Von Armen Hesse

Rot. Drei Katzenwelpen und deren Mutter hat Christa Daub aus Rot am 27. April in ihrem Esszimmer vorgefunden. "Als ich am Samstagmorgen mit meinem Kaffee und der Zeitung auf dem Wohnzimmersofa saß, habe ich ein Geräusch gehört, das ich nicht zuordnen konnte. Als ich um die Ecke in das Esszimmer ging, sah ich nur noch, wie die Mutter gerade ihr drittes Baby