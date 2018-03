Heidelberg. (dbe) Die Heidelberger Druckmaschinen AG beschafft sich frisches Kapital, das vor allem für den Ausbau der digitalen Geschäftsmodelle genutzt werden soll. Wie das Unternehmen am gestrigen Dienstag mitteilte, sei mit einer Bankengruppe eine neue syndizierte Kreditlinie zu verbesserten Konditionen vereinbart worden. Mit einem Volumen von 320 Millionen Euro und einer Laufzeit bis März 2023 verschaffe sich das Unternehmen "finanzielle Flexibilität" und eine "langfristige Planungssicherheit". Finanzvorstand Dirk Kaliebe betonte: "Die Refinanzierung ist ein erneuter Vertrauensbeweis der Banken in unseren strategischen Weg in eine digitale Zukunft." Die finanzielle Basis für die neuen digitalen Technologien sei damit langfristig gesichert, gleichzeitig würden die Zinskosten durch die Optimierung des Finanzrahmens weiter sinken.

Durch den neuen finanziellen Spielraum soll auch ein Teil der bis 2022 laufenden 8-Prozent-Anleihe vorzeitig zu günstigeren Konditionen abgelöst werden. Heidelberger Druckmaschinen will nach eigenen Angaben mittelfristig die Finanzierungszinsen auf rund 20 Millionen Euro annähernd halbieren.