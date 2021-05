Von Thomas Veigel

Heidelberg. Haben Sie in der letzten Zeit daran gedacht, anstehende Renovierungen an Haus oder Wohnung endlich zu verwirklichen? Vielleicht die Fenster erneuern oder eine neue Haustür einbauen lassen? Wenn das so ist, dann sollten Sie sich beeilen: Fast alles wird teurer. "Unsere Lieferanten teilen uns nacheinander mit, dass sie demnächst kräftig die Preise erhöhen werden", sagt Schreinermeister Arno Spilger von der Schreinerei F. + W. Spilger GmbH in Hirschberg. Die Holzpreise für einheimische Hölzer erhöhen sich ab 1. Juni deutlich. Auch Glas wird teurer, sagt Spilger, ebenso die Beschläge. Also alles, was es für ein Fenster braucht.

Insgesamt warnt die Baubranche Bauherren vor einem Preisschock. Preissteigerungen von bis 50 Prozent – wie bei Wärmedämmungen oder bei Trockenbauprofilen – werden die Preise auch für Neubauten deutlich erhöhen.

Schon seit Jahresbeginn steigen die Holzpreise so stark und so schnell wie noch nie. Der Preis für gewöhnliche Dachlatten hat sich in einigen Regionen verdreifacht. Die Bauwirtschaft boomt, aber auch der Export ist für den Preisanstieg in Deutschland mitverantwortlich. In den USA kostet Bauholz mehr als das Doppelte als hierzulande und deshalb wird exportiert. Der Markt ist trotz des hohen Schadholzaufkommens der vergangenen Jahre wie leer gefegt.

Nicht nur in der Bauwirtschaft, auch in anderen Branchen zeigt der Preistrend steil nach oben. Die Ursachen sind vielfältig, aber immer wieder wird die Pandemie genannt. Am Anfang hat das Corona-Virus die Menschen in eine Schockstarre versetzt. Außer Klopapier, Mehl und alkoholhaltigen Getränken wurde kaum noch etwas gekauft. Die Wirtschaft schien zusammenzubrechen. Eilig wurden Kostensenkungsmaßnahmen vorbereitet. Als eine der Ursachen für die anrollende Welle von Preiserhöhungen nennt der Zentralverbands Deutsches Baugewerbe die in der ersten Phase der Pandemie heruntergefahrene Produktion. Die meisten Branchen hatten sich aber schnell wieder gefangen. Als die Konjunktur wieder in Fahrt gekommen war, wuchs die Nachfrage schneller als die Kapazität.

Im Krisenmodus befinden sich weiterhin die Luftfahrt, der Tourismus, die Gastronomie und vor allem die Kultur. Aber ansonsten brummt der Laden. Der Lockdown hat das Konsumverhalten der Leute nicht nur verändert, sondern auch befeuert. Vom Homeoffice aus wird bestellt, was Konto und Kreditrahmen hergeben. Möbel, Fahrräder, Laptops, Smartphones, Fernsehgeräte und vieles mehr.

Beispiel Fahrräder: Schon vor der Pandemie erlebte die Branche einen Boom, angefeuert vor allem von E-Bikes. Der Verkauf von Elektro-Rädern stieg im Jahr 2020 um fast 50 Prozent auf knapp zwei Millionen Stück, insgesamt wurden fünf Millionen Fahrräder verkauft - ein Plus von knapp 20 Prozent. In diesem Jahr gehen die Verkäufe weiter steil nach oben. Und trotzdem geraten einige Hersteller in Schwierigkeiten, weil der Nachschub von Rahmen und Komponenten aus Asien ins Stocken geraten ist.

So droht der Fahrradmanufaktur Liteville aus Oberbayern, deren Mountainbike "301" seit 15 Jahren Kultstatus genießt, das Aus. Denn der Boom nutzt vor allem den großen Konzernen, die ihre Marktmacht nutzen und den Komponenten-Markt leerkaufen. Liteville, sagte Firmengründer Jo Klieber kürzlich in einem Interview, könne beispielsweise die nächsten Bremsen erst wieder im Jahr 2023 bestellen. Nun ist Liteville auf der Suche nach einem Investor, der das wirtschaftliche Überleben sichern soll.

Dazu kommt ein weiterer Engpass, der fast alle Produkte aus Asien verteuert: Die Containerschifffahrt erlebt einen noch nicht da gewesenen Boom. Etwa 80 Prozent aller Güter, die wir konsumieren, kommen über das Meer zu uns. Um jedes Schiff und um jeden Container wird derzeit gekämpft. Die Preise für das Chartern eines Schiffes haben sich verdreifacht, die Frachtkosten ebenso. Der Transport eines Fahrrads beispielsweise erhöht sich rechnerisch um 200 Euro.

Dazu kommt die Havarie der "Ever Given" im Suezkanal. Sie hat nicht nur zu Lieferverzögerungen aller möglichen Produkte geführt. Nun kommen auch noch hohe Kosten auf die Frachtkunden der "Ever Given" zu. Denn die Reederei will die gut 900 Millionen Dollar Schadenersatz, die die ägyptische Kanalbehörde verlangt, auf die Frachtkunden der 18.000 Container an Bord umlegen. Bei der in Geltung gebrachten "Großen Havarie" ist das üblich. Und bevor die japanischen Schiffseigner nicht bezahlen, wird das Schiff nicht freigegeben.