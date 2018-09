Lamy-Firmensitz in Heidelberg-Wieblingen. Archivfoto: Alex

Von Daniel Bernock

Heidelberg. Selbst die erfahrene Richterin Sigrid Pult-Wilhelm sprach am Dienstag von einem "sehr komplexen Fall." Die IG Metall Heidelberg wirft dem Schreibgerätehersteller Lamy vor, auf die Betriebsratswahl im März Einfluss genommen zu haben - und zählt zahlreiche Missstände auf. Lamy streitet das ab - und verweist darauf, dass die Gewerkschaft den Wahlvorstand geschult habe.

Das Arbeitsgericht Heidelberg muss nun Klarheit in diesen komplexen Fall bringen. Dass kleinere Fehler bei Betriebsratswahlen vorkommen, sei häufig der Fall, sagte die Vorsitzende Richterin Pult-Wilhelm. Entscheidend sei, ob die Verfahrensfehler zum einen Gewicht hätten und zum anderen Auswirkungen auf den Wahlausgang hatten.

Das Gericht ließ am Dienstag durchblicken, dass die Vorwürfe der IG Metall durchaus schwer wiegen und eine Anfechtung der Wahl somit möglich wäre. Einen Entschluss fällte das Arbeitsgericht gestern allerdings noch nicht. Am 16. Oktober soll die Entscheidung verkündet werden. Bis dahin, so die Richterin, sollten die Beteiligten die Zeit nutzen, um die "atmosphärischen Störungen" zu klären.

Eine Versöhnung zwischen Lamy und der IG Metall scheint nach dem Termin am Dienstag jedoch in weiter Ferne. Zu tief scheinen die Gräben. Mehrmals kochten die Emotionen hoch, fielen sich die Beteiligten ins Wort, viele Male waren die Aussagen beider Seiten konträr zueinander.

Einer der Streitpunkte ist die Zulassung einer Betriebsratsliste zur Wahl durch den Wahlvorstand - obwohl diese Liste zu wenige der benötigten Stützunterschriften hatte. Diesen Fehler sah auch die Anwältin von Lamy, Kerstin Reiserer, ein.

Sie warf der IG Metall jedoch vor, nicht während der Wahlvorbereitungen auf diesen Fehler hingewiesen zu haben. Die IG Metall war für die Schulung des Wahlvorstands verantwortlich.

Vielmehr habe die Gewerkschaft die Wahl abgewartet und erst nachdem das Ergebnis für sie nicht zufriedenstellend war, habe sie auf diesen Fehler hingewiesen und die Wahl angefochten.

Das sei ein "Rechtsmissbrauch", so die Lamy-Anwältin. Die Gegenseite - die IG Metall war durch Gewerkschaftssekretär Türker Baloglu vertreten - widersprach. Er habe auf den Fehler hingewiesen, das sei auch protokolliert.

Der Rechtsanwalt der IG Metall, Belamir Evise, sprach von einem "Lehrbuchprozess", an dem zu sehen sei, was bei einer Betriebsratswahl alles falsch gemacht werden kann. Insgesamt wies er auf 24 Fehler hin - "von Anfang bis Ende."

Gestritten wurde am Dienstag sogar über die Anzahl der Lamy-Mitarbeiter zum Zeitpunkt der Betriebsratswahl. Denn diese hat Auswirkungen auf die Größe des zu wählenden Betriebsrats. Lamy hat bei der Mitarbeiterzahl auch Leiharbeiter mitgezählt, laut IG Metall sind diese wegen ihrer kurzen Betriebszugehörigkeit aber nicht stimmberechtigt. Und sogar um die Frage, ob Mitarbeiter, die länger erkrankt sind, bei der Wahl stimmberechtigt sind oder nicht, wurde gestritten.

Dass der Fall brisant ist, zeigte sich bereits vor dem eigentlichen Schlagabtausch: Die Vorsitzende Richterin wies zu Prozessbeginn darauf hin, dass eine ehrenamtliche Richterin Mitglied der IG Metall ist. Die Anwältin der Lamy-Seite reagierte überrascht: "Dass jemand von der Richterbank Mitglied in der antragstellenden Gewerkschaft ist, dem können wir nicht zustimmen", sagte die Rechtsanwältin.

Von der Gegenseite hieß es, dass die Richterin nur ein einfaches Mitglied sei. Zudem habe dies keinen Einfluss auf ihr Urteilsvermögen. Verfassungsrichter hätten in vielen Fällen auch ein Parteibuch und müssten sich dennoch überparteilich mit politischen Fällen beschäftigen, so Evise.

Das Gericht sah es ähnlich. Eine Ablehnung wegen Befangenheit setze einen Grund für ein Misstrauen voraus, und dass die Person nicht unvoreingenommen entscheiden könne. Eine bloße Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft sorge jedoch nicht für eine Befangenheit, so die Richterin.

IG Metall und Lamy streiten seit Monaten. Im August hatte der Schreibgerätehersteller alle Tarifvereinbarungen mit der IG Metall gekündigt. Die Gewerkschaft warnte vor Verschlechterungen für die Mitarbeiter, laut Lamy soll alles beim Alten bleiben.