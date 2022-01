Von Matthias Kros

Heidelberg. Ein Konsortium aus zehn deutschen Organisationen aus Wirtschaft und Wissenschaft will mit "OpenGPT-X" ein neuartiges Sprachmodell basierend auf Künstlicher Intelligenz (KI) für Europa entwickeln. Das teilten die federführenden Fraunhofer-Institute für Intelligente Analyse- und Informationssysteme (IAIS) sowie für Integrierte Schaltungen (IIS) am Wochenende mit. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert das Projekt mit rund 15 Millionen Euro. Besonderer Wert wird auf den Datenschutz sowie die europäische Sprachenvielfalt gelegt.

Dabei greift das Konsortium für die Entwicklung des KI-Modells auf die Technologie des vor drei Jahren gegründeten Unternehmens Aleph Alpha aus Heidelberg zurück, das als Vorreiter in der Entwicklung allgemeiner künstlicher Intelligenz in Europa gilt und für Fachleute schon jetzt zur Weltspitze zählt. Diese allgemeine KI soll Maschinen in die Lage versetzen, sich wie Menschen Kenntnisse über das Leben im Allgemeinen zu verschaffen und nicht nur einzelne Fachsprachen zu beherrschen. Laut Jonas Andrulis, Mitgründer und Firmenchef von Aleph Alpha, ist seine Technologie in der Lage, Bilder und Texte mithilfe eines eigenen Weltwissens zu verstehen und einzuordnen. Auf dieser Basis könne sie Kontexte herstellen, Aufgaben lösen, Fachfragen beantworten und Zusammenfassungen zu komplexen Themen erstellen.

Schon heute seien Sprachtechnologien in Form von Sprachassistenten, Schreib- oder Chatbots in vielen Unternehmen im Einsatz, so das Fraunhofer Institut in einer Mitteilung. Große KI-Sprachmodelle aus Amerika und Asien, die bislang den Markt dominierten, könnten aber bereits qualitativ anspruchsvollere Aufgaben übernehmen, wie Zeitungsartikel schreiben, juristische Texte zusammenfassen und übersetzen, Kundengespräche führen, Tweets auf dem Nachrichtendienst Twitter absetzen und – gebe man ihnen eine Machart vor – sogar Gedichte schreiben.

Vor rund zwei Jahren hatte das US-Unternehmen OpenAI mit seinem KI-Sprachmodell GPT-3, das Milliarden von Wörtern enthält, den Markt revolutioniert. Es bietet seinen Nutzern jedoch keinen freien Zugang, sondern lediglich eine Schnittstelle. Auch Datenschutz und eine Einbindung europäischer Sprachen, Kulturen und Werte ist nicht vorgesehen. Um die Innovationsmöglichkeiten für den europäischen Markt und insbesondere mittelständische Unternehmen zu erschließen, soll nun mit dem für alle offene "OpenGPT-X" eine Antwort darauf gefunden werden.

Für Wirtschaft, Industrie und Gesellschaft sei das Potenzial von KI-Sprachtechnologien enorm, das habe die internationale Konkurrenz bereits erkannt, betonte Projektleiter Nicolas Flores-Herr vom Fraunhofer-Institut. "Ein europäisches KI-Sprachmodell wie OpenGPT-X ist daher zwingend notwendig, um die digitale Souveränität und marktwirtschaftliche Unabhängigkeit in Europa zu gewährleisten."

Als europäische Sprach-KI soll "OpenGPT-X" nun nach und nach in den fünf meistgesprochenen Sprachen Europas zur Verfügung stehen. Die Laufzeit des Projekts beginnt im Januar 2022 und beträgt drei Jahre.