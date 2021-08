Von Matthias Kros

Heidelberg. Durch die erfolgreiche Suche nach einem Impfstoff gegen COVID-19 haben Unternehmen wie Biontech oder Moderna endlich beweisen können, dass Biotechnologie mehr als Grundlagenforschung ist, sondern konkrete Lösungen liefern kann. "Damit ist das Thema Biotech in Gesellschaft und Politik angekommen", stellte Theresia Bauer (Grüne), Wissenschaftsministerin Baden-Württemberg, am Montag in Heidelberg fest. Das soll nun möglichst vielen Start-ups in diesem Bereich Rückenwind geben, vor allem auch solchen, die keinen Milliardär wie etwa den SAP-Mitgründer Dietmar Hopp im Rücken haben, der schön früh an die Potenziale der Biotechnologie geglaubt hatte. Geplant ist dafür ein neuartiges Gründerzentrum, ein sogenannter Inkubator, der jungen Firmen gezielt unter die Arme greift.

In den USA gibt es bereits viele dieser Initiativen, vermehrt im Raum Boston, das als eine Art Biotech-Eldorado gilt. Dort hat der aus Deutschland stammende Mediziner Johannes Frühauf, der in Heidelberg promoviert hat, BioLabs gegründet, eine Non-Profit-Organisation für Start-ups aus dem Bereich Life Sciences (Lebenswissenschaften). Das Angebot reicht von der Bereitstellung eines schlüsselfertigen Forschungslabors über Beteiligungen bis hin zur Beratung durch erfahrene Start-up-Unternehmer, die den Kontakt zu Experten für Zulassungsfragen und Entscheidern in Großunternehmen vermitteln können. Im Heidelberg Innovation Park (HPI) entsteht nun die erste europäische Zweigstelle.

"Wir sehen BioLabs als Plattform, auf der Menschen zueinander finden und dadurch die üblichen Reibungsverluste bei Gründungen verhindert werden können", so Frühauf. Eine Art "Hotel für Gründer", die in der Startphase alles Notwendige vorfinden und anschließend sesshaft werden können. "Denn wir sind kein Langzeitvermieter", stellt Frühauf klar. Im Durchschnitt verblieben die bislang rund 350 Start-ups nur 18 Monate in einem der momentan 14 Inkubatoren. In Heidelberg hat die Frankfurter Gustav Zech Stiftung, die das Projekt als Investor begleitet, deshalb bereits ein Baufeld neben den geplanten BioLabs für die reiferen Biotechnologiefirmen reserviert, die auf eigenen Füßen stehen können.

"Hier entsteht etwas ganz Besonderes", freute sich Bauer. Das Konzept passt ihrer Meinung nach für den Bereich Biotechnologie ideal, weil die Unternehmen hier eine komplexe Startausrüstung und viel Unterstützung etwa bei Genehmigungsverfahren bräuchten. "Das kostet normalerweise viel Zeit und Geld und hat manches Unternehmen sogar schon scheitern lassen."

Auch Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner, der das Vorhaben nach eigenem Bekunden von Anfang an voll unterstützt hat, zeigte sich am Montag voller Zuversicht: So etwas gebe es bislang noch nicht in der Stadt und das Konzept passe hervorragend. "Wir werden diese Chance jetzt nutzen."

Davon ist auch Julia Schaft, Geschäftsführerin des Netzwerks BioRN überzeugt, die Rhein-Neckar zur wichtigsten Biotech-Region der Welt machen will. Der Zeitpunkt für den Start von BioLabs sei dabei ideal. Schließlich habe die Entwicklung der Corona-Impfstoffe die gesellschaftliche Skepsis entscheidend abgebaut.

Im geplanten, vierstöckigen Gebäude in Heidelberg werde es wenig Wände geben und dafür viel Glas, versprach Frühauf. "Man wird schon von außen sehen, dass hier Wissenschaft stattfindet". Um es nicht dabei zu belassen hat Frühauf von Anfang an große Pharmaunternehmen als Sponsoren wie AbbVie, Merck oder Boehringer Ingelheim angeheuert, die bei einer Vermarktung helfen können.

Nun soll alles ganz schnell gehen, der Start von BioLabs ist noch in diesem Jahr geplant, alles fertig soll im April 2022 sein. Wenn das gut geht, wird Birgit Zech, Chefin des von ihr erst im April in den Niederlanden gegründeten Unternehmen Anavo, das Medikamente im Bereich der Onkologie entwickelt, zu den ersten Mietern gehören. "Wir haben europaweit gesucht und sind schließlich in Heidelberg fündig geworden, weil hier das Umfeld stimmt und uns das Konzept von BioLabs überzeugt hat", erklärt sie. "Wir hätten uns die für unsere Forschungen notwendige Ausrüstung niemals selbst leisten können".