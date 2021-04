Von Matthias Kros und Barbara Klauß

Heidelberg. Nach den zahlreichen Rückschlägen der vergangenen Jahre scheint bei der Heidelberger Druckmaschinen AG ein Ende der Krise in greifbare Nähe gerückt. Am Dienstagabend hatte das gebeutelte Unternehmen dank der wieder anziehenden Nachfrage für das Corona-Geschäftsjahr 2020/21 bessere Ergebnisse vermeldet als zunächst erwartet. Dank der wieder gefüllten Auftragsbücher könnte damit auch die Kurzarbeit nach fast zwei Jahren enden. "Wir gehen davon aus, dass diese Maßnahme jetzt sukzessive zurückgefahren wird", sagte Mirko Geiger, Chef der IG Metall Heidelberg, am Mittwoch. Auch er bestätigte die bessere Auslastung im Stammwerk Wiesloch und zeigte sich voller Zuversicht, dass die Zeit der Restrukturierungen beendet sei.

Derzeit sei die Kurzarbeit weiter notwendig, weil die Auftragslage noch nicht das Vorkrisenniveau erreicht habe, erklärte ein Unternehmenssprecher. Allerdings habe man den Umfang bereits kontinuierlich reduziert und plane aus heutiger Sicht noch bis August mit dem Instrument. Auf dem Höhepunkt der Krise hatte Heideldruck das Werk in Wiesloch im Notbetrieb gefahren, zeitweise waren nur etwa 10 Prozent der rund 5000 Mitarbeiter überhaupt vor Ort.

"Wir haben mit einem starken Endspurt unsere Erholung beim Geschäftsvolumen seit dem Corona bedingten Tiefstand im Sommer weiter fortsetzen können", sagte Heideldruck-Vorstandschef Rainer Hundsdörfer. "Der Aufwind in den Regionen stimmt uns zuversichtlich, den Aufwärtstrend bei Umsatz und Marge auch in Zukunft weiter fortsetzen zu können."

Diese Zuversicht übertrug sich am Mittwoch auch auf die Börse, die geradezu euphorisch auf die Nachrichten aus Wiesloch reagierte. Der Kurs schoss zeitweise um fast 20 Prozent in die Höhe und erreichte den höchsten Stand seit rund zwei Jahren. Die Resultate zeigten eine starke Entwicklung der Barmittel des Druckmaschinenbauers, schrieb Analyst Stefan Augustin vom Analysehaus Warburg Research in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Operativ habe das Unternehmen besser abgeschnitten als erwartet, und auch die Auftragslage bleibe gut. Der Experte hob deshalb seine Gewinnerwartungen an und empfiehlt die Aktie zum Kauf.

Auch Markus Mayer, Analyst bei der Baader-Bank, zeigte sich am Mittwoch zuversichtlicher als vor einigen Monaten, dass Heideldruck "seine ehrgeizigen Ziele erreichen kann". Der Druckmaschinenbauer könne mit Zuversicht in das Geschäftsjahr 2021/22 blicken. Der erhöhte Auftragsbestand in Kombination mit einem stark verbesserten Marktumfeld und eine erheblich verbesserte Kostenbasis biete eine gute Grundlage für profitables Wachstum.

Etwas skeptischer gab sich Analyst Thorsten Reigber von der DZ-Bank. Der Jahresabschluss 2020/21 sei insgesamt zwar gut gewesen mit klaren Erholungstendenzen beim Auftragseingang, schrieb er. An den strukturellen Risiken in der Branche ändere das aber nichts.

Dass die Ergebnisse besser ausfielen als erwartet, begründete Heideldruck am Dienstag auch mit den Einsparungen, die das umfassende Programm eingebracht hatte, das im März 2020 aufgelegt worden war. "Die konsequente und schnelle Umsetzung des Transformationsprogramms hat Heidelberg in der Pandemie stabilisiert", erklärte Finanzchef Marcus Wassenberg am Dienstag.

So gelang es dem Unternehmen zudem, seine Prognose zu übertreffen, obwohl Ende Januar der Verkauf der Gallus-Gruppe an die Benpac Holding geplatzt war, der 120 Millionen Euro einbringen sollte. "Weil wir erfolgreicher gewirtschaftet haben, weil sich die Lage auf dem Markt langsam erholt, sind wir heute nicht mehr auf diesen außerordentlichen Erlös zur Liquiditätsverbesserung angewiesen", teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch auf Anfrage mit.

Nach dem Scheitern des Geschäfts hatte Heideldruck angekündigt, man werde seine Rechte geltend machen und prüfe insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz. "Die Verfahren laufen", so der Sprecher. Weiter wollte er sich zu laufenden Rechtsverfahren nicht äußern.