Der "Science Tower" der SRH in Heidelberg. Symbolfoto: dpa

Heidelberg. (mk) Die Heidelberger SRH, die deutschlandweit mehrere Kliniken und Bildungseinrichtungen betreibt, hat das Geschäftsjahr 2020 unter anderem durch die Übernahme des Burgenlandklinikums in Sachsen-Anhalt mit einem deutlichen Umsatzplus abgeschlossen. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sei das Betriebsergebnis allerdings deutlich zurückgegangen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. "Der Corona-Krise zum Trotz sind wir wirtschaftlich sehr solide aufgestellt. Es war ein sehr, sehr herausforderndes Jahr", sagte Christof Hettich, Vorstandsvorsitzender der SRH.

Sehr positiv habe sich der Bereich Hochschulen entwickelt. Die Studentenzahl sei auf einen neuen Rekordwert geklettert: Ende 2020 seien rund 16.500 Studenten an den Hochschulen der SRH eingeschrieben gewesen. "Unser gesamter Bildungsbereich hat sich sehr schnell und flexibel der besonderen Situation angepasst und auf neue Formate umgestellt", so Hettich. "So konnten wir den Lehrbetrieb nicht nur nahtlos weiterführen, sondern sogar ausbauen."

Große Auswirkungen hatte die Corona-Pandemie auf den Konzernbereich Gesundheit. Die staatlichen Rettungsschirme seien für die SRH im Bereich der Akutkliniken zwar weitgehend kostendeckend, nicht aber in den Rehakliniken und Medizinischen Versorgungszentren. Hier habe man coronabedingt deutliche Ergebniseinbußen hinnehmen müssen.