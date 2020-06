Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Finanzspezialistin und Investorin Ina Schlie soll einen Platz im Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG erhalten. Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung des Unternehmens am 23. Juli hervor. Danach schlägt der Aufsichtsrat Schlie als Nachfolgerin von Kirsten Lange vor, deren Amtszeit mit der Hauptversammlung endet. "Wir freuen uns, mit Ina Schlie eine Kandidatin aus der Region gefunden zu haben, die erwiesene Expertin für Finanzen und Digitalisierung ist", sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag. "Das ist in der aktuellen Situation Heideldrucks von großer Bedeutung."

Tatsächlich bringt die 53-Jährige Schlie viel Erfahrung mit, vor allem aus rund 25 Jahren bei der Walldorfer SAP, wo sie unter anderem die Konzernsteuerabteilung leitete. Aber auch mit der vermeintlich rauen Welt des Maschinenbaus hat sie keine Berührungsängste: "Ich habe mich schon in verschiedenen Männerdomänen gut geschlagen", sagt sie augenzwinkernd. Weil es dabei manchmal aber auch Verbündete braucht, hat Schlie 2017 gemeinsam mit sieben weiteren Top-Managerinnen (darunter auch die frühere stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende und Betriebsratschefin der SAP Christiane Kuntz-Mayr) in Heidelberg die Initiative "Nextexitfuture" gegründet – ein Netzwerk von Frauen, die sich gegenseitig in ihrer Selbstständigkeit unterstützen und notwendige Beratung erhalten. Schlie selbst tritt dabei hauptsächlich als Investorin in die jungen Unternehmen auf. "Nur 15 Prozent der Start-Ups werden in Deutschland von Frauen gegründet", weiß sie um den großen Nachholbedarf. Über 300 Mitglieder hat das Netzwerk inzwischen, sogar einige Männer sind mittlerweile darunter.

Bei ihrer finanziellen Unterstützung geht Schlie aber auch gerne ungewöhnliche Wege. Die Volkswirtin war beispielsweise die erste europäische Investorin bei dem 2016 gegründeten Start-up "Mobile afya" in Tansania. Per Offline-App will dieses Unternehmen einer breiten Masse Zugang zu medizinischem Grundwissen ermöglichen und damit Leben retten.

Sich selbst beschreibt die 53-Jährige im Gespräch mit der RNZ als "zielorientiert, innovativ und interdisziplinär denkend". Vielleicht mehr als je zuvor komme es derzeit auf eine Bereitschaft an, sich zu verändern. "Was ich heute kann, ist vielleicht in drei Jahren gar nicht mehr relevant", weiß Schlie und lehrt es als Dozentin für Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München den Studierenden. Auch auf Veranstaltungen referiert sie regelmäßig zu Themen wie Transformation, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Arbeit.

Dinge, auf die es auch für Heideldruck ankommen wird, wenn der kriselnden Druckmaschinenbauer endlich die Wende schaffen will. Der Druckmaschinenbauer sei für sie eines der Traditionsunternehmen der Region schlechthin, so Schlie, und untrennbar mit der Stadt Heidelberg verbunden, in der sie selbst seit 1989 lebt. Das Unternehmen stehe für "hochinnovative Produkte, loyale Beschäftigte und immenses Know-how".

Ab Juli soll sie nun über die Geschicke von Heideldruck mitbestimmen. Dabei ist ihr die Arbeit in einem Aufsichtsrat nicht fremd: Schlie ist bereits Mitglied in dem Kontrollgremium des börsennotierten Kölner Telekommunikationsunternehmens QSC und im Beirat des Werkzeughändlers Würth.