedanken, Büroflächen zu verkleinern, wie andere Firmen das tun, spielt SAS nicht. "Wir haben das Gefühl, dass unsere Mitarbeiter gerne ins Büro kommen. Deshalb bieten wir ihnen diese Möglichkeit", sagt Green.

Stattdessen ist das Unternehmen gerade dabei, seine Standorte umzubauen und zu renovieren. Im schweizerischen Wallisellen etwa hat SAS ein neues Konzept eingeführt: mit offenen Flächen und vielen Konferenzräumen, in denen man sich treffen und Dinge besprechen kann. "Wir arbeiten viel in Teams, die sich kurzfristig für ein Projekt zusammenfinden", sagt Green. Das bilde dieses New-Work-Konzept gut ab. Früher habe man sein Büro an einem Ort gehabt, Partner und Kunden anderswo. Doch wachse das mehr und mehr zusammen. Mal entwickle man mit einem Partner zusammen am eigenen Standort eine Innovation, dann arbeite man mit einem Kunden an dessen Standort an Lösungen. Teilweise sei man im Büro, teilweise zu Hause und virtuell verbunden. "New-Work ist einfach dieses Offene, das Verschwinden von Grenzen", sagt Green. In einer solchen Mischung, meint sie, funktioniere das Arbeiten sehr gut.

Eine Frage des Vertrauens

Die Beschäftigten mussten sich in den vergangenen eineinhalb Jahren an vieles gewöhnen, das plötzlich vollkommen anders läuft als sie es zum Teil seit Jahrzehnten kennen. Sie habe den Eindruck, die Leute seien müde davon, in Videokonferenzen ständig beobachtet zu werden, erklärte etwa die Arbeitspsychologin Silke Weisweiler von der Ludwig-Maximilians-Universität München kürzlich der Nachrichtenagentur dpa. Zudem geht sie davon aus, dass es für neue Mitarbeiter schwer werden könnte, sich in die Gruppendynamik am Arbeitsplatz einzuordnen, wenn ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen nicht im Büro ist. Auch für Arbeitnehmer, die schon länger dabei sind, sieht sie ein Risiko, dass sie in eine schleichende Isolation geraten.

Insgesamt sieht die Psychologin die soziale Eingebundenheit im Unternehmen in Gefahr. Die Chefetage sollte das im Blick behalten, sagt sie: "Führungskräfte müssen entscheiden, wann Präsenz sinnvoll ist und wann nicht." Bisher, meint sie, seien Chefs nicht gut auf das Führen aus der Ferne vorbereitet. Wichtig ist ihrer Meinung nach vor allem eins: das Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Überlastung und Vereinsamung

Auch Betriebe stellte und stellt diese neue Art des Arbeitens vor Herausforderung: arbeitsrechtliche, organisatorische, technische. Wie wird die Einhaltung von Arbeits- und Ruhezeiten kontrolliert? Wie sieht der Arbeitsplatz der Mitarbeiterin in ihrer eigenen Wohnung aus? Auf welchen Wegen wird kommuniziert? All das muss geregelt werden.

Gewerkschaften weisen zudem darauf hin, dass die Arbeit im Homeoffice auch für die Beschäftigten Probleme mit sich bringen kann – etwa durch psychische Überlastung oder Vereinsamung. Auch Karrierenachteile fürchten die Arbeitnehmervertreter, wenn jemand viel zu Hause ist. Begegnen könne man diesen Risiken mit klaren betrieblichen Regeln. Zu diesem Ergebnis kommen Forscherinnen des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) und des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung (I.M.U.) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, die Beschäftigte zu ihren Erfahrung befragt haben.

Für wichtig halten sie vor allem, dass mobiles Arbeiten freiwillig ist. Außerdem seien klare und faire Regeln notwendig, schreiben sie: "So muss etwa geklärt sein, wie die Arbeitsleistung bei mobiler Arbeit eingeschätzt wird. Oder von wann bis wann der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin erreichbar sein muss." Nur so könne man verhindern, was viele Befragte den Forscherinnen zufolge kritisieren: dass Arbeits- und Freizeit im Homeoffice ineinanderfließen.

Der Studie zufolge machen 39 Prozent der Befragten im Homeoffice Überstunden, mehr als die Hälfte gibt an, für den Arbeitgeber länger erreichbar zu sein. Zudem weisen die Forscherinnen darauf hin, dass auch zu Hause Unterstützung durch Vorgesetzte entscheidend sei. "Beschäftigte sollten sich auch daheim nicht allein gelassen fühlen." Am besten, fügen sie hinzu, funktioniere eine Mischung aus Arbeit im Betrieb und zu Hause. "Der Präsenzarbeitsplatz darf also nicht verschwinden."

Mehr Zufriedenheit

"Was wäre, wenn jeder selbst entscheiden könnte, wo und wann er arbeiten möchte?", fragte SAP-Chef Christian Klein neulich bei Twitter. "Ich glaube, wir wären kreativer, effektiver – und zufriedener mit dem, was wir tun." Er kommentierte damit eine Umfrage, der zufolge 83 Prozent der Arbeitnehmer weltweit ein hybrides Arbeitsmodell – also eine Kombination aus mobilem Arbeiten, halbmobilem und Arbeiten im Büro – optimal fänden. Beim Softwarekonzern dürfen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vollkommen frei entscheiden, wo sie ihre Aufgaben erledigen – und sei es am Badesee. "Ein flexibler Arbeitsplatz ist ein wesentlicher Beitrag zu einer nachhaltigen Arbeitswelt", schrieb Klein.