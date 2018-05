Von Thomas Veigel

Heidelberg. Trotz eines Umsatz- und Gewinnrückgangs im abgelaufenen Geschäftsjahr bestätigte der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer am Dienstag die vor einem Jahr gesetzten mittelfristigen Ziele der Heidelberger Druckmaschinen. So soll der Konzernumsatz im Jahr 2022 auf drei Milliarden steigen, der Gewinn nach Steuern soll auf über 100 Millionen Euro steigen. Das abgelaufene und das aktuelle Geschäftsjahr hatte Hundsdörfer als "Übergangsjahre" bezeichnet, große Sprünge sind also in den kommenden Monaten nicht zu erwarten.

Am Dienstag veröffentlichte das Unternehmen die ersten Zahlen des vergangenen Jahres. Details und eine Prognose für das laufende Jahr wird es bei der Bilanzpressekonferenz am 12. Juni geben.

Hintergrund Die wichtigsten Kennziffern der Heidelberger Druckmaschinen im Geschäftsjahr 2017/2018, das am 31. März endete (Vorjahreszahlen in Klammern) Umsatz: 2,42 (2,52) Milliarden Euro Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Restrukturierung (Ebitda): 172 (179) Millionen Euro Gewinn vor Steuern und Zinsen [+] Lesen Sie mehr Die wichtigsten Kennziffern der Heidelberger Druckmaschinen im Geschäftsjahr 2017/2018, das am 31. März endete (Vorjahreszahlen in Klammern) Umsatz: 2,42 (2,52) Milliarden Euro Gewinn vor Steuern, Zinsen, Abschreibungen und Restrukturierung (Ebitda): 172 (179) Millionen Euro Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit): 87 (90) Millionen Euro Gewinn nach Steuern: 14 (36) Millionen Euro Mitarbeiter: 11.563.( 11.511 )

Umsatz- und Gewinnrückgang waren für das vergangene Geschäftsjahr vor einem Jahr nicht prognostiziert worden, das hat sich aber so ergeben. Der starke Euro kostete rund 70 Millionen Euro Umsatz, der Verzicht auf das renditeschwache Geschäft mit Gebrauchtmaschinen noch einmal rund 30 Millionen Euro. Der Gewinnrückgang war im Herbst angekündigt worden - die Trump’sche Steuerreform schlug mit 25 Millionen Euro negativ zu Buche. Bereinigt ist der Gewinn sogar leicht - um drei Millionen Euro - gestiegen.

Zur angestrebten Verbesserung der Rendite sind noch einige Anstrengungen nötig. Dazu gehört auch die Senkung der Kosten. Zum 1. April wurde eine neue Führungsstruktur eingeführt. In diesem Zusammenhang habe eine zweistellige Zahl von Managern das Unternehmen verlassen, sagte ein Unternehmenssprecher. In der Vergangenheit waren immer wieder die verkrusteten Strukturen im Management kritisiert worden.

In der Pressemitteilung meldete das Unternehmen "deutliche Fortschritte bei der angestrebten digitalen Transformation des Konzernes". Mehrere Kunden hätten sich bereits für das neue Subskriptionsmodell entschieden, bei dem Produkte und Dienstleitungen in einem mehrjährigen, nutzungsabhängigen Vertrag angeboten werden. Für das laufende Jahr sind mehr als 30 solcher Verträge geplant, mit denen ein jährlicher Umsatz von 30 Millionen Euro erzielt werden könne.

Auch die im Vorjahr gestartete Serienproduktion digitaler Maschinen im Verpackungs- und Etikettendruck werde sich positiv auf den Umsatz auswirken. "Die Mittelfristziele werden damit immer greifbarer", sagte Vorstandschef Rainer Hundsdörfer laut Mitteilung.

Die Commerzbank lobte gestern, dass sich das Management weiterhin auf die Optimierung der Kostenstruktur konzentriere. Insgesamt waren die Analysten der Meinung, dass der Druckmaschinenhersteller weitgehend wie erwartet abgeschnitten habe, als "stark" wurde der Auftragseingang bezeichnet, nur der Umsatzrückgang wurde als Enttäuschung registriert. Aus Sicht des Unternehmens lag der Auftragseingang trotz der negativen Währungseffekte mit 2,59 Milliarden Euro nur knapp unter dem Vorjahr, in dem die Bestellungen der Branchenmesse Drupa enthalten waren.

An der Börse bewegte sich die Aktie gestern kaum, sie schloss im Xetra-Handel mit 3,24 Euro zwei Cent unter dem Vortagesschluss. Nicht locker lassen die Leerverkäufer. Am Montag erhöhte der New Yorker Hedgefonds Blue Mountain Capital Management seine Leerverkaufsposition von 0,81 auf 0,90 Prozent.