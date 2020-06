Von Barbara Klauß

Heidelberg. Die Wut ist deutlich zu hören. Auf der Wiese vor der neuen Hauptverwaltung von HeidelbergCement demonstrieren am Donnerstagvormittag vor allem junge Leute gegen den Baustoffkonzern, dem sie Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen vorwerfen. 250 sind es laut der Bewegung Fridays for Future, die mit anderen Organisationen zur Demo aufgerufen hat, von rund 150 spricht die Polizei. "Die Zukunft ist nicht zementiert – Klimagerechtigkeit jetzt und hier!", rufen sie Richtung Hauptverwaltung. "Greenwashing hält nur das Image sauber, nicht die Umwelt", steht auf einem Plakat.

Drinnen, im Kuppelsaal des Neubaus in Heidelberg-Neuenheim, sitzen unterdessen der Vorstandschef Dominik von Achten, Finanzvorstand Lorenz Näger und Aufsichtsratschef Fritz-Jürgen Heckmann bei einer virtuellen Hauptversammlung vor der Kamera und bemühen sich, alle 120 Fragen zu beantworten, die die Anteilseigner schriftlich eingereicht haben. Rund 1000 Aktionäre sehen ihnen per Livestream im Internet zu.

Es ist eine Fülle an Themen, zu denen der neue Chef, der erst seit Februar im Amt ist, Stellung beziehen muss. Wie draußen vor der Tür geht es auch drinnen um den CO2-Ausstoß des Konzerns und um Menschenrechte. Es geht um die Lage des Konzerns in Zeiten der Pandemie, um die gekappte Dividende, um die Zukunft und auch um Diversität – also die Vielfalt im Unternehmen und vor allem auf den Führungsetagen.

In Bezug auf die Herkunft sei die HeidelbergCement-Führung inzwischen gut aufgestellt, meint Aufsichtsratschef Heckmann. Von den sieben Vorstandsmitgliedern stammen nur noch zwei aus Deutschland. Allerdings bleiben dort bislang Männer unter sich. Daran will der Konzern nun arbeiten, wie Heckmann erklärt: "Wir haben unser Ziel geändert und streben mindestens eine Frau im Vorstand an." Ganz einfach sei das jedoch nicht – in einer männerdominierten Branche. Ende vergangenen Jahres waren dem Unternehmen zufolge in Deutschland 15 Prozent der Beschäftigten Frauen, in Führungspositionen waren es 9 Prozent. Auch dieser Anteil soll nun steigen.

Damit setzt der Konzern ein weiteres Thema auf die Agenda – in einer Zeit, die aufgrund der Corona-Pandemie von großer Unsicherheit geprägt ist. "Wir haben bewegte Monate hinter uns und wir werden auch bewegte Monate vor uns haben", so der Vorstandsvorsitzende. Einen konkreten Ausblick wagt er, trotz mehrfacher Nachfragen der Anteilseigner, auch jetzt nicht. Doch kündigt er an, die Konzernstrategie überarbeiten und Mitte September vorstellen zu wollen.

Immer wieder betont von Achten, in welch guter Verfassung HeidelbergCement in die Krise gegangen sei. Um ihr zu begegnen, hat das Management ein Programm aufgelegt, das bis zu einer Milliarde einsparen soll. Gespart wird unter anderem auch an der Ausschüttung an die Anteilseigner: Statt 2,20 Euro, wie ursprünglich vorgeschlagen, erhalten sie für 2019 nur 0,60 Euro Dividende je Aktie. Rund 317 Millionen Euro könne man so im Unternehmen halten, sagt von Achten. Eine Entscheidung, die mancher als überzogen empfindet. Nicht wenige, so Dieter Tassler vom SDK, hätten ihre Altersvorsorge auf Aktien aufgebaut und seien auf regelmäßige Ausschüttungen angewiesen.

Der Vorstandschef verteidigt die Entscheidung: Ziel sei es, die finanzielle Situation zu stabilisieren. "Wir sind als Unternehmen gut aufgestellt", erklärt von Achten, "aber die Dividenden-Kürzung gibt uns einen finanziellen Spielraum." Sobald wieder Normalität herrscht, verspricht er eine steigende Dividende.

Auch auf die Vorwürfe von Menschenrechtlern und Klimaschützern reagiert der HeidelbergCement-Chef. Der Konzern halte sich in allen Ländern, in denen er tätig sei, an Rechtsnormen und ethische Standards, sagt er. "Wir stellen nicht die Rendite über alles."

Zudem nehme das Unternehmen das Klima sehr ernst. Immer wieder führt von Achten die Ziele an, die sich der Konzern gesetzt hat: Bis 2030 will HeidelbergCement seinen CO2-Fußabdruck um 30 Prozent im Vergleich zu 1990 reduzieren. Bis 2050 will der Konzern klimaneutralen Beton anbieten. "Wir haben uns auf einen guten Weg gemacht und kommen gut voran", erklärt von Achten. Womöglich erschienen Kritikern die Ziele nicht ambitioniert genug. Aber man könne nicht alles über Nacht erreichen. Immerhin seien massive Einschnitte in die Produktion notwendig. Von Achten aber hofft auf die Zukunft und auf neue Technologien.