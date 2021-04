Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Wissenschaftsverlag Springer Nature (Berlin/Heidelberg) verfolgt seinen geplanten Börsengang offenbar derzeit nicht weiter. Einem Bericht der US-Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge plant der Finanzinvestor BC Partners, der den Börsengang nutzen wollte, um nach und nach bei Springer auszusteigen, nun einen Verkauf seines Anteils an den Vermögensverwalter Neuberger Berman. Der Plan werde gerade "finalisiert", so die Nachrichtenagentur, und könne schon in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden. Die Mehrheit an Springer Nature (53 Prozent) hält die Holtzbrinck Publishing Group (Stuttgart), die als langfristiger Investor gilt.

Springer Nature war 2015 aus der Fusion von Springer Science mit der Holtzbrinck-Tochter Macmillan Science & Education entstanden. Zuvor war das Unternehmen zeitweise im Besitz des Bertelsmann-Konzerns gewesen und hatte anschließend verschiedenen Finanzinvestoren gehört. Der Verlag bringt rund 13.000 Fachbuch-Titel jährlich auf den Markt und verlegt über 3000 Fachzeitschriften, darunter das bekannte Wissenschaftsmagazin "Nature". Mit rund 10.000 Beschäftigten an 200 Standorten ist Springer Nature in mehr als 50 Ländern präsent.

Heidelberg ist der größte Einzelstandort von Springer Nature in Deutschland. 840 Beschäftigte arbeiten hier für den Springer-Verlag, für Spektrum der Wissenschaft, den Springer Medizin Verlag und das Springer Nature Customer Service Center. Zudem sitzt der frühere Vorstandsvorsitzende von HeidelbergCement, Bernd Scheifele, im Aufsichtsrat von Springer Nature, seine Amtszeit endet allerdings in diesem Jahr. Der eingetragene Firmensitz von Springer Nature sei in Berlin, sagte eine Sprecherin am Freitag in der deutschen Hauptstadt, die Mitglieder der Geschäftsführung seien jedoch an verschiedenen Standorten beheimatet und oft zwischen den Standorten unterwegs. Zu den möglichen Wechseln in der Eigentümerstruktur gab die Sprecherin des Verlags am Freitag keine Stellungnahme ab, was in Fällen wie diesen üblich ist. Die beteiligten Finanzinvestoren hatten es gegenüber Bloomberg genauso gehalten.

Springer Nature hatte im Frühjahr 2018 erstmals Pläne für eine Platzierung an der Frankfurter Börse vorgestellt und wollte auf diesem Wege eigentlich mindestens 1,2 Milliarden Euro einnehmen. Insgesamt wird Springer Nature den Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters zufolge mit etwa 7 Milliarden Euro bewertet. Der Umsatz des Verlags lag im Jahr 2019 bei etwa 1,7 Milliarden Euro.

Die Börsenpläne verliefen allerdings nach der Ankündigung von 2018 im Sande, ein zweiter Anlauf scheiterte dann im Frühjahr 2020 an der Corona-Pandemie, die das wichtige Geschäft mit Lehr- und Schulbüchern belastete. Universitäten und Schulen waren und sind teilweise weltweit noch immer geschlossen. Angeblich wurde dann im Herbst 2020 ein weiterer Versuch gestartet, der aber offiziell nicht bestätigt wurde. Es wäre die größte Emission in Frankfurt im vergangenen Jahr gewesen.