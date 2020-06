Von Barbara Klauß

Heidelberg. In der Corona-Krise müssten sich alle solidarisch zeigen, meint Mirko Geiger, Chef der IG Metall Heidelberg und DGB-Kreisvorsitzender – auch die Betriebe. Den Streit zwischen Gewerkschaft und Sozialdemokraten sieht der ehemalige SPD-Stadt entspannt.

Herr Geiger, die die Corona-Krise hat unser Leben jetzt seit Wochen im Griff. Wie ist denn die Situation gerade aus in den Betrieben der Region?

Das ist sehr differenziert. Wir haben auf der einen Seite Betriebe, die schon vor Corona in Kurzarbeit waren. Da setzt sich das jetzt natürlich fort, weil Auftragseingänge fehlen. Oder weil, wie etwa bei Heidelberger Druckmaschinen, die Monteure nicht in die Länder reisen können, um Maschinen zu installieren. Am anderen Ende haben wir Betriebe, die bis heute keinen Tag Kurzarbeit hatten. ABB Stotz-Kontakt zum Beispiel. Da gab es noch Bestellungen auf Vorrat. Und dazwischen haben wir Automobilzulieferer in der Region, die in einem gewissen Maß Kurzarbeit haben, aber keine Betriebsschließungen.

Es läuft also noch?

Es läuft noch. Aber man merkt, dass es schwieriger wird. Auch, weil die Lieferketten nicht mehr intakt sind. Zum Glück sind wir hier in der Region zwar auch vom Automobil geprägt, aber nicht so abhängig von dieser Industrie wie beispielsweise in der Region um Stuttgart oder Rastatt, wo die großen Automobil-Fabriken stehen.

Wegen der Autoindustrie gab es zuletzt Verwerfungen zwischen der IG Metall und der SPD. Gewerkschafter und Betriebsräte kritisieren die Parteispitze dafür, dass es im Konjunkturpaket der Bundesregierung nur eine Kaufprämie für E-Autos gibt, nicht für Verbrenner. So gefährde die SPD hunderttausende Arbeitsplätze.

Diese Annahme setzt voraus, dass man durch eine Kaufprämie eine Konjunktur ankurbeln könnte. Ich glaube, das springt ein bisschen zu kurz. In manchen Branchen waren die Beschäftigten über Wochen zu Hause, etwa in der Gastronomie oder im Einzelhandel. Dank des Kurzarbeitergeldes kommen sie glücklicherweise finanziell einigermaßen über die Runden. Aber sie wissen nicht, wie es Ende des Jahres weiter geht, und ob sie nächstes Jahr noch einen Job haben. Diese Menschen kaufen doch in absehbarer Zeit kein Auto. Egal, ob mit Kaufprämie oder ohne.

Mirko Geiger. Foto: zg

Würde eine solche Kaufprämie der Branche denn überhaupt nützen?

Die deutsche Automobilindustrie war ja vor der Corona-Krise schon in einem schwierigen Zustand. Sie ist weltweit nicht mehr der Treiber, sondern der Getriebene – weil sie den technologischen Umbau verpasst hat. Ob es einem nun gefällt oder nicht: Verbrennungsmotoren werden inzwischen gesellschaftlich ein Stück weit geächtet. Und die deutsche Automobilindustrie hat zu spät begonnen, darauf zu reagieren.

Dieses Versäumnis von der Allgemeinheit finanziell kompensieren zu lassen, wäre aus Ihrer Sicht ein Fehler?

Ich glaube, aus gesellschaftlicher Sicht wäre das ein Fehler. Wenn man eine Branche zu technologischen Neuerungen bringen will, sollte man statt einer Kaufprämie lieber darüber nachdenken, steuerliche Vorteile für Forschung und Entwicklung zu gewähren.

Sie halten also auch die Kaufprämie für E-Autos nicht für sinnvoll?

Die halte ich auch nicht für sonderlich sinnvoll. Weil sie demselben Effekt unterliegt. Ich bin an der Stelle ein großer Verfechter der Mehrwertsteuersenkung. Ob allerdings die drei Prozent, die nun beschlossen wurden, ausreichen – das wird man sehen. Die Hauptsache ist, dass es bei den Menschen ankommt und nicht bei den Firmen hängen bleibt. Dann ist es sinnvoll.

Nun sind an diesem Punkt, der Kaufprämie, die SPD und die Gewerkschaft, die in früheren Zeiten Seite an Seite für die Arbeiter gekämpft haben, heftig aufeinandergeprallt. Sie sind beides – Metaller und SPD-Mitglied. Sie sind doch noch SPD-Mitglied?

Ja, selbstverständlich. Aus meiner Sicht ist das ein unglücklicher Konflikt. Ich halte es für richtig, dass man als Gewerkschaft der SPD-Spitze gegenüber auch mal klare und deutliche Worte findet. Das erträgt die SPD. Aber in diesem Fall halte ich es nicht für legitim, der SPD die alleinige Verantwortung zuzuschieben. Das ist ein Beschluss aller beteiligten Parteien gewesen.

Aber entfernt sich die SPD in diesem Punkt nicht von ihrer alten Kernklientel, den Arbeitern, und versucht, sich dem linksliberalen und ökologischen Milieu zuzuwenden?

In der SPD gibt es eine ganze Reihe von Strömungen. Die Partei ist nicht mehr ausschließlich bei ihrer klassischen Klientel verhaftetet. Das hat auch etwas damit zu tun, dass sich immer weniger Menschen aus diesem Kreis bei der SPD engagieren. Damit rücken andere Themen stärker in den Mittelpunkt. Und die IG Metall ist auch eine Organisation, die sich das Thema Klima- und Umweltschutz auf die Fahne geschrieben hat.

Tatsächlich ist in ihrer neuen Kampagne unter anderem der Klimaschutz als Ziel formuliert. Als Klimaschutz-Bewegung nimmt man die IG Metall sonst allerdings selten wahr. Und auch die Meldungen der vergangenen Woche erzeugen eher ein anderes Bild.

Ja diese Aussagen werfen uns in der Diskussion zurück. Dabei stammt das erste Papier der IG Metall zu Auto und Umwelt aus den 1990er Jahren. Es ist nicht der Anspruch der IG Metall, dem Heizer auf der E-Lok hinterher zu rennen. Unser Anspruch ist es, Transformation zu gestalten und Alternativen aufzuzeigen.

Uns ist klar, dass wir an dieser Stelle einen großen Spagat machen müssen. Aber die Industriegesellschaft muss sich damit auseinandersetzen, wie sie die Produktion nachhaltiger und ökologischer gestalten kann. Wer soll das denn schaffen, wenn nicht eine Industrienation?

Es gibt nur einen Punkt, den weder die SPD noch die Gewerkschaften dabei aus den Augen verlieren dürfen: Dass das alles sozial den Menschen gegenüber geschehen muss.

Und genau das sehen die Kritiker nun aber nicht ...

Das heißt auch nicht, dass jeder Arbeitsplatz erhalten bleiben muss. Das wird auch nicht funktionieren. Aber die Menschen müssen sozial abgefedert werden. Man muss ihnen an anderer Stelle Chancen und Arbeitsplätze bieten. Und ich glaube, dafür stehen aus ihrer Historie sowohl die SPD als auch in ihrer täglichen Arbeit die Gewerkschaften.

Sie fühlen sich nun nicht zerrissen – als SPDler und Metaller?

Nein, ich sehe das ganz entspannt. Es gibt auch innerhalb der IG Metall unterschiedliche Einschätzungen. Das muss man respektieren. Und dass auch mal deutliche Worte fallen gehört dazu. Insbesondere, wenn es um so weitreichende Dinge geht.

Es ist richtig, sich Gedanken zu machen über eine Branche, die zweifelsohne prägend ist für Deutschland. Und natürlich gibt es bei den vielen Tausend Beschäftigten Ängste. Die darf man nicht einfach wegwischen. Man darf sie aber auch nicht schüren, indem man behauptet, jetzt ginge alles den Bach runter, weil es keine Kaufprämie für Verbrenner gibt.

Ja, wir werden in dieser Industrie eine schwierige Zeit haben. Aber ich glaube, dass die finanzielle Kraft der Automobilkonzerne auch zum Umsteuern verwendet werden kann. Und ich halte es für verantwortungslos, wenn Autohersteller und Zulieferer jetzt anfangen Leute rauszuschmeißen.

Die IG Metall hat gerade die Kampagne "Solidarität gewinnt!" gestartet, mit der sie fordert, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise nicht allein von den Beschäftigten getragen werden dürften. Nehmen Sie denn schon wahr, dass als Reaktion auf die Krise Leute entlassen werden?

Ja – ohne dass ich jetzt schon Zahlen nennen kann. Es ist leider eine typische Reaktion von Unternehmen, deren Absatz zurückgeht, sich von Teilen der Belegschaft zu trennen. Das ist verantwortungslos. Dabei hat die Bundesregierung für solche Fälle das Instrument der Kurzarbeit zur Verfügung gestellt. Kann man den nicht mal ein gerüttelt Maß an Zeit überbrücken, um den Menschen Sicherheit zu geben?

Wie sieht es denn bei den Auszubildenden aus?

Mit dem Konjunkturpaket hat die Bundesregierung Anreize geschaffen, damit die Betriebe ihre Ausbildungskapazitäten aufrecht erhalten. Und das ist notwendig – gerade in dieser Zeit.

Im Moment bekommen wir leider die ersten Informationen, dass ein Teil der Betriebe sagt, sie können ihre Auszubildenden in diesem Jahr nicht übernehmen. Ich empfinde das als verheerendes Signal. Und wenn ich dann auch noch sehe, dass manche die Ausbildungsplatzzahlen reduziere wollen ... Hier müssten die Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Und den jungen Leuten eine Zukunft bieten.

Allerdings ist die Situation für viele Unternehmen gerade wirklich nicht leicht ...

Ja, das sehe ich. Aber es ist nicht zu vermitteln, dass auf der einen Seite Dividenden geschüttet werden, und auf der anderen Seite Leute das Unternehmen verlassen müssen.

Was denken Sie, wie es – vor allem in der Region – weitergeht? Was passiert im besten Falle, was im schlimmsten?

Ich glaube, wenn wir die Produktion im nächsten halben Jahr stabil halten können – und dafür sehe ich Chancen –, dann kommen wir mit einem blauen Auge aus der Krise heraus. Wenn die Produktion allerdings weiter absacken sollte, was nicht auszuschließen ist, dann werden Lieferketten reißen, die nicht so leicht wieder aufzubauen sind.

Deshalb halte ich es für richtig, jetzt alle Kraft daran zu setzen, dass wir gemeinsam durch diese Krise kommen. Und da beziehe ich die Betriebe mit ein. Auch sie müssen sich gegenseitig unterstützen. Solidarität ist in dieser Zeit auch notwendig zwischen Zulieferern und Abnehmern. Das würde, glaube ich, schon gewaltig dazu beitragen, dass wir über den Berg kommen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit würde das auch Beschäftigung sichern.

Und damit die Kaufkraft stärken?

So ist es. Wenn es eine Lehre aus der Finanzkrise 2008/2009 gibt, dann ist es, dass man die Beschäftigung in den Betrieben halten muss, um zum gegebenen Zeitpunkt wieder durchstarten zu können. An dieser Stelle hatte ich mir übrigens mehr erhofft vom Koalitionspapier: Dass man die Kurzarbeit etwa über die zwölf Monate hinaus auf generell mindestens 24 Monate verlängert. Das wäre eine sinnvolle Tat gewesen. Da würde ich die SPD kritisieren und sagen: Da hättet ihr mehr Druck machen müssen. Denn das hätte Sicherheit für die Menschen generiert.