Eine Auszubildende feilt an einem Werkstück: Die Corona-Pandemie hat den Ausbildungsmarkt heftig durcheinander gewirbelt, ungewöhnlich viele Stellen sind immer noch frei. Foto: dpa

Von Gernot Heller, RNZ Berlin

Heidelberg. Die Lage am Ausbildungsmarkt in Deutschland verschärft sich: Firmen und potenzielle Azubis finden schwer zusammen, die Corona-Krise hat das verschärft. Rainer Dulger, Heidelberger Unternehmer und Präsident der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände (BDA), will Jugendliche für eine Berufsausbildung begeistern.

Rainer Dulger. Foto: dpa | Wolfgang Kumm

Zwar suchen noch knapp 160.000 Auszubildende eine Lehrstelle. Zugleich gibt es einen großen Überhang auf der Angebotsseite. Wie ist die Lage?

Die Zahlen zeigen klar und deutlich: Junge Menschen haben trotz der Pandemie sehr gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Kurzum: Auf vier Bewerberinnen und Bewerber kommen rund fünf Ausbildungsplätze.

Woran hapert es? Welche Rolle spielt die Corona-Pandemie?

Viele junge Menschen sind durch die Pandemie verunsichert, schieben ihre Berufswahl auf und zögern mit ihrer Bewerbung. Dem wollen Wirtschaft und Politik gemeinsam entgegenwirken. Denn gerade jetzt sind Fachkräfte das Herzstück jedes Unternehmens und ein wichtiger Motor für den wirtschaftlichen Aufschwung nach der Krise.

Klar ist: Verlorene Ausbildungsjahrgänge wegen Corona können wir uns nicht leisten. Deshalb heißt es jetzt anpacken, offenes Potenzial nutzen und der Berufsorientierung neuen Rückenwind geben – Jugendliche begeistern, sich für einen Beruf zu entscheiden und sich zu bewerben.

Was kann, was muss die Politik was die Wirtschaft, vorrangig tun, um den Azubi-Mangel zu verringern?

Wir wollen das Matching von Betrieben und Auszubildenden auf dem Ausbildungsmarkt deutlich voranbringen. Denn leider konnten sich viele junge Menschen durch Schulschließungen und den Ausfall von Berufsmessen nicht ausreichend orientieren. Viele Angebote von Unternehmen konnten nicht sichtbar gemacht werden.

Daher holen wir nun zügig auf: Die Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung haben Anfang Juni gemeinsam den "Sommer der Berufsausbildung" gestartet, um für das Erfolgsmodell Duale Ausbildung zu werben. Bis Oktober sind dazu zahlreiche Aktionen der Allianz-Akteure aus Politik und Sozialpartnern geplant. Das Netzwerk "SCHULEWIRTSCHAFT Deutschland" der BDA hat zum Beispiel Anfang Juli mit täglichen Webinaren in der Woche der Elternarbeit gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit über 1500 Eltern, Lehrer und Schüler unmittelbar erreicht und beraten.

Droht bei manchen Betrieben womöglich Ausbildungsmüdigkeit?

Eine frühzeitige und praxisorientierte Berufsorientierung verhindert auch, dass sich Unternehmen aus der Ausbildung zurückziehen, die wiederholt keine Bewerberinnen und Bewerber gefunden haben – trotz dringendem Fachkräftebedarf und sehr guten Karrierechancen.