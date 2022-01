Wiesloch. (mk) Die Heidelberger Druckmaschinen AG erhofft sich in ihrem Geschäftsfeld Ladetechnik für die E-Mobilität einen Umsatzsprung. "Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Geschäft in fünf Jahren 300 bis 500 Millionen Euro ausmachen wird", sagte der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer am Mittwoch der "Heilbronner Stimme". "Wir stehen in der Fahrzeugtechnik vor einem Technologiewechsel – und da können neue Spieler wie wir hinzutreten." Der Umsatz mit diesen Geräten lag im Geschäftsjahr 2020/21 bei rund 22 Millionen Euro. Im laufenden Geschäftsjahr werde sich die Summe verdoppeln, sagte Hundsdörfer weiter.

Bereits jetzt stellt das Unternehmen nach Angaben des im April scheidenden Vorstandschefs täglich etwa 600 Heimladestationen für Elektroautos (sogenannte Wallboxen) her, die an der Wand montiert werden. Im März gehe im Werk Wiesloch bereits eine fünfte Montagelinie in Betrieb, eine sechste solle bald darauf folgen. Perspektivisch will Heideldruck sogar rund 1000 Wallboxen pro Tag produzieren. Zudem solle zur Jahresmitte eine eigene Ladesäule für Firmen- oder Supermarktparkplätze auf den Markt kommen. Dafür hatte der Druckmaschinenbauer im Dezember die Ladesäulentechnologie des Energieunternehmens EnBW aus Karlsruhe übernommen. Damit bietet Heideldruck nun auch entsprechende Produkte für den öffentlichen Raum an. Kurz zuvor hatte das Unternehmen mit SAP eine strategische Zusammenarbeit bekannt gegeben, um das einfache Betreiben, Überwachen und Abrechnen über Cloud-Software sicherzustellen.

Heideldruck war vor rund vier Jahren in das schnell wachsende Geschäft mit Wallboxen eingestiegen und kommt in Deutschland inzwischen auf einen Marktanteil von etwa 20 Prozent. Der Boom wurde auch durch entsprechende Förderprogramme des Bundes unterstützt. Um die Menschen zum Umstieg von Verbrennern auf E-Autos zu bewegen, gilt eine ausreichende Lade-Infrastruktur als Grundvoraussetzung. Die Menschen müssten das Vertrauen haben, ihr Auto überall und zu jeder Zeit laden zu können, hatte Hildegard Müller, Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, kürzlich gesagt. Doch im Bundesgebiet gibt es noch Nachholbedarf: Während monatlich etwa 55.000 E-Autos zugelassen würden, kämen nach amtlichen Daten pro Woche nur etwa 250 Ladepunkte hinzu. Notwendig seien aber 2000, rechnete der Verband vor. Insgesamt gibt es in Deutschland derzeit knapp 49.000 Ladepunkte.