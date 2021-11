Ein Mitarbeiter steht im Werk der Heidelberger Druckmaschinen in Wiesloch/Walldorf an einer digitalen Etikettendruckmaschine. Foto: dpa

Von Barbara Klauß

Wiesloch/Walldorf. "Wir sind dabei, die Weichen bei Heidelberger Druckmaschinen in eine andere Richtung zu stellen": Nach jahrelanger Krise und einem strikten Sparprogramm soll der traditionsreiche Druckmaschinenbauer neu ausgerichtet werden. Und das nicht nur mit neuen Geschäftsfeldern, wie Finanzvorstand Marcus Wassenberg im Gespräch mit der RNZ erklärt – sondern auch mit Blick auf die Identität des Unternehmens.

"Wir haben eine relativ harte Transformation hinter uns", sagt Wassenberg. Im März 2020 legte das lange kriselnde Unternehmen ein Sparprogramm auf, das fast 2000 Stellen kostete. Zudem trennte man sich von Gebäuden und Flächen, verkaufte Randaktivitäten. Nun konzentriert sich Heideldruck auf das profitable Kerngeschäft mit Bogenoffsetmaschinen und setzt zudem auf Neues: auf digitale Geschäftsmodelle, auf die eigene Branchenplattform Zaikio, auf gedruckte Elektronik und Angebote abseits des traditionellen Geschäfts, wie etwa die Heidelberg-Wallboxen – also Ladestationen für E-Autos.

Marcus Wassenberg, Finanzvorstand der Heidelberger Druckmaschinen. Foto: Heidelberg

Der Druckmaschinenbauer soll zum Hightech-Unternehmen werden, wie der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer immer wieder betont. Dafür benötigt Heideldruck jedoch neue Kompetenzen – also auch neue Mitarbeiter. "Wir brauchen – gerade auch wegen der gestiegenen Anforderungen an Software – deutlich mehr Nachwuchs", erklärt Finanzchef Wassenberg, der auch Arbeitsdirektor ist. Leicht ist das aber nicht. Zwar habe das Unternehmen bei allem, was mit Ingenieurwesen zu tun hat, nach wie vor einen sehr guten Namen, meint Wassenberg, ebenso bei den Ausbildungsberufen. Da sei es kein Problem, Leute zu finden. Doch: "In fast allen anderen Bereichen ist es schwieriger", erklärt der Arbeitsdirektor – insbesondere in der IT und der Softwareentwicklung.

Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung in Deutschland einen mächtigen Schub verliehen. Unternehmen aller Branchen suchen nach Beschäftigten aus diesem Bereich. Hinzu kommen generelle Personalengpässe. Und aus Sicht von Wirtschaftsvertretern dürfte sich der Fachkräftemangel – schon aufgrund der alternden Gesellschaft – weiter verschärfen.

Um dem zu begegnen, müssten die Firmen stärker auf die Bedürfnisse der umworbenen Fachkräfte eingehen, forderte die Gewerkschaft IG Metall kürzlich. Der Arbeitsdirektor der Heidelberger Druckmaschinen sieht das ähnlich: "Wir brauchen ein neues Leitbild, eine neue Kultur, eine andere Art der Zusammenarbeit."

So hat das Unternehmen nun die mobile Arbeit organisiert: In einer Gesamtbetriebsvereinbarung, die ab sofort gilt, ist einem Sprecher zufolge festgelegt, dass alle Beschäftigten, bei denen es von der Aufgabe her sinnvoll möglich ist, an allen deutschen Standorten 20 bis 80 Prozent der Zeit von zu Hause aus arbeiten können. Rahmen und Umfang der mobilen Arbeit müssen jedoch mit dem Vorgesetzten vereinbart werden. Im Moment, da die Corona-Fallzahlen wieder steigen, sind die rund 1400 Mitarbeiter, die in der Zentrale in Wiesloch Bürojobs haben, zumindest tageweise im Homeoffice. Der Rest der 4300 Mitarbeiter am Standort arbeitet in der Fabrik in Präsenz.

Die Einführung des mobilen Arbeitens – auch über die Pandemie hinaus – bezeichnet Wassenberg als "großen Schritt" für Heidelberger Druckmaschinen. Doch dabei soll es nicht bleiben. Der Wandel, der ihm vorschwebt, ist umfassender: Von einer neuen Debattenkultur spricht er, von einem anderen Führungsstil, von flacheren Hierarchien. Natürlich, meint er, sei das in den Unternehmensteilen, in denen sich die Mitarbeiter vor allem mit den neuen Themen befassen, schneller umzusetzen als im klassischen Druckmaschinenbau mit seiner langen Tradition.

Ihm aber ist es wichtig, beides zusammenzukriegen: Diejenigen, die im Werk am Band stehen, sollen auf keinen Fall das Gefühl bekommen, zum "alten Eisen" zu gehören, nicht mehr gebraucht zu werden. Das Unternehmen habe verschiedene Bereiche, sagt Wassenberg. "Und alle haben ihre Daseinsberechtigung." Zumal es das Kerngeschäft wie die Druckmaschinen seiner Überzeugung nach auch in 30 Jahren und danach noch geben wird. Und wenn es kommt, wie er es versprochen hat, wird es zehn Prozent Umsatzrendite machen und einen dreistelligen Nachsteuergewinn. "Unsere Kernkompetenzen haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind – Weltmarktführer und eines der bekanntesten Unternehmen im Maschinenbau", sagt Wassenberg. Das will er auf jeden Fall aufrechterhalten. Doch reicht es seiner Ansicht nach nicht aus, damit auch die Kinder und Enkel der Leute, die heute im Unternehmen sind, dort genauso lange werden arbeiten können. "Wir haben die Pflicht, die nächsten 50 oder 60 Jahre abzusichern", meint Wassenberg. "Und das kriegen wir eben nicht hin, wenn wir nur auf den Druckmaschinenmarkt setzen."

Das Unternehmen müsse sich weiterentwickeln, modernisieren und auch neue Marktsegmente erschließen, erklärt er. Dafür allerdings brauche es eine neue Identität – eine gemeinsame Klammer, die alles zusammenhält. Anfang des Monats hat Heideldruck daher einen Prozess gestartet, an dessen Ende ein neues Leitbild stehen soll. Ein neu gegründetes Team spricht in den nächsten Monaten mit Kolleginnen und Kollegen aus allen Bereichen, aus allen Altersgruppen und in allen Ländern darüber, wie sie das Unternehmen sehen und was ihnen wichtig ist. "Wir wollen ein Bild gewinnen und daraus ableiten, was uns ausmacht, wer wir sind", sagt Wassenberg. Daraus ergebe sich dann, wie man künftig optimal zusammenarbeite. Angelegt ist das Projekt zunächst auf ein Jahr.

Ein paar Ideen aber hat auch der Vorstand selbst schon, wie die Zukunft aussehen könnte. So schwebt ihm eine andere Führungskultur vor: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen ihre eigenen Vorstellungen besser einbringen können, weniger Anweisungen ausführen und mehr ausprobieren. Zudem setzt er auf eine größere Durchmischung – beim Alter, beim Geschlecht, bei der Herkunft. Bislang gibt es bei Heideldruck kaum Frauen oder Menschen aus anderen Ländern in Führungspositionen. "Da haben wir noch einige Hausaufgaben zu machen", sagt Wassenberg. Er geht davon aus, dass künftig etwa Programme aufgelegt werden, um Frauen gezielt zu fördern. "Früher oder später wird es auch Vorgaben geben für die einzelnen Bereiche."

Noch hinkt Heideldruck bei diesen Themen hinter. Doch sagt Wassenberg: "Wir haben zehn Jahre hart gekämpft, noch vor zwei Jahren ging es für uns ums Überleben." In einer solchen Situation könne man sich nicht groß um anderes kümmern. Inzwischen aber trägt das Sparprogramm Früchte. Zudem vermeldete das Unternehmen fürs erste Halbjahr neben einem gestiegenen Umsatz auch deutlich mehr Aufträge. Und auch dank des Verkaufs der Softwaretochter Docufy stand unter dem Strich ein Halbjahresergebnis von 13 Millionen Euro. Zudem legte die Aktie, Anfang des Jahres noch ein "Pennystock", zuletzt sehr stark zu. Zwischenzeitlich rissen sich Anleger regelrecht um die Anteilsscheine.

Jetzt sei es höchste Eisenbahn, diese Themen anzugehen, meint Wassenberg. "Sonst werden wir schlicht übergangen." Gerade die jungen Leute, die sich ihren Job heute aussuchen können, haben seiner Ansicht nach auf veraltete Strukturen keine Lust mehr. "Die winken ab und sagen: Ihr könnt hier weiter Museum spielen, ich mache was Cooleres. Das ist eine große Gefahr."

In all dem, was in Wiesloch nun angestoßen werden soll, sieht der Finanzvorstand nichts weniger als den Versuch, die alte Industrie zusammenzubringen mit der neuen digitalen Welt. "Und das ist meiner Meinung nach auch der Weg für Deutschland, als Industrieland", meint Wassenberg. Die Lösung könne ja nicht sein, nur neue, hippe Unternehmen zu gründen, in denen ein Großteil der Leute unter Mindestlohn arbeite, und alte Strukturen von heute auf morgen abzuschaffen. "Das will ja niemand", sagt der Arbeitsdirektor. Schon aus einer sozialen Verantwortung heraus. Und, um Populisten keinen Nährboden zu bieten. Umso wichtiger sei es nun, die alten, traditionsreichen Unternehmen zu erneuern, auch bei ihnen eine gewisse Startup-Fähigkeit auszubilden. Aus Wassenbergs Sicht eine spannende Aufgabe.

Und er geht davon aus, dass der neue Vorstandsvorsitzende diese Dinge ähnlich sieht wie er. Ende Oktober hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass ein Nachfolger für Vorstandschefs Hundsdörfer gefunden wurde, der im Frühjahr altersbedingt ausscheidet. Ab April 2022 übernimmt Ludwig Monz, derzeit Chef der Carl Zeiss Meditec, die Führung. Die Dinge, die beim Druckmaschinenbauer nun anstehen, hält Finanzvorstand Wassenberg für "unabhängig von Personen". Die Unternehmenskultur zu modernisieren ist seiner Ansicht nach genauso wichtig wie die Finanzen in Ordnung oder den Aktienkurs nach vorne zu bringen. "Ein Unternehmen, das nicht für seine Mitarbeiter da ist, das wird früher oder später scheitern", sagt er – "egal wie gut es finanziell aufgestellt ist."­­­

Herausforderungen sieht Wassenberg allerdings noch bei der Umsetzung der neuen Arbeitsmodelle: etwa die Frage, wie Heidelberg die Kantine vernünftig bewirtschaftet kriegt, wenn an manchen Tagen ein Großteil der Belegschaft nicht mehr ins Werk kommt. "Das merkt der Kantinenkoch", sagt der Finanzvorstand. Wenn man deutlich weniger Essen habe, könne man das Angebot nicht im selben Umfang aufrechterhalten. "Das ist, glaube ich, ein echtes Problem", so Wassenberg. Denn gerade die Kantine ist aus seiner Sicht etwas, das besonders bei denjenigen, die in den Hallen am Band arbeiten, Identität stiftet.