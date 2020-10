Von Matthias Kros

Heidelberg. Der Elektrokonzern ABB, einer der größten industriellen Arbeitgeber Heidelbergs, setzt in Singapur hochpräzise Roboter in einem neuartigen automatisierten Laborsystem – dem sogenannten Rapid Automated Volume Enhancer (RAVE) – ein, um die Kapazitäten des Landes für Covid-19-Tests zu steigern. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Das System automatisiere eine Reihe manueller Tätigkeiten, die bei der Bearbeitung der Proben herkömmlicherweise anfallen. Zwei der RAVE-Einheiten mitsamt zugehöriger Ausrüstung könnten auf diese Weise annähernd 4000 Proben am Tag verarbeiten.

Darüber hinaus mindere RAVE das Risiko einer Infektion beim Test und somit die Ansteckungsgefahr für Laborkräfte, hieß es weiter. Die Roboter übernähmen verschiedene repetitive und riskante Aufgaben und könnten dadurch helfen, die Arbeitsbedingungen für Laborkräfte zu verbessern sowie das Ansteckungs- und Ermüdungsrisiko zu verringern, erklärte Sami Atiya, Leiter des Geschäftsbereichs Robotik & Fertigungsautomation von ABB. Der Elektrokonzern habe vier Roboter des Typs "IRB 910 SCARA" zur Nutzung einer Pilot-Testzelle bereitgestellt, hieß es weiter. Zudem gebe es bereits einen Auftrag für 14 weitere Exemplare.

Im Rahmen eines weiteren Projekts komme der kollaborative Roboter "YuMi" von ABB an der Polytechnischen Universität Mailand zum Einsatz. Dort läuft aktuell eine Studie zur Unterstützung von Krankenhäusern bei Covid-19-Antikörpertests. Nach der Installation werde YuM 77 Prozent des Testprozesses automatisieren und bis zu 450 Proben pro Stunde analysieren können.

ABB hat in Heidelberg seinen deutschlandweit größten Produktionsstandort. In der Region ist der Konzern außerdem in Ladenburg und Mannheim präsent, wo auch der Sitz der deutschen Landesgesellschaft ist.