Alles was er braucht, ist ein Vorbild, das sich abzuformen lohnt. Leon Emanuel Blanck hat zahlreiche Design-Visionen, die er nun in Berlin umsetzen will. Foto: Laura Mahlberg

Von Noemi Girgla

Mannheim. Begonnen hat alles mit einer unkonventionellen Idee und einer Nähmaschine. Heute gehört ihm ein Unternehmen, das einen soliden sechsstelligen Jahresumsatz vorweisen kann. Leon Emanuel Blanck ist 34 Jahre alt und hätte sich noch vor zehn Jahren nicht träumen lassen, wohin ihn sein Weg einmal führt - nämlich um die ganze Welt. 20 ausgewählte Boutiquen, darunter in New York, Tokyo, Moskau, Schanghai und Los Angeles führen seine Werke. Dabei handelt es sich nicht um Stangenware. Während seines Modedesignstudiums in Mannheim entwickelte der junge Designer im Zuge eines Drapier-Kurses eine eigene Technik, die er "Anfractuous Distortion", gewundene Verdrehung, nannte.

Was seine Prüfer kritisch beäugten, wurde schnell zum Selbstläufer in der avantgardistischen Modeszene. Blanck hält sich nicht an Schnittmuster oder Größentabellen. Er drapiert seine Stoffe direkt am Körper, sieht wie sie fallen, um mit dem Stoff immer näher an den Körper heranzugehen und diesen zu umspielen. Seine Ambition ist, eine zweite Haut zu schaffen, dabei jedoch nicht in der Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Nähte folgen keinen Regeln, sondern dem anatomischen Vorbild. Dabei entsteht ein Wechselspiel von Körper, Stoff und Bewegung.

Seinen Stil kennzeichnet ein eigener Charakter. Er bevorzugt ehrliche Materialien, wie Baumwolle und Leder, die er dann mit Epoxid-Harzen versteift, um ihnen Stabilität zu verleihen. "Das geht mit jeder Faser", erläutert der Avantgardist, "alles was man braucht, ist ein Vorbild." Damit meint er nicht etwa Luigi Colani, dessen Werke er schon immer bewunderte und die ihn inspirierten, sondern vielmehr ein natürliches Vorbild, eine interessante Silhouette, die es sich abzuformen lohnt. Form, Verhältnisse und Linienführung sprechen den Individualisten an, inspirieren ihn. "Meine Technik lässt sich auf alles anwenden, alles hat die gleiche DNA", erklärt er.

Noch bis Ende des vergangenen Jahres befand sich Blancks Atelier in Heidelberg, wo er neun Mitarbeiter beschäftigte. Im November 2018 war es dann Zeit für einen Ortswechsel. Nicht aus wirtschaftlicher Motivation heraus. Er hatte schlichtweg den Fundus seiner Heimatstadt ausgeschöpft und war auf der Suche nach einem neuen "Input". "Nach Berlin zu gehen, war eine gemeinschaftliche Entscheidung von mir und meinem Team", erklärt er den Standortwechsel. "Wäre ich allein gewesen, hätte ich mir auch vorstellen können, ins Ausland zu gehen. Von wo aus ich arbeite, ist relativ egal." Das größte Potenzial, um die Design-Linie voranzubringen, sahen alle in Berlin, wohin ihm die Hälfte seines Teams folgte. Das neue Atelier, in dem der Selfmademan jetzt mit sieben Mitarbeitern und drei Praktikanten arbeitet, liegt in Lichtenberg, etwas außerhalb des Zentrums der Metropole.

Die ersten drei Monate nach dem Umzug bewegten er und sein Team sich nach eigenen Angaben arbeitstechnisch auf einem Null-Stand. "Aber nun ist viel mehr geplant. Vieles, vieles wird kommen, aber es wird etwas dauern, es ist eben kein Massenprodukt", charakterisiert Blanck die momentane Situation. Auch wenn Berlin teurer ist, die Wege weiter sind, alles anstrengender geworden ist und er sein Team teilweise neu aufbauen musste, bleibt sein Blick in die Zukunft entspannt, hält er an seinen Visionen fest - und zuzutrauen ist ihm so gut wie alles.

Begründet hat das "Design-enfant-terrible" sein Unternehmen direkt nach Abschluss seines Studiums. Von einem Onkel bekam er ein Darlehen von 10.000 Euro als Startkapital, von der Bank einen Kleinkredit von 7000 Euro. Davon wurden Nähmaschine, Schnitttisch und Stoffe angeschafft sowie die Miete für den Showroom in Paris gezahlt. "Mit dem, was ich heute weiß, würde mir die Hälfte reichen", grinst der sympathische Lockenkopf verschmitzt, "ich habe viel Geld für unnötige Sachen ausgegeben. Aber so bin ich, ich muss meine eigenen Erfahrungen machen." Längst ist das Startkapital zurückgezahlt. Schon nach zwei Jahren war das Unternehmen so weit, dass sein Gründer von dem Erlös leben konnte und die ersten Mitarbeiter einstellte. Eine GmbH ist im Moment nicht geplant, da dies einige Abläufe verkomplizieren würde. "Man ist so verliebt in seine eigenen Sachen, dass es schwerfällt auch nur etwas aus der Hand zu geben", erläutert der Designer.

Was er sich jedoch durchaus vorstellen könnte, wäre ein finanzkräftiger Partner oder Investor, mit dem er gemeinsam ein Design-Imperium verwirklichen könne. Auch hier ist Blanck "picky", wählerisch, wie er von sich selbst sagt. Der potenzielle Partner müsse nicht nur Geld, sondern auch ein gewisses Know-how und Liebe zum Design mitbringen, außerdem seriös und vertrauenswürdig sein. Er möchte nicht mit jedem arbeiten und nicht jeden Kompromiss eingehen. "Ich lebe eben eine wirtschaftliche Unwirtschaftlichkeit", lautet seine ironische Selbsteinschätzung.

Das günstigste T-Shirt des Wahl-Berliners kostet 300 Euro, die günstigste Lederjacke 2600 Euro und auf seinen 250 Quadratmetern in Lichtenberg lagert Ware von mehreren hunderttausend Euro. Dennoch wäre ein finanzstarker Partner eine gute Möglichkeit, um weitere Ideen auf den Weg zu bringen. Derzeit träumt er davon, ein Boot oder Motorrad zu entwerfen, das seine Handschrift trägt. "Meine Technik lässt sich auf alles anwenden, ob Haus oder Klobürste. Alles was ich brauche, ist etwas, das mich inspiriert und das ich abformen kann. Damit lässt sich ein ganzes Universum kreieren", schwärmt der Visionär. Sollte sich dafür kein Mitstreiter finden, meint er schlicht: "Es geht auch anders, dauert dann nur eben etwas länger."

Dass er nicht nur Kleidung entwerfen kann, hat der Allrounder längst bewiesen. Als Vorprodukt seines Schaffens entstehen anatomisch geformte Skulpturen, die er entweder zerstören oder weiter ausarbeiten kann. Seit dem 25. April ist eine solche in einer Privatgalerie in Berlin-Mitte zu bewundern. Der stolze Preis: ein hoher fünfstelliger Betrag. "Eine Auftragsarbeit wäre schwierig", räumt der Kreative ein. "Ich wüsste gar nicht, wie das entstehen sollte." Allen künstlerischen Allüren zum Trotz ist Blanck auf dem Boden geblieben. Dass er an seinen Produkten wesentlich mehr verdienen könnte, ist ihm bewusst, aber er will sich nicht verkaufen, seine Individualität bewahren, einzigartig bleiben.