Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat angesichts der Corona-Pandemie voll in den Krisenmodus geschaltet. "Die massiven Maßnahmen zur Eindämmung des Virus erfordern fortwährende Anpassungen bei der operativen Steuerung unserer Geschäfte”, sagte Vorstandschef Dominik von Achten am Donnerstag. Derzeit sei nicht abschätzbar, wie lange die Vorsorgemaßnahmen anhalten würden und welche Auswirkungen auf die Bautätigkeit in den einzelnen Ländern zu erwarten seien. Täglich müsse das Unternehmen die Situation neu bewerten. "Jeden Morgen um 8 Uhr gibt es bei uns ein Krisengespräch", erklärte der seit Anfang Februar amtierende von Achten in einer Pressekonferenz am Donnerstag. Im Konzern zähle man bislang sieben bestätigte Corona-Fälle, keiner davon in Deutschland. Vorsorglich habe man intern einen Einstellungs- und Investitionsstopp verhängt. Mitarbeiter bauten Überstunden ab oder nähmen freiwillig unbezahlten Urlaub, zusätzlich prüfe man, wo Kurzarbeit eingesetzt werden könne.

Nicht einmal den obligatorischen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr traut sich HeidelbergCement angesichts der Corona-Krise zu. Das sei seriös derzeit einfach nicht möglich, sagte von Achten. Eigentlich wollte der Dax-Konzern Umsatz und operatives Ergebnis leicht steigern. "Wir nehmen den Ausblick aber nicht zurück, sondern setzen ihn nur aus", betonte der Konzernchef. Seine Hauptversammlung, die eigentlich am 7. Mai stattfinden sollte, verschiebt das Unternehmen und verlegt damit auch die Dividendenzahlung auf einen späteren Zeitpunkt.

Und sogar auf den Einzug in die neue Firmenzentrale in Heidelberg könnte die Corona-Krise Einfluss haben. "Unser ursprünglicher Plan war der Bezug des neuen Hauptverwaltungs-Gebäudes im ersten Halbjahr 2020", sagte eine Konzernsprecherin. Insoweit sei man noch im Zeitplan. "Wir hoffen natürlich, dass das alles noch so wie geplant klappt, aber im Moment kann natürlich niemand sagen, wie lange die Handwerker noch auf der Baustelle arbeiten", schränkte sie ein. "Wir sind gerade in der Phase des Innenausbaus und da sind natürlich viele Gewerke beteiligt".

An der Börse kamen die Nachrichten am Donnerstag schlecht an. Die Aktien brachen am Dax-Ende um über acht Prozent ein. Unisono verwiesen Analysten mit Blick auf den Baustoffkonzern auf die hohe Unsicherheit wegen des neuartigen Coronavirus. Das schicke die Aktie in den Keller, konstatiert etwa Analyst Marc Gabriel vom Bankhaus Lampe. Gleichzeitig hoben viele Analysten den beträchtlichen Spielraum an liquiden Mitteln von HeidelbergCement hervor. Gleiches gelte für den "großen Freiraum hinsichtlich der Vereinbarungen über die Kreditlinien", schrieb Analystin Elodie Rall von der US-Bank JPMorgan. Hinsichtlich der Liquidität erwarten wir keine Probleme, hatte zuvor auch HeidelbergCement-Finanzchef Lorenz Neger mehrfach betont. Und man werde alles dafür tun, die Kunden solange es geht zu versorgen.

Letztlich befinde sich der Baustoffkonzern in einer "skurrilen Situation", sagte von Achten. Denn "wir sind so gut in das neue Jahr gestartet wie noch nie zuvor". In den ersten beiden Monaten habe der Absatz von Zement, Zuschlagsstoffen und Transportbeton über dem bereits hohen Niveau des Vorjahres gelegen. Mittlerweile seien aber in den USA, Spanien und Frankreich mehrere Bauprojekte gestoppt worden.

Besonders dramatisch sein die Situation in Italien, wo HeidelbergCement aufgrund der Coronavirus-Pandemie in der Lombardei drei Werke geschlossen habe. Die restlichen Anlagen liefen in dem Land aber noch normal weiter, sagte der Konzernlenker. Das Unternehmen mache in Italien mit rund 1700 Mitarbeiter etwa 600 Millionen Euro Umsatz.

Für das vergangene Jahr will HeidelbergCement mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll je Aktie um zehn Cent auf 2,20 Euro erhöht werden.