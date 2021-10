Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG plant im Dezember erstmals seit mehr als zwei Jahren wieder ohne Kurzarbeit. "Die Auftragslage ermöglicht, die Kurzarbeit Schritt für Schritt zurückzufahren", sagte ein Konzernsprecher auf Anfrage. Im vierten Quartal 2021 werde das Instrument daher nur noch in einzelnen Bereichen eingesetzt. "Und bis Dezember wird die Kurzarbeit voraussichtlich vollständig erledigt sein". Einzelne Bereiche seien bereits seit Sommer ohne Kurzarbeit ausgekommen.

Heideldruck hatte die aktuelle Kurzarbeit erstmals im Juni 2019 angemeldet und ab dem darauffolgenden September immer wieder eingesetzt – also schon vor der Corona-Krise. Ihren Höhepunkt erreichte die Nutzung der Maßnahme 2020 als zeitweise nur noch rund zehn Prozent der Belegschaft überhaupt anwesend waren und das Stammwerk in Wiesloch nur noch in einer Art Notbetrieb lief. "Was nicht dringend ist, machen wir nicht", hatte der Vorstandsvorsitzende Rainer Hundsdörfer im Oktober 2020 gesagt. Möglich machten die lange Dauer der Kurzarbeit bei Heideldruck auch Corona-bedingte Sonderregelungen, die die Bundesregierung erst kürzlich bis Jahresende 2021 verlängert hatte.

Doch ganz sicher erscheint die vollständige Rückkehr zum Normalbetrieb bei dem weltgrößten Druckmaschinenbauer nicht zu sein. "Wir beobachten eine volatile Teileversorgung, die gegebenenfalls Auswirkungen für die kommenden Monate entfalten könnte", räumte der Sprecher ein.

Materialmangel und Lieferengpässen belasten derzeit die gesamte Weltwirtschaft. Sie sind eine Folgewirkung der Corona-Krise 2020, während dessen die Nachfrage eingebrochen war. Mit der Konjunkturerholung zieht die globale Nachfrage nun wieder an. Rohstoffe und Vorprodukte wie Halbleiter sind knapp und haben sich deutlich verteuert. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher müssen manche Unternehmen deshalb ihre Produktion merklich drosseln. Vor allem im Automobilbau hatte es schon mehrfach Kurzarbeit gegeben.

Bislang hatte Hundsdörfer das Thema Materialmangel eher heruntergespielt. Es zahle sich jetzt aus, dass Heideldruck seit jeher langfristig disponiere und enge Beziehungen zu seinen Lieferanten pflege, hatte er noch Anfang August gesagt. "Wir haben es da sicher besser als manch anderer Maschinenbauer". Engpässe sah er damals keine. Und wenn, dann zeige sich das eher durch steigende Preise.

Inzwischen scheint das anders zu sein. Auch Ralph Arns, Vorsitzender des Betriebsrats, verwies am Freitag auf diese Problematik. Zwar geht auch er davon aus, dass "wir langsam aus der Kurzarbeit herausfahren und diese im vierten Quartal nur noch punktuell benötigen". "Sorgen bereitet uns allerdings die Teileversorgung", so der Arbeitnehmervertreter

Heideldruck hatte am Donnerstag einen Führungswechsel an der Spitze bekanntgegeben: Ludwin Monz wird nach Angaben des Unternehmens die Nachfolge des bisherigen Vorstandsvorsitzenden Hundsdörfer übernehmen. Der 58-Jährige soll seine Arbeit mit dem Start des neuen Geschäftsjahres zum 1. April 2022 beginnen. Monz hat noch bis Jahresende den Vorstandsvorsitz beim Medizintechnik-Konzern Carl Zeiss Meditec (Jena) inne.

Arns sieht dem Wechsel mit Zuversicht entgegen: "Den neuen Konzernchef heißen wir herzlich willkommen und wünschen ihm eine glückliche Hand", sagte der Betriebsratsvorsitzende nicht ohne einige Forderungen zu formulieren: Neben dem Erhalt und Ausbau der Arbeitsplätze geht es ihm vor allem darum, Innovationen voranzutreiben und neue Geschäftsfelder zu erschließen.