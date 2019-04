Heidelberg. (dbe) Wieder beschäftigt sich ein Arbeitsgericht mit der Firma Lamy. Ein Betriebsrat des Unternehmens hat bei der Heidelberger Kammer des Arbeitsgerichts Mannheim Klage gegen den Schreibgerätehersteller eingereicht. Das bestätigte am Donnerstag eine Sprecherin des Gerichts. Nach Angaben seines Anwalts wird der Kläger, seitdem er in den Betriebsrat gewählt wurde, mit "deutlich unterwertigen Tätigkeiten" betraut. Lamy-Geschäftsführer Peter Utsch soll dem Kläger mehrfach klar gemacht haben, dass seine berufliche Laufbahn erst wieder einen positiven Lauf nehme, wenn er aus dem Betriebsrat austrete. "Es kann nicht angehen, dass die Beklagte (die Firma Lamy, Anm. d. Red.) derart eklatant den Kläger ob seiner Betriebsratstätigkeit benachteiligt", heißt es in der Klagebegründung an das Arbeitsgericht, die der RNZ vorliegt.

Nach Angaben des Arbeitsgerichts hat die Vorsitzende Richterin Andrea Lehner am Donnerstag angeregt, dass die Sache in einem Güterichtertermin geklärt werden soll. Ein Güteverfahren folgt anderen Regeln als sonstige Verfahren, zum Beispiel ist es unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein speziell geschulter Güterichter soll die Streitparteien unterstützen, eine Lösung für ihren Konflikt zu finden. Ob es zu diesem Prozedere kommt, ist nach Angaben des Arbeitsgerichts noch nicht sicher. Beide Parteien müssen diesem Schritt bis Anfang nächster Woche zustimmen. Wenn es zu keinem Güteverfahren kommt, beziehungsweise die Mediation scheitert, könnte es auch zu einem normalen arbeitsgerichtlichen Verfahren inklusive Verhandlung kommen.

Lamy wehrte sich am Donnerstag gegen die Vorwürfe: "Wir möchten betonen, dass die Vorwürfe des Klägers seitens Lamy absolut nicht nachvollzogen werden können, da sie ohne Substanz sind", hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens. In der Verhandlung habe die Firma detailliert dargelegt, dass der Beschäftigte "vertrags- und ordnungsgemäß beschäftigt" wurde. Nach Angaben der Firma sei es "zu keiner Zeit zu einer Benachteiligung" gekommen.

Vielmehr sei der Kläger mit "für das Unternehmen bedeutenden Projekten betraut", hieß es im Lamy-Statement. Aufgrund der Tätigkeit im Betriebsrat sei es zu keiner Benachteiligung für den Mitarbeiter gekommen. "Die Zusammenarbeit zwischen Betriebsrat und Geschäftsführung war und ist stets vertrauensvoll, auf Augenhöhe und von gegenseitiger Wertschätzung geprägt", so Lamy.

Erst im Januar hatte sich ein Bereichsleiter bei Lamy gegen eine erfolgte Kündigung gewehrt. Die von der Unternehmensleitung vorgebrachten Kündigungsgründe seien nicht zutreffend, hatte sein Anwalt gesagt. Vielmehr wolle man seinen Mandanten loswerden. Auch im Januar stimmten beide Parteien einem Güterichterverfahren zu, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand.

Bei dem Schreibgerätehersteller, der seine Stifte am Standort in Wieblingen fertigt, steht bald eine neue Betriebsratswahl an. Im Oktober hatte das Arbeitsgericht Heidelberg die Wahl der Arbeitnehmervertreter für "unwirksam" erklärt. Geklagt hatte die IG Metall, die insgesamt 24 Fehler im Zuge der Wahl sah. Das Unternehmen hatte gegen die Entscheidung des Gerichts Rechtsmittel eingelegt. Anfang März war der gesamte Betriebsrat dann zurückgetreten, um den Weg für Neuwahlen freizumachen.