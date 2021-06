Von Matthias Kros

Heidelberg. Die Heidelberger Druckmaschinen AG kommt bei ihren Standort- und Strukturoptimierungen weiter voran. Nachdem der Druckmaschinenbauer im vergangenen Jahr die Print Media Academy (PMA) in Heidelberg und Teilflächen des Stammwerks in Wiesloch veräußert hatte, legte das Unternehmen nun in Großbritannien nach: Nach Durchführung eines Auktionsverfahrens habe man über die eigene Tochtergesellschaft Heidelberg Graphic Equipment Ltd. einen Kaufvertrag mit dem Immobilienentwickler Fairview New Homes Ltd. über den Verkauf der Immobilie in Brentford unterzeichnet, teilte Heideldruck am Dienstag nach Börsenschluss mit.

Die verkaufte Immobilie befinde sich zwischen der Londoner City und dem Flughafen Heathrow und diene derzeit als Kunden- und Vertriebszentrale von Heideldruck in Großbritannien. Die neue britische Kundenzentrale soll noch vor Ende 2021 in den Westen von London umziehen.

Man erwarte, dass die Transaktion mit einem vereinbarten Kaufpreis im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich im letzten Quartal 2021 vollzogen werde, hieß es weiter. Auf Basis der aktuellen Buchwerte der veräußerten Immobilie glaube man einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 25 Millionen Euro (vor Transaktionskosten und Steuern) zu realisieren.

"Die Veräußerung der frei werdenden Liegenschaft in Brentford ein wichtiger Schritt in der voranschreitenden Anpassung unserer Strukturen", sagte Rainer Hundsdörfer, Vorstandsvorsitzender von Heideldruck, einer Mitteilung zufolge. Durch effizientere Flächennutzung spare man künftig erhebliche Kosten ein. "Die hierdurch frei werdenden Mittel nutzen wir, um unsere Liquidität zu stärken und strategische Zukunftsinvestitionen auf dem Weg unserer digitalen Transformation weiter voranzutreiben", so Hundsdörfer. Der Druckmaschinenbauer, der in den vergangenen Jahren eine tiefe Krise durchlebte, zeigte sich zuletzt überzeugt, die Wende geschafft zu haben. Vor allem durch Kosteneinsparungen konnte die Gewinnschwelle deutlich gesenkt werden, weshalb Hundsdörfer wieder profitables Wachstum erwartet.

Heidelberg betreut mit etwa 160 Mitarbeitern rund 1400 Kunden in Großbritannien und Irland. "Mit dem geplanten Umzug der Vertriebs- und Servicezentrale können wir unsere Kunden in Großbritannien künftig noch effizienter betreuen", sagte der Vorstandschef.