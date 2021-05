Couscous wird traditionell vor allem in Nordafrika gegessen – und immer öfter auch hierzulande. Die Herstellung in Mannheim verkürzt den Weg zum Konsumenten. Foto:dpa

Mannheim. (tv) Getreide verarbeitet die Hildebrandmühle in Mannheim seit 1907, als das Weinheimer Stammhaus eine zweite Produktionsstätte auf der Friesenheimer Insel in Betrieb nahm. Während in Weinheim die denkmalgeschützten Überreste der einstigen Großmühle seit Jahrzehnten verrotten, wird in Mannheim immer noch gemahlen. Mit Erfolg – und mit Ideen für neue Produkte. Wie die zur österreichischen Good-Mills Gruppe gehörende Mühle mitteilte, wird ab sofort neben Hartweizengrieß auch Couscous und Bulgur hergestellt.

"Wir sind der erste industrielle Hersteller dieser Getreideprodukte nördlich der Alpen", sagte Verkaufsleiter Thomas Hildebrand der RNZ. Für die Werkserweiterung wurden 15 Millionen Euro investiert. In dem neuen Gebäude sind neben den Produktionsanlagen auch Abfüllung und Lager untergebracht.

Nach einer zweijährigen Planungs- und Bauphase gingen die Anlagen nun in Betrieb. Ein Teil der Produktion kommt unter der Marke "Müller´s Mühle" in den Handel. Bulgur und Cousous waren bislang klassische Importprodukte. Die Hildebrandmühle garantiere, so Thomas Hildebrand, als erster industrieller Anbieter die Herstellung nach deutschen Qualitätsstandards und biete auch Produkte mit Bio-Siegel an.

Mit der neuen Produktionslinie will die Hildebrandmühle einen lukrativen und stetig wachsenden Markt erschließen. "Der Trend zur fleischlosen Ernährung und das wachsende Interesse der Verbraucher an verschiedenen Länderküchen steigert die Nachfrage nach Bulgur und Couscous erheblich", sagte Thomas Hildebrand.

Die Hildebrandmühle beschäftigt in Mannheim 30 Mitarbeiter und vermahlt seit über 100 Jahren Hartweizen. Jährlich werden 180.000 Tonnen Hartweizen zu Grieß verarbeitet, der größte Teil davon geht an die Nudel-Industrie. Die Körnung von Grieß liegt zwischen 0,3 und 1 Millimeter. Alles, was feiner ist, ist Mehl. Grütze ist zwischen 1 und 3 Millimeter groß. Auch die neuen Produkte werden aus Hartweizen hergestellt. Couscous ist ein Gericht der nordafrikanischen Küche. Aus dem Grieß wird ein Teig hergestellt, dieser wird gedämpft, getrocknet und zu kleinen Kügelchen zerrieben. Couscous gibt es auch aus Gerste oder Hirse.

In Aussehen, Geschmack und Anwendung ähnlich ist der aus der Küche Vorderasiens stammende Bulgur eine Weizengrütze. Im Unterschied zu Couscous wird Bulgur nicht aus Grieß hergestellt, sondern aus dem ganzen Hartweizenkorn. Für die Herstellung von Bulgur wird Hartweizen vorgekocht. Nach der anschließenden Trocknung wird die freigelegte Kleie mechanisch entfernt. Danach wird das Korn grob oder fein mit einem Grützeschneider geschnitten.

Hartweizen ist im Unterschied zum Weich- oder Brotweizen besonders reich an Eiweiß. Da sich deshalb elastische Teige daraus herstellen lassen, wird der Hartweizengrieß vor allem für die klassische italienische Pasta verwendet.

Die Good-Mills Gruppe hat ihren Sitz in Wien und betreibt 25 Mühlen in Österreich, Deutschland, Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien. Jährlich werden etwa 2,7 Millionen Tonnen Getreide verarbeitet und ein Umsatz von 850 Millionen Euro erwirtschaftet. In Deutschland wird an sechs Mühlenstandorten Getreide verarbeitet; Marken wie Aurora, Goldpuder, Rosenmehl und Diamant gehören zum Portfolio.

Der zur österreichischen Raiffeisen-Gruppe gehörende Good-Mills Konzern ist das größte Mühlenunternehmen in Zentral- und Osteuropa und weltweit unter den größten vier.

Abnehmer von Bulgur und Couscous aus der Hildebrandmühle sind neben dem Handel auch Lebensmittelhersteller, Großverpfleger wie Kantinen und Mensen, Cateringunternehmen sowie Gastronomie und Hotellerie.