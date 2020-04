Wiesloch. (mk) Der chinesische Maschinenbauer Masterwork MK, Partner und mit knapp neun Prozent der Anteile größter Einzelaktionär der Heidelberger Druckmaschinen AG, ist angesichts der Corona-Pandemie in die Fertigung von medizinischen Einwegmasken eingestiegen, inklusive einer kompletten Lieferkette. Das teilte Heideldruck am Mittwoch in einer Presseinformation mit. Dazu habe MK Ende Februar die MK healthy Co., Ltd. gegründet. Bis jetzt habe die MK-Gruppe auch 35.000 medizinische Masken für die Heideldruck-Gruppe weltweit bereitgestellt und weitere 40.000 sollten in Kürze noch folgen, vornehmlich für den Einsatz von Servicetechnikern bei Kundeneinsätzen.

Heideldruck ist in China, dem derzeit größten Einzelmarkt des Druckmaschinenbauers, nahe Shanghai mit einem eigenen Produktionsstandort vertreten. Nachdem dieser Markt vom Ausbruch der Corona-Pandemie als erstes betroffen war, scheine sich die Lage dort langsam zu entspannen, heißt es in der Heideldruck-Mitteilung. Die Produktion laufe inzwischen wieder auf Vorkrisenniveau, alle Mitarbeiter seien an der Arbeit. "Seit Ende Februar sind auch bei der lokalen Vertriebsgesellschaft wieder alle Mitarbeiter aktiv und betreuen die Kunden, wenn möglich persönlich, oder am Telefon".